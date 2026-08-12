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Древние культы Солнца и символизм света

Древние культы Солнца и символизм света
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah

1943 год — самая тёмная пора европейской войны, когда группа исследователей, собравшихся в кружке Эраноса, обращается не к политике и не к сиюминутным тревогам эпохи, а к древнейшему и самому постоянному из человеческих образов — Солнцу. Здесь встречаются египтология, классическая филология, история римской религии, психология глубин и исламоведение, чтобы показать: почитание светила — не примитивный анимизм и не наивная астрономия, а сложнейший язык, на котором человечество веками говорило о жизни, свете, справедливости и спасении души.

Собранные доклады демонстрируют, как один и тот же образ — сияющий диск, рождающий и отбирающий жизнь, — преломляется в гимне Эхнатона, в фигуре отцовского Гелиоса, в митраистской литургии римских легионеров, в прологе Евангелия от Иоанна и, наконец, в спорах мусульманских богословов о дозволенности астрального символизма. Ложные толкования солярных символов, по мысли составителей, обходятся человечеству недёшево — и именно поэтому книга ставит перед собой задачу вернуть этим толкованиям точность и глубину.

Древние культы Солнца и символизм света в гнозисе и раннем христианстве – Из архивов Эраноса, 1943

Пер. с франц., нем. и англ. А. Васильченко. Ред. Н. Соколова. – «Касталия», 2026. – 176 с.
ISBN 978-5-908110-51-8

Древние культы Солнца – Содержание

  1. Культ Солнца в Древнем Египте (Жорж Нажель)

    • Представления о мире и образы солнца

    • Гелиопольская космогония

    • Солярные храмы и культ

    • Солнце и справедливость; солнце и загробный мир

    • Легенды о солнце

    • Аменхотеп IV (Эхнатон) и его гимн

  2. Отец Гелиос (Карл Кереньи)

    • «Тот, кто каждый день обновляется»

    • Титан: Гелиос среди титанов и олимпийцев

    • Гелиос, Океан и мифология солнечной колесницы

    • Гелиос как Аид: свет, отнимающий и дарующий жизнь

  3. Римские солнечные божества и Митра (Вальтер Вили)

    • Римские солнечные божества и хтоническая природа римской религии

    • Юпитер, Сол и Аполлон; Секулярные игры Августа

    • Митра и Рим: происхождение, распространение, культовая легенда

    • Митраистская литургия

    • Причины поражения митраизма в борьбе с христианством

  4. Переживание света в Евангелии от Иоанна, Герметическом Корпусе, гнозисе и Восточной церкви (Макс Пульвер)

    • Познание света в Евангелии от Иоанна

    • Познание света в Герметическом Корпусе

    • Переживание света в гнозисе; таинство Брачного Чертога

    • Переживание света на христианском Востоке; Фаворский свет и исихазм

  5. Проникновение астрологии в исламское религиозное мышление (Луи Массиньон)

    • Астральные пережитки в Коране и хадисах

    • Лунный календарь и опасность идолопоклонства

    • Гностический символизм шиитских сект (нусайриты)

    • Астральная символика у суннитских мистиков (Халладж, Сухраварди)

Views 60
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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