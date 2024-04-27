От эрастианизма к трактарианизму - Церковь Англии в конце XVIII — первой половине XIX вв.

В настоящей коллективной монографии рассматривается процесс идейной трансформации государственной Церкви Англии (в отечественной историографической традиции она чаще именуется англиканской) в первые два с половиной десятилетия после окончания «конституционной революции» 1828-1832 гг., явившейся важнейшей вехой на пути перехода от «старого порядка» к современному демократическому об- ществу и оказавшей огромное влияние на всю религиозную жизнь страны.

Хронологические рамки работы: от начала Французской революции (1789) до восстановления заседаний Кентерберийской конвокации (1852). Естественно, эти рамки являются лишь ориентиром. В ряде случаев авторы считали возможным выход как за их верхнюю, так и за нижнюю границу. Мы исходили из того, что именно Французская революция конца XVIII в. и порожденные ею опасения движения Британии по аналогичному пути привели к закреплению того, что далее будет именоваться «эрастианской парадигмой Церк- ви Англии». Она анализируется во второй главе монографии. Первая же глава посвящена рассмотрению важнейших историографических тенденций. Возобновление активного функционирования Кентерберийской конвокации (оно было прервано в 1717 г.) можно считать важным шагом на пути реализации стремления Церкви Англии восстановить самоуправление, подчеркнуть свою значимость в качестве духовного, а не просто государственного института, определить свои позиции в условиях стремительно возрастающего религиозного плюрализма. Восстановление заседаний конвокации явилось по крайней мере косвенным результатом деятельности начавшегося в 1833 г. Оксфордского (трактарианского) движения, в значительной степени изменившего лицо Церкви Англии. Его можно рассматривать не только как крупнейшее явление в истории англиканства XIX в., но и как одно из важнейших событий в истории христианства двух прошедших столетий. Трактарианскому движению посвящена третья глава данной монографии. Наконец, в последней, четвёртой главе монографии в центре исследовательского внимания оказывается международное «измерение» трактарианства, и прежде всего — процесс восприятия Оксфордского движения в России второй половины XIX в., его влияние на развитие диалога между англиканством и православием.

Цель монографии: исследовать эволюцию Церкви Англии в конце XVIII — первой половине XIX в., дать ответ на вопрос о том, в какой мере эрастианская парадигма Церкви Англии заменилась трактарианской.

Основные задачи:

1. Проанализировать общее состояние Церкви Англии в конце XVIII в. - начале XIX в.

2. Дать характеристику эрастианской парадигмы в Церкви Англии, обозначив её важнейшие проявления и взаимосвязь с английской моделью «старого порядка».

3. Показать влияние «конституционной революции» 1828- 1832 гг. на Церковь Англии.

4. Выявить основные причины зарождения Оксфордского (трактарианского) движения в Церкви Англии.

5. Охарактеризовать лидеров трактарианского движения и основные этапы его развития.

6. Проанализировать основные теологические, экклезио- логические, социально-политические идеи Оксфордского движения, трактарианскую парадигму в целом.

7. Показать восприятие основных идей движения английским общественным мнением.

8. Проанализировать процесс восприятия Оксфордского движения в России второй половины XIX в., его влияние на развитие диалога между англиканством и православием.

От эрастианизма к трактарианизму - Церковь Англии в конце XVIII — первой половине XIX вв.

Коллективная монография. - Под ред. Μ. С. Стецкевича, Т. В. Чумаковой. — СПб.: Институт Мира и исследования конфликтов, 2021. — 704 с. (илл.)

DOI: 10.31312/987-5-6044886-3-8

ISBN 987-5-6044886-3-8

От эрастианизма к трактарианизму – Содержание

Введение

Глава 1. Церковь Англии в конце «долгого XVIII века» и начале Викторианской эпохи: важнейшие историографические тенденции и оценки

Глава 2. Эрастианская парадигма и её реализация (конец XVIII в. — начало 1830-х гг.)

§ 1. Церковь Англии, общество и государство накануне Французской революции

§ 2. На страже «старого порядка»: Церковь Англии, Французская революция и наполеоновские войны (1789-1815)

§ 3. Церковь Англии накануне перемен, 1816-1828

§ 4. «Конституционная революция» 1828-1832 гг. и её влияние на Церковь Англии

§ 5. Проекты церковных реформ

Глава 3. Оксфордское движение и становление трактарианской парадигмы в Церкви Англии (1833-1852)

§ 1. Личности перед стартом: Дж. Кибл, Р. X. Фруд, Дж. Г. Ньюмен, Э. Б. Пьюзи

§ 2. События и этапы

§ 3. Оксфордское движение: основные идеи и тенденции

§ 4. Международное измерение Оксфордского движения

Глава 4. Церковь Англии и русская культура XIX в.: взаимодействие и взаимовлияние

§ 1. Церковь Англии и русское общество в XIX в

§ 2. Русская религиозно-философская мысль и Оксфордское движение

§ 3. Церковь Англии и Оксфордское движение в зеркале русской печати XIX в

§ 4. Русское измерение Оксфордского движения в оценке западной историографии

Заключение

Библиография

Список источников иллюстраций