Жизнь во Христе — это свободное следование за Христом и соединение с Ним. Бог Творец наделил человека свободой, которая является одной из черт образа Божия в человеке. Свобода есть способность самостоятельно принимать жизненные решения, за которые человек несет личную ответственность. Первый человек Адам, нарушив заповедь Бога Творца, злоупотребил свободой и стал рабом греха. Однако, несмотря на рабство греху, в человеке сохранилась свобода следовать воле Божией. В Ветхом Завете Бог призывал человека отвращаться от греха и исполнять Его заповеди. В Новом Завете Христос, искупив человека из рабства греху, открыл всякому верующему в Него путь к примирению с Богом через веру и богообщение.

Господь ожидает от Своих последователей не рабского исполнения божественных предписаний, но свободного и сознательного следования спасительной воле Божией: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15).

Основы православного нравственного учения

учебное пособие

под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона

М.: Издательский дом «Познание», 2020. 168 с.

ISBN 978-5-906960-93-1

Основы православного нравственного учения - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

ГЛАВА 1. ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

§ 1. Заповеди Божии и естественный нравственный закон

§ 2. Ветхозаветный закон и Закон Христов

§ 3. Десять заповедей Ветхого Завета

§ 4. Евангельские заповеди

ГЛАВА 2. ГРЕХ

§ 1. Сущность греха

§ 2. Грехи против Бога

§ 3. Грехи против ближних

§ 4. Грехи человека против себя самого

ГЛАВА 3. АСКЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

§ 1. Жизнь христианина — путь ко спасению

§ 2. Борьба с грехом

§ 3. Воздержание и пост

§ 4. Жизнь во Христе — жизнь в Церкви

ГЛАВА 4. МОЛИТВА

§ 1. Молитва — общение с Богом

§ 2. Совершение молитвы

§ 3. Личная и общецерковная молитва

УКАЗАТЕЛЬ

Основы православного нравственного учения - Предисловие

В настоящей книге, издаваемой по решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года, представлено краткое изложение православного нравственного учения. В работе над книгой принимали участие ведущие богословы Московского Патриархата. Текст книги был одобрен Синодальной библейско-богословской комиссией по получении отзывов от архиереев и от духовных школ. Первая глава посвящена рассмотрению основ христианской нравственности — заповедям, которые даны человеку Богом сначала в Ветхом Завете (Декалог, или Десятисловие), а затем в Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа (заповеди блаженств). Здесь также объясняется соотношение ветхозаветного Закона, естественного нравственного закона и Закона Христова. Во второй главе разбирается понятие греха — как в его сущности, так и в конкретных проявлениях (грехи против Бога, ближних и самого себя). Грех есть нравственное нарушение данного Богом закона, и каждому виду греха противостоит определенная добродетель, соотносимая с соответствующими заповедями, о которых речь шла в первой главе.

Третья глава посвящена основам православной аскетики — учению о путях противостояния греху и достижения духовного состояния, согласного с волей Бога о человеке. Здесь рассматриваются не только конкретные формы аскетических усилий (пост, воздержание, доброделание), но и общий контекст жизни христианина — жизнь в Церкви, вне которой нет ни нравственного преображения, ни вечного спасения. В заключительной главе говорится о важнейшем духовном делании христианина — молитве. Здесь речь идет о самом существе молитвы, а также о ее различных формах, в том числе индивидуальной и общецерковной. В настоящем издании излагаются лишь основы православного нравственно-аскетического учения. Для более подробного знакомства как с нравственным богословием, так и с аскетическим преданием Церкви следует обращаться к обширной литературе, посвященной духовной жизни христианина в различных ее аспектах.

Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион