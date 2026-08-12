1943 год — самая тёмная пора европейской войны, когда группа исследователей, собравшихся в кружке Эраноса, обращается не к политике и не к сиюминутным тревогам эпохи, а к древнейшему и самому постоянному из человеческих образов — Солнцу. Здесь встречаются египтология, классическая филология, история римской религии, психология глубин и исламоведение, чтобы показать: почитание светила — не примитивный анимизм и не наивная астрономия, а сложнейший язык, на котором человечество веками говорило о жизни, свете, справедливости и спасении души.

Собранные доклады демонстрируют, как один и тот же образ — сияющий диск, рождающий и отбирающий жизнь, — преломляется в гимне Эхнатона, в фигуре отцовского Гелиоса, в митраистской литургии римских легионеров, в прологе Евангелия от Иоанна и, наконец, в спорах мусульманских богословов о дозволенности астрального символизма. Ложные толкования солярных символов, по мысли составителей, обходятся человечеству недёшево — и именно поэтому книга ставит перед собой задачу вернуть этим толкованиям точность и глубину.

Древние культы Солнца и символизм света в гнозисе и раннем христианстве – Из архивов Эраноса, 1943

Пер. с франц., нем. и англ. А. Васильченко. Ред. Н. Соколова. – «Касталия», 2026. – 176 с.

ISBN 978-5-908110-51-8

Древние культы Солнца – Содержание