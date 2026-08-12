Древние культы Солнца и символизм света
1943 год — самая тёмная пора европейской войны, когда группа исследователей, собравшихся в кружке Эраноса, обращается не к политике и не к сиюминутным тревогам эпохи, а к древнейшему и самому постоянному из человеческих образов — Солнцу. Здесь встречаются египтология, классическая филология, история римской религии, психология глубин и исламоведение, чтобы показать: почитание светила — не примитивный анимизм и не наивная астрономия, а сложнейший язык, на котором человечество веками говорило о жизни, свете, справедливости и спасении души.
Собранные доклады демонстрируют, как один и тот же образ — сияющий диск, рождающий и отбирающий жизнь, — преломляется в гимне Эхнатона, в фигуре отцовского Гелиоса, в митраистской литургии римских легионеров, в прологе Евангелия от Иоанна и, наконец, в спорах мусульманских богословов о дозволенности астрального символизма. Ложные толкования солярных символов, по мысли составителей, обходятся человечеству недёшево — и именно поэтому книга ставит перед собой задачу вернуть этим толкованиям точность и глубину.
Древние культы Солнца и символизм света в гнозисе и раннем христианстве – Из архивов Эраноса, 1943
Пер. с франц., нем. и англ. А. Васильченко. Ред. Н. Соколова. – «Касталия», 2026. – 176 с.
ISBN 978-5-908110-51-8
Древние культы Солнца – Содержание
Культ Солнца в Древнем Египте (Жорж Нажель)
Представления о мире и образы солнца
Гелиопольская космогония
Солярные храмы и культ
Солнце и справедливость; солнце и загробный мир
Легенды о солнце
Аменхотеп IV (Эхнатон) и его гимн
Отец Гелиос (Карл Кереньи)
«Тот, кто каждый день обновляется»
Титан: Гелиос среди титанов и олимпийцев
Гелиос, Океан и мифология солнечной колесницы
Гелиос как Аид: свет, отнимающий и дарующий жизнь
Римские солнечные божества и Митра (Вальтер Вили)
Римские солнечные божества и хтоническая природа римской религии
Юпитер, Сол и Аполлон; Секулярные игры Августа
Митра и Рим: происхождение, распространение, культовая легенда
Митраистская литургия
Причины поражения митраизма в борьбе с христианством
Переживание света в Евангелии от Иоанна, Герметическом Корпусе, гнозисе и Восточной церкви (Макс Пульвер)
Познание света в Евангелии от Иоанна
Познание света в Герметическом Корпусе
Переживание света в гнозисе; таинство Брачного Чертога
Переживание света на христианском Востоке; Фаворский свет и исихазм
Проникновение астрологии в исламское религиозное мышление (Луи Массиньон)
Астральные пережитки в Коране и хадисах
Лунный календарь и опасность идолопоклонства
Гностический символизм шиитских сект (нусайриты)
Астральная символика у суннитских мистиков (Халладж, Сухраварди)
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