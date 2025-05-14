От Луки и Деяния - Библия для молодежи

Добро пожаловать в книгу, которую обычно называют «Евангелием от Луки». В Новом Завете есть четыре таких Евангелия, каждое из которых подробно описывает жизнь Иисуса с разных точек зрения. Термин «Евангелие» происходит от греческого «еиап§ё1юп», что означает «радостная весть», и первоначально относился к радостной вести о новом царе. Гонцов отправляли, чтобы объявить «евангелион» всему народу о том, что на трон взошел новый царь. Что же касается наших четырех Евангелий в Новом Завете, то они о том же: они провозглашают Радостную Весть о том, что новый царь — Иисус Христос, Сын Бога, — пришел, чтобы установить Свое правление, Царство Божье.

Сегодня Евангелие — это Радостная Весть, которой верующие в Иисуса Христа делятся с другими людьми, о Царстве Божьем и спасении (то есть о том, как Бог спасает людей от их грехов и примиряет их с Собой). Кроме того, Евангелие — это тип библейской литературы, который передает важные истории об Иисусе: о том, как Он установил Свое правление, являя Собой новый тип царя, сильно отличающийся от любого земного правителя, и о том, что Он сделал для того, чтобы дать нам это совершенное и непреходящее спасение. Лука был образованным человеком, врачом, принявшим евангельскую Весть и ставшим спутником апостола Павла. Лука побеседовал со многими свидетелями жизни Иисуса и по вдохновению от Бога написал свое Евангелие. Лука объясняет в первых четырех стихах первой главы:

Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями Слова, то и я решил, тщательно исследовав всё от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, всё по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен. (Луки 1:1-4)

Лука не был евреем, как трое других авторов Евангелий. Он старался написать свое Евангелие так, чтобы помочь своим читателям понять, что спасение доступно каждому, включая людей, считавшихся в то время незначительными, таких как язычники (неиудеи), женщины, бедные, хромые, изгои и грешники. Он писал для того, чтобы читатели тогда и сейчас смогли увидеть Иисуса глазами тех людей, которые лично были свидетелями Его удивительной жизни, Его жестокой казни и Его триумфального воскресения.

От Луки и Деяния - Библия для молодежи

Пер. комментариев с англ. Нагуманов М. - ВБФ "Восточноевропейская гуманитарная миссия", 2024. - 136 с.

ISBN: 978-5-904707-84-2

От Луки и Деяния - Библия для молодежи – Содержание

Евангелие от Луки

Введение

Главы 1-24

Книга Деяний Апостолов