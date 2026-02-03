«Осужденный в Сибирь» — это захватывающее историческое исследование и жизнеописание Василия Андреевича Малова, выдающегося деятеля своего времени и Председателя Русского Библейского Общества. Книга проливает свет на драматические страницы российской истории, когда верность Христу и стремление распространять Слово Божье могли привести на скамью подсудимых в самом сердце империи — Московском Кремле.

Издание подробно описывает путь Малова: от высокого общественного положения до преследований, судебного процесса и ссылки в Сибирь. Это история о человеке, который не пошел на компромисс с совестью, выбрав путь страданий ради просвещения своего народа.

Осужденный в Сибирь

Труды, преследования и подвиги судимого за веру Христову в Московском Кремле ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА МАЛОВА, Председателя Русского Библейского Общества.

По исследованиям Доктора Освальда Смита и ДИРЕКТОРА ЛАТГАЛЬСКИХ СИРОТСКИХ ДОМОВ Освальда Блумита.

Издание 25-е. – Washington, D.C.: Russian Bible Society, 1955. – 122 с.

Осужденный в Сибирь – Содержание

Глава 1. Пророк в изгнании

Глава 2. В Богословской семинарии Сперджена

Глава 3. В Санкт-Петербурге

Глава 4. Дом Евангелия

Глава 5. Работа среди студентов высших школ Петербурга

Глава 6. Собрания молодежи

Глава 7. Полунощные собрания в Петербурге

Глава 8. Преследования

Глава 9. Золотая карета дьявола

Глава 10. Арест

Глава 11. По пути в тюрьму

Глава 12. Опять среди своих

Глава 13. Миссионерская работа в Риге

Глава 14. Борец за Евангелие

Глава 15. Работа среди русских военнопленных в Германии

Глава 16. Военнопленные возвращаются на Родину, как миссионеры

Глава 17. Служение исцеления

Глава 18. Изгнание бесов

Глава 19. Моя встреча с Львом Толстым. Василий А. Малов.

Глава 20. Корова или Библия?

Глава 21. Из моих личных впечатлений о духовной работе пресвитера Василия Малова. Освальд Смит

Глава 22. Свидетельство капитана Франциска Мак-Каллага

Глава 23. Происхождение Русского библейского общества

Глава 24. Тиндаль был ссыльный, но не сдался. Пастор Карл Г. Сабиэрс

Глава 25. Тиндаль, как вдохновляющий пример для Русского библейского общества. Василий А. Малов

Что такое грех? – Доктор богословия Р. С. Бил

Неудача или успех? Стоит об этом подумать

Правильно ли это? Моя вечная участь

Библия – величайшая книга в мире. Доктор богословия Вильям Сандэй