Часто ли ваш дом напоминает поле битвы или зал ожидания, где чужие друг другу люди просто ночуют под одной крышей? Джон Остин, легендарный пастор и проповедник веры, убежден: это не Божий план. В своей книге «Ваш дом может быть раем на земле» он бросает вызов серости и раздорам, утверждая, что счастье — это законное наследство каждой христианской семьи.

Эта книга — не сухой свод правил, а горячее послание надежды. Джон Остин делится духовными законами, способными изменить атмосферу в вашем жилище. Вы узнаете, как использовать силу веры и молитвы для защиты своих близких, как вымести из дома «мусор» обид и как слова, которые вы произносите, формируют будущее ваших детей.

Автор учит, что идеальная семья создается не идеальными людьми, а теми, кто умеет приглашать Бога в свои будни. Это практическое руководство для тех, кто хочет, чтобы, переступая порог дома, домочадцы чувствовали любовь, покой и радость. Начните строить свой личный рай уже сегодня — инструменты для этого у вас в руках.

Джон Остин – Ваш дом может быть раем на земле – Библейские принципы счастливой семьи

Пер. с англ. - Киев: Варух, 1999. – 136 с.

ISBN 966-7023-28-1

Джон Остин – Ваш дом может быть раем на земле - Содержание

Книга I ЛЮБОВЬ И БРАК

1 Божий идеал брака

2 Место женщины в браке

3 Как завоевать любовь своего мужа?

4 Кто глава семьи?

5 Как мужу и жене сохранить любовь в браке?

б Отцы и дети

7 Бог и развод

8 Интимные отношения

9 За счастье нужно сражаться

КНИГА II ЧУДО ДЛЯ ВАШЕГО БРАКА

1 Бог исцеляет и восстанавливает семьи

2 Первое чудо

3 Иисус посещает венчания

4 Сверхъестественная сила

5 Предел возможностей человека

6 Любовь никогда не проходит

7 Любите, как любит Бог

8 Иисус может помочь вашему браку

КНИГА III СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙ