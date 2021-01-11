Оспенников, Гайденко - Церковный суд на Руси ХІ-ХІV веков
Исторический и правовой аспекты» Юрия Владимировича Оспенникова и Павла Ивановича Гайденко — первое издание такого рода, выпущенное Издательством Санкт-Петербургской духовной академии и вышедшее под эгидой Общества по изучению церковного права им. Т. В. Барсова (Барсовского общества). Созданное в начале 2019 года в стенах Санкт-Петербургских духовных школ, Общество не только становится всё более активным организатором академической церковно-правовой науки, но и своего рода катализатором тех или иных научных изысканий в данной области, итогом своим имеющих, помимо публикаций в научных журналах Академии, подготовку и выпуск научных монографий. Представленная вниманию читателя работа Ю. В. Оспенникова и П. И. Гайденко является зримым воплощением результатов указанной деятельности Общества и, как уже сказано, первым подобным изданием Санкт-Петербургской духовной академии.
Примерно такой — полностью соответствующий действительности — текст хотелось бы мне написать по случаю выхода в свет долгожданной книги уважаемых Юрия Владимировича и Павла Ивановича. Однако есть нюанс.
Первой в новейшей истории Санкт-Петербургской духовной академии монографией по церковному праву стала вышедшая в нашем Издательстве в 2018 году книга доктора исторических наук Андрея Юрьевича Митрофанова «Очерки из истории каионического права ХІ-ХII вв.». Год спустя вышла в свет вторая работа Андрея Юрьевича «Церковные Соборы в позднеантичной Италии (с хрестоматией)». Таким образом, в наши дни именно А. Ю. Митрофанов стал первопроходцем в деле издания научных работ по церковному праву в Санкт-Петербургских Духовных школах. И неслучайно, что именно он, автор первых изданных нами научных трудов по истории церковного права, стал основателем Барсовского общества. (Подробнее с историей создания Общества можно ознакомиться на страницах журнала «Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии».)
Изначально Общество видело три основных направления своей работы: история церковного права (в т. ч. — Древней Руси и западного), теория церковного права, церковный суд. Причем вопросы, связанные с церковным судом, следует выделить особо. Здесь уместно будет вспомнить Тимофея Васильевича Барсова (1836-1904) — ставшего в 34 года не только профессором Санкт-Петербургской духовной академии, но и членом Комитета по преобразованию судной части духовного ведомства (1870), — научные интересы которого в значительной своей части были связаны именно с церковным судом. Более того, Т. В. Барсов — один из наиболее активно печатавшихся, прежде всего в «Христианском чтении», ученых-канонистов Академии. Таким образом, определяя сегодня направления деятельности Общества по изучению церковного права, мы не только следуем дореволюционной академической традиции, но и пытаемся кирпичик за кирпичиком строить здание современной петербургской школы церковного права. (Время покажет, насколько наши претензии обоснованны.) Указанные направления исследований — история, теория, суд — постоянные темы как регулярных, в каждом номере, публикаций в «Христианском чтении», так и ежегодных Барсовских чтений (конференций по церков- ному праву); сейчас они воплощаются в научную монографию, которая именно в этом смысле действительно является первой такого рода.
Авторы данной работы — Юрий Владимирович Оспенников (доктор юридических наук) и Павел Иванович Гайденко (доктор исторических наук) — признанные авторитеты не только в своих областях науки, но и в своеобразной, весьма и весьма мультидисциплинарной науке, каковой является сегодня церковное право. Тандем этих научных областей указан в названии монографии — «Исторический и правовой аспекты», и мог бы нами почитаться оптимальным для церковно-правовых исследований, кабы в родовом понятии «право» не присутствовало в данном случае видовое отличие — «церковное». Вопрос Предисловие издателя о необходимости уделять большее внимание богословской стороне исследований в науке церковного права уже поднимался ранее, на III Барсовских чтениях в декабре 2019 года. Как думается, это дело будущего. Возможно, будущее науки церковного права — углубление мультидисциплинарности.
Оспенников Юрий Владимирович, Гайденко Павел Иванович - Церковный суд на Руси ХІ-ХІV веков - Исторический и правовой аспекты
Санкт-Петербургская духовная академия, Общество изучения церковного права им. Т. В. Барсова («Барсовское общество»).
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2020. — 260 с.
ISBN 978-5-906627-83-4
Оспенников Юрий Владимирович, Гайденко Павел Иванович - Церковный суд на Руси ХІ-ХІV веков - Исторический и правовой аспекты - Содержание
Предисловие издателя
- Глава 1. Становление церковного суда на Руси ХІ-ХІѴ вв. (Исторический аспект)
- Глава 2. Принципы древнерусского церковного суда (XI — первая треть XIV вв.)
- Глава 3. Суд над епископом Лукой Жидятой
- Глава 4. Суд над епископом Феодором Ростовским
- Глава 5. Митрополичьи суды первых десятилетий ордынского господства
- Глава 6. Суд над митрополитом Петром
- Глава 7. Суд над Авраамием Смоленским
- Глава 8. Суд епископа Никиты над Антонием Римлянином
- Глава 9. Суд над Поликарпом, игуменом Печерским
- Глава 10. Монастырский суд над преп. Никитой
- Глава 11. Расправа Феодорца над клиром (право епископа наложения запрета и интердикта)
Заключение
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