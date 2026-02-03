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Осужденный в Сибирь

Осужденный в Сибирь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

«Осужденный в Сибирь» — это захватывающее историческое исследование и жизнеописание Василия Андреевича Малова, выдающегося деятеля своего времени и Председателя Русского Библейского Общества. Книга проливает свет на драматические страницы российской истории, когда верность Христу и стремление распространять Слово Божье могли привести на скамью подсудимых в самом сердце империи — Московском Кремле.

Издание подробно описывает путь Малова: от высокого общественного положения до преследований, судебного процесса и ссылки в Сибирь. Это история о человеке, который не пошел на компромисс с совестью, выбрав путь страданий ради просвещения своего народа.

Осужденный в Сибирь

Труды, преследования и подвиги судимого за веру Христову в Московском Кремле ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА МАЛОВА, Председателя Русского Библейского Общества.

По исследованиям Доктора Освальда Смита и ДИРЕКТОРА ЛАТГАЛЬСКИХ СИРОТСКИХ ДОМОВ Освальда Блумита.

Издание 25-е. – Washington, D.C.: Russian Bible Society, 1955. – 122 с.

Осужденный в Сибирь – Содержание

  • Глава 1. Пророк в изгнании

  • Глава 2. В Богословской семинарии Сперджена

  • Глава 3. В Санкт-Петербурге

  • Глава 4. Дом Евангелия

  • Глава 5. Работа среди студентов высших школ Петербурга

  • Глава 6. Собрания молодежи

  • Глава 7. Полунощные собрания в Петербурге

  • Глава 8. Преследования

  • Глава 9. Золотая карета дьявола

  • Глава 10. Арест

  • Глава 11. По пути в тюрьму

  • Глава 12. Опять среди своих

  • Глава 13. Миссионерская работа в Риге

  • Глава 14. Борец за Евангелие

  • Глава 15. Работа среди русских военнопленных в Германии

  • Глава 16. Военнопленные возвращаются на Родину, как миссионеры

  • Глава 17. Служение исцеления

  • Глава 18. Изгнание бесов

  • Глава 19. Моя встреча с Львом Толстым. Василий А. Малов.

  • Глава 20. Корова или Библия?

  • Глава 21. Из моих личных впечатлений о духовной работе пресвитера Василия Малова. Освальд Смит

  • Глава 22. Свидетельство капитана Франциска Мак-Каллага

  • Глава 23. Происхождение Русского библейского общества

  • Глава 24. Тиндаль был ссыльный, но не сдался. Пастор Карл Г. Сабиэрс

  • Глава 25. Тиндаль, как вдохновляющий пример для Русского библейского общества. Василий А. Малов

Что такое грех? – Доктор богословия Р. С. Бил

Неудача или успех? Стоит об этом подумать

Правильно ли это? Моя вечная участь

Библия – величайшая книга в мире. Доктор богословия Вильям Сандэй

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Added 03.02.2026
Author brat lexmak
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