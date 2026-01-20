Остин - Ваш дом может быть раем на земле
Часто ли ваш дом напоминает поле битвы или зал ожидания, где чужие друг другу люди просто ночуют под одной крышей? Джон Остин, легендарный пастор и проповедник веры, убежден: это не Божий план. В своей книге «Ваш дом может быть раем на земле» он бросает вызов серости и раздорам, утверждая, что счастье — это законное наследство каждой христианской семьи.
Эта книга — не сухой свод правил, а горячее послание надежды. Джон Остин делится духовными законами, способными изменить атмосферу в вашем жилище. Вы узнаете, как использовать силу веры и молитвы для защиты своих близких, как вымести из дома «мусор» обид и как слова, которые вы произносите, формируют будущее ваших детей.
Автор учит, что идеальная семья создается не идеальными людьми, а теми, кто умеет приглашать Бога в свои будни. Это практическое руководство для тех, кто хочет, чтобы, переступая порог дома, домочадцы чувствовали любовь, покой и радость. Начните строить свой личный рай уже сегодня — инструменты для этого у вас в руках.
Джон Остин – Ваш дом может быть раем на земле – Библейские принципы счастливой семьи
Пер. с англ. - Киев: Варух, 1999. – 136 с.
ISBN 966-7023-28-1
Джон Остин – Ваш дом может быть раем на земле - Содержание
Книга I ЛЮБОВЬ И БРАК
1 Божий идеал брака
2 Место женщины в браке
3 Как завоевать любовь своего мужа?
4 Кто глава семьи?
5 Как мужу и жене сохранить любовь в браке?
б Отцы и дети
7 Бог и развод
8 Интимные отношения
9 За счастье нужно сражаться
КНИГА II ЧУДО ДЛЯ ВАШЕГО БРАКА
1 Бог исцеляет и восстанавливает семьи
2 Первое чудо
3 Иисус посещает венчания
4 Сверхъестественная сила
5 Предел возможностей человека
6 Любовь никогда не проходит
7 Любите, как любит Бог
8 Иисус может помочь вашему браку
КНИГА III СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙ
1 Путь ко спасению ваших родных
2 Проклятие закона
3 Как я пережил спасение
4 Мой первый новообращенный
5 Мой друг принимает спасение
6 Папа принимает спасение
7 По агнцу на семейство
8 Востребуйте агнца для своего семейства
9 Спасение всей семьи
10 Спасите свою семью
11 Терпеливый наследует обетования
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