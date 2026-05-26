Островский - Запрещённая глава

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Jewish History, Religious Studies Atheism

Книга посвящена мессианскому прочтению пророчества Исайи, прежде всего 53-й главы, которую автор рассматривает как ключ к пониманию судьбы Израиля, Диаспоры и грядущего искупления. Центральная мысль издания состоит в том, что страдающий Раб Господень у Исайи указывает на Мессию, отвергнутого Израилем, но несущего грехи народа и всего человечества.

Автор связывает восстановление Израиля не только с возвращением на землю, но прежде всего с духовным возвращением к Мессии. Диаспора и искупление представлены как две стороны одной пророческой драмы: первое связано с отвержением Мессии, второе — с будущим признанием Его Израилем и благословением народов.

Островский Соломон – Запрещённая глава – Диаспора и искупление глазами Исайи сына Амосова

Островский С. Запрещённая глава: Диаспора и искупление глазами Исайи сына Амосова / пер. с англ. М. Ашкенази. – Jerusalem: Keren Ahvah Meshihit, 2008. – 47 с.
ISBN 978-965-447-275-3

Островский Соломон – Запрещённая глава – Содержание

  • Часть 1. Ис. 2:1–5

    • Гора дома Господня

    • Сион и народы

    • Слово Господне из Иерусалима

  • Часть 2. Ис. 52:13; 53:1–3

    • Божественное откровение

    • Израиль и вера пророков

    • Тайна отвергнутого Раба

  • Часть 3. Ис. 53:1–3

    • Диаспора и искупление

    • Презренный и умалённый

    • Муж скорбей

  • Часть 4. Ис. 53:4

    • Страдания Мессии

    • Ошибка Израиля

    • Возвращение к Богу

  • Часть 5. Ис. 53:5

    • Проблема греха

    • Искупительная смерть

    • Исцеление ранами Мессии

  • Часть 6. Ис. 53:6

    • Всеобщий грех

    • Совращение на свой путь

    • Господь возложил на Него грехи всех нас

  • Часть 7. Ис. 53:7–8

    • Молчание Страдальца

    • Суд и отвержение

    • Мессия, страдающий за Израиль

  • Часть 8. Ис. 53:9–10

    • Смерть и погребение

    • Божий замысел искупления

  • Часть 9. Ис. 53:11–12

    • Подвиг души Раба Господня

    • Оправдание многих

    • Ходатайство за преступников

Added 26.05.2026
Author brat Vadim
