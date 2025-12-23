Островский - Европа, Византия и «интеллектуальное молчание» древнерусской культуры

Одним из самых малоисследованных и неверно понимаемых аспектов европейской истории является сравнительное воздействие, которое западная и восточная церкви оказывали каждая на свою культуру. Это особенно верно по отношению к культуре Древней Руси. Даже в научных исследованиях в основном преобладают довольно наивные представления о развитии высокой культуры (или ее отсутствии) на Руси в период до Нового времени. Чаще принято критиковать церковь, нежели пытаться понять ее позицию. Одна из таких точек зрения состоит в том, что православная церковь подавляла развитие восточнославянской интеллектуальной мысли.

Эта точка зрения имеет давнюю традицию как среди исследователей, так и среди мыслителей-историософов; одним из ее позднейших сторонников является историк Фрэнсис Томсон. По утверждению Томсона, православная церковь воспрепятствовала «естественному» развитию древнерусской культуры: «Не монголы ответственны за интеллектуальную изоляцию Руси... а церковь». В другой статье он писал, что именно «русская церковь, ошибочно считавшая себя хранительницей всех ценностей православия... оставалась препятствием к интеллектуальному прогрессу до тех пор, пока ее хватку не разомкнул Петр Великий». Томсон задавался вопросом: «Где русский Пьер Абеляр? Где интеллектуальное брожение, подобное тому, которое было вызвано в XI в. учением Беренгария о пресуществлении или в XII в. — учением Гильберта Порретанского о Троице?». Позже он ответил на собственный вопрос, объявив: «Нет смысла искать русского Абеляра».

Вариант вопроса «Где русский Абеляр?» Томсон задал лично мне в форме: «Разве у них был свой Платон?». Возможно, его и не было, однако в отношении восточного христианства есть все основания утверждать, что оно, как и западное, унаследовало платоновские идеи. На вопрос, кому принадлежит Платон, в определенной мере уже ответил Роберт Пейн: «Когда александрийцы читали Платона и его последователей, они рассматривали эти теории в свете собственных воззрений; так же поступали антиохийцы, евреи и арабы, а много позже — французы, немцы, англичане и американцы; и все видели в Платоне нечто от себя самих, толкуя его слова по собственному желанию. В платоновской теории есть что-то текучее; эти воды можно окрасить в какой угодно цвет, но они останутся платоновскими. В огромных пространствах разума Платона получили осмысление все вещи, и неудивительно, что он оставляет свой след в каждом, кто припадал к этому источнику».

Островский, Дональд - Европа, Византия и «интеллектуальное молчание» древнерусской культуры

Дональд Островский ; [пер. с англ. А. Волкова]. — СПб.: Библиороссика, 2025. — 248 с. — (Серия «Современное религиоведение» = «Contemporary Religious and Theological Studies»).

ISBN 978-5-907918-47-4

Островский, Дональд — Европа, Византия и «интеллектуальное молчание» древнерусской культуры — Содержание