Жизнь и труды святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского привлекают все большее внимание. Составляются книги, ему посвященные, собираются материалы к его биографии. Любой факт его жизни вызывает искренний интерес. Особенно важно стремление биографов опираться в своих трудах на надежные, проверенные сведения.

Однако в биографии святителя есть, на наш взгляд, один существенный пробел. Это период его пребывания в Европе в 1951-1962 годах в качестве архиепископа Брюссельского, управляющего Западноевропейской епархией РПЦЗ.

Недавно в Стэнфордском университете в фонде епископа Григория (Граббе) обнаружилась его переписка с известным церковным деятелем и православным мыслителем П.С. Лопухиным, бывшим в 1948-1961 годах помощником секретаря, а затем секретарем и казначеем Западноевропейской епархии Русской Церкви Заграницей и, следовательно, находившимся в ближайшем окружении святителя Иоанна (Максимовича). Эта находка позволяет заполнить белое пятно не только в биографии святителя Иоанна, но и в истории Русской Зарубежной Церкви.

Любая переписка позволяет увидеть события и людей как бы изнутри. Это может быть субъективный, порой даже ошибочный, взгляд, прямо зависящий от личных качеств автора писем. Последующая работа историка требует проверки и оценки сообщаемых известий. Непреходящая ценность частной переписки не только в том, что она содержит уникальные и твердо датируемые сведения, но и в том, что она передает живую, неприкрашенную картину происходящих событий и действий ее участников.

От него нельзя оторваться - Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский в письмах Петра Сергеевича Лопухина к протоиерею Георгию Граббе

П. С. Лопухин, прот. Г. Граббе. Предисловие, подготовка текста к публикации, комментарии свящ. Георгий Павлович. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2022. — 298 с.: илл. — (Русские судьбы двадцатого века).

ISBN 978-5-7429-1467-9

От него нельзя оторваться – Содержание

Свящ. Георгий Павлович. Святитель Иоанн (Максимович) и Западноевропейская епархия РПЦЗ в 1951- 1961 годах в переписке Петра Сергеевича Лопухина и протоиерея Георгия Граббе

Переписка П.С. Лопухина и прот. Георгия Граббе. 1951—1961

Слова и беседы святителя Иоанна (Максимовича) в записях П.С. Лопухина

О Страшном Суде

Слово Высокопреосвященного Иоанна при открытии Общества «Православное Дело»

«В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово...»

Слово Высокопреосвященного архиепископа Иоанна

Почему с молитвами Животворящему Кресту соединяются молитвы о царях

Слово, сказанное архиепископом Иоанном при открытии Епархиального съезда Западноевропейской епархии (в сокращении)

Слово Высокопреосвященного архиепископа Иоанна на отпевании великой княгини Ксении Александровны, скончавшейся в среду Светлой Седмицы 7/20 апреля 1960 г.

Слово Высокопреосвященного архиепископа Иоанна при погребении тела Великой Княгини Ксении Александровны

Указ Высокопреосвященного архиепископа Иоанна № 798 клиру и пастве о кончине архиепископа Виталия

«Приидите, людие, Триипостастному Божеству поклонимся...»

Мысли Высокопреосвященного архиепископа Иоанна, высказанные им в проповедях в Версале

Мысли архиепископа Иоанна, высказанные им в проповедях в церкви Корпуса в Версале

Общественное служение христиан

Приложение