От изгнания к независимости - Еврейская история в эпоху Второго храма - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Настоящий курс охватывает период от возвращения в Сион до окончания царствования Хасмонеев (63 г. до н.э.). Вторая часть вышеуказанного периода изложена в курсе "Иудея и Рим ". Рассматриваемая в курсе эпоха делится на период персидской гегемонии и эллинистический период. Две первые части курса посвящены персидскому периоду, во время которого произошло важнейшее событие в жизни еврейского народа - окончание Вавилонского Пленения и Возвращение в Сион. Первая часть посвящена изгнанию иудеев в Вавилон, о чем говорит первое слово в названии курса - "От изгнания к независимости ". Во второй части рассказывается о деятельности Эзры и Нехемии, усилия которых сформировали еврейский народ на многие последующие поколения. Остальные части курса описывают эллинистический период, в том числе историю государства Хасмонеев. В третьей части рассматривается переход гегемонии на Древнем Востоке к эллинистическим царствам, возникшим в результате завоеваний Александра Македонского, и влияние этих событий на Страну Израиля и еврейский народ. В четвертой части представлено описание некоторых характерных особенностей иудаизма и эллинизма и начало эллинизации Иудеи. Пятая, шестая, седьмая и восьмая части посвящены восстанию Маккавеев и возникновению независимого еврейского государства во главе с династией Хасмонеев, отсюда второе слово в названии курса - "От изгнания к независимости". Пятая часть анализирует процессы, предшествовавшие религиозным гонениям Антиоха и восстанию Маккавеев. Шестая описывает начало восстания, войны Иеуды Маккавея и его политику. Седьмая часть посвящена формированию Хасмонейского государства, а восьмая - его расцвету и внутренним конфликтам, происходившим в государстве Хасмонеев. Отдельные аспекты хасмонейского периода представлены в девятой, десятой и одиннадцатой частях, но события описываются не в хронологическом порядке. Так, девятая часть посвящена экономике и материальной культуре, десятая - общественным институтам, культуре и духовной жизни; одиннадцатая - еврейской диаспоре. Наконец, в двенадцатой части события излагаются в хронологическом порядке, описываются последние дни Хасмонейского царства и подводятся итоги всего периода. Хронологически курс завершается окончанием короткого периода еврейского суверенитета во времена Второго Храма. Это совпадает с окончанием эллинистического и началом римского периода в еврейской истории. В таблице 1 представлены период, рассматриваемый в данном курсе, и его внутреннее деление на подпериоды, а также основные события, происшедшие в это время. Ученые из израильских университетов, в том числе из Открытого Университета, и другие специалисты внесли свой вклад в издание этого курса. Среди тех, кто участвовал в первом издании (1978) курса: консультанты проф. Бустанай Одед, д-р Леа Рот-Герсон, проф. Амоз Клонер и проф. Менахем Штерн. В авторскую группу Открытого Университета, работавшую над рукописью, входили: Эфрат Хабас-Рубин (Фрадкин), Ривка Нир, Иисраэль Ронен и редактор Амихай Йисраэли. Замечания проф. Давида Годблата и проф. Арье Кашера по первому изданию были учтены нами в подготовке второго издания. Консультанты, члены авторской группы и другие участники подготовки курса упомянуты в начале каждой части курса. Особая благодарность Фортуне Коэн, приложившей немалые усилия к получению прав на публикацию иллюстраций и цитат. Мы благодарны всем, кто принял участие в создании этого курса. Уриэль Раппапорт, руководитель авторского коллектива

От изгнания к независимости - Еврейская история в эпоху Второго храма - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Курс 42113

Издательство Открытого университета. Тель-Авив 61392, п/я 39328, Рамат-Авив, ул. Клаузнер 16, Открытый университет. Израиль. Отпечатано в Израиле. 2001-2003 гг ISBN 965-06-0564-9

От изгнания к независимости - Еврейская история в эпоху Второго храма - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание

Том 1

ЧАСТЬ 1 ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИОН

ЧАСТЬ 2 ПЕРСИДСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО

Том 2

ЧАСТЬ 3 ГРЕЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

ЧАСТЬ 4 ИУДЕЙСТВО И ЭЛЛИНИЗМ

Том 3

ЧАСТЬ 5 ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА: УКАЗЫ АНТИОХА

ЧАСТЬ 6 ВОССТАНИЕ ЙЕУДЫ МАККАВЕЯ

Том 4

ЧАСТЬ 7 ОТ ВОССТАНИЯ К ГОСУДАРСТВУ

ЧАСТЬ 8 УПРОЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ХАСМОНЕЕВ И РАСШИРЕНИЕ ЕГО ГРАНИЦ

ЧАСТЬ 9 ЭКОНОМИКА И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ХАСМОНЕЙСКУЮ ЭПОХУ

Том 5

ЧАСТЬ 10 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА В ХАСМOНЕЙСКУЮ ЭПОХУ

ЧАСТЬ 11 ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ И ХАСМОНЕЙСКУЮ ЭПОХИ

ЧАСТЬ 12 ИУДЕЯ В ЭПОХУ ЦАРИЦЫ ШЛОМЦИЙОН

От изгнания к независимости - Еврейская история в эпоху Второго храма - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Предисловие к изданию на русском языке

Преподавание настоящего курса в течение нескольких лет велось на иврите. Теперь он выходит в свет и на русском языке. Такое расширение круга читателей и учащихся радует нас и наполняет гордостью. Мы надеемся, что русскоязычные студенты отнесутся с интересом к этому курсу и извлекут из него не меньше пользы, чем их израильские коллеги.

Курс "От изгнания к независимости" рассматривает судьбоносный период в истории еврейского народа. Этот период начинается с Возвращения в Сион - события, соединяющего эпоху Первого Храма, разрушенного вавилонским царем Навуходоносором, с окончанием Вавилонского Пленения. В конце курса мы подходим к этапу расцвета еврейской государственности в Стране Израиля - к государству Хасмонеев. Таким образом, речь идет об эпохе продолжительностью около пятисот лет (примерно с 538 по 67 г. до н.э.).

В этот период впервые еврейская история вершится на двух аренах: в Стране Израиля и в странах рассеяния. Эта особая ситуация характеризует еврейскую историю и сегодня.

Тысячи студентов, изучивших этот курс, узнали много нового о том времени, когда в стране, в которой они живут и которую знают, происходили столь значительные события. Однако для многих из вас в этом курсе возникнет особое измерение - встреча со Страной Израиля, встреча через события, происшедшие в этой стране, через исторические места и археологические находки, которые будут постоянно упоминаться на протяжение всего курса. Вы сможете в большей мерс, чем обычный израильский студент, осознать сложную гамму отношений между центром еврейского народа в Стране Израиля и еврейскими общинами в различных странах рассеяния (Египте, Вавилоне и т.д.).

Необходимо отметить, что эта эпоха (приходящаяся на период господства Персидской (Ахеменидской) и эллинистических империй) занимает важное место не только в еврейской истории, но и в истории других народов, так как в это время складываются условия, приведшие к возникновению христианства. И действительно, множество христианских историков обращалось к изучению этого периода, ведомые интересом к истории своей собственной культуры. Поэтому литература о периоде Второго Храма столь богата, и почти нет языка, на котором не было бы написано научных и художественных произведений на эту тему (напомним, что вторая половина эпохи Второго Храма изучается в Открытом университете в курсе "Иудея и Рим", охватывающем отрезок времени с 66 г. до н.э. по 200 г. н.э.).

Мы надеемся, что знакомство с этим курсом обогатит ваши знания и углубит ваше понимание темы, и желаем вам приятного изучения предлагаемого курса.

Профессор Уриэль Раппапорт