Издание книги “От Лютера до Вайцзеккера” в настоящее время глубоко символично. Проследить творческий поиск протестантских мыслителей на протяжении пяти веков, почувствовать духовный пульс центра Европы в это полное катаклизмов время значит, прежде всего, еще раз убедиться в том, что человечество слишком неоднородно, чтобы его развитие можно было уложить в какую-либо схему. Образно говоря, река истории как бы расчленяется на отдельные потоки, каждый из которых избирает свой путь. Но приходит время, когда они вновь сливаются в единое русло,-хотя каждый еще долго отличается от других своей собственной индивидуальностью.

Не является исключением и наша страна. Генетически ее огромный духовный потенциал основан на синтезе культур. И, осмысливая происходящее, совсем нетрудно увидеть, в чем отличие российской культуры в общем потоке мировой цивилизации. Путь России на новом историческом этапе понимается многими российскими реформаторами как строгое следование опыту разных стран Запада, обозначивших в нынешнюю историческую пору магистральный, как принято считать, путь развития человеческой цивилизации. Другие считают, что нам нужен третий, спасительный путь с учетом особенностей нашей истории и духовного развития народа.

Что ж, поиск продолжается. И отработанные на Западе нормы протестантской этики могут быть полезны для его результатов, тем более что знакомство очень несхожих цивилизаций происходит на фоне революции в духовной сфере общества.

От Лютера до Вайцзеккера: Великие протестантские мыслители Германии (Очерки)

М.: Раритет, 1994. — 288 с.

ISBN 5-85735-083-2

От Лютера до Вайцзеккера: Великие протестантские мыслители Германии (Очерки) - Содержание

Введение. Гуманизм: вечный поиск синтеза человеколюбий

Глава 1. У ИСТОКОВ

Мартин Лютер: время и дело

Томас Мюнцер: борец за справедливость Господню

Жан Кальвин: твердый и бесстрашный борец с несправедливостью

Глава 2. ИСТИНА, ДОБРО И КРАСОТА

Иммануил Кант: истина, добро и красота

Альберт Швейцер: пангуманизм как деяние

Глава 3. ДЕМОКРАТИЯ, ВЕРА, НАУКА

Макс Вебер: демократия, вера и современный политический процесс

Глава 4. ПРОТЕСТАНТСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Карл Барт: слушать слово Божье

Рудольф Бультман: демифологизация и новая картина мира

Дитрих Бонхоффер: сопротивление и покорность

Пауль Тиллих: синтез христианства и культуры

Карл Фридрих фон Вайцзеккер: религиозная вера и научное знание

Концепция человека: Э. Бруннер, Ф. Гогартен, П. Тиллих, В. Панненберг

Заключение. Человек, сохранишь ли человечество?

Примечания