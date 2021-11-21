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Отец Арсений

Отец Арсений
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
В последние годы появилось много воспомина­ний о жизни политических заключенных во время «культа личности». Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профес­сий, рабочие, колхозники.
Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о мил­лионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.
Страдали и умирали они за веру свою, не отрек­лись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не остав­лял их. «Положить печать на уста своя» значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, постра­давших Бога ради и за нас, живущих на земле.
Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми.
Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный вере древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстает перед нами один, только один из многочисленных подвижни­ков... А сколько было их, погибших за нас?
Двадцать веков копило человечество многочис­ленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке эти люди отоб­рали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать, что такое настоящий христиа­нин.

Отец Арсений

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. - 496 с.
ISBN 978-5-7533-1520-5

Отец Арсений – Содержание

Часть первая. Лагерь
Предисловие
  • Лагерь
  • Барак
  • Больные
  • Попик
  • «Прекратите сие»
  • Вызов майора
  • Жизнь идет
  • «Спешите делать добро»
  • «Где двое или трое…»
  • «Матерь Божия! Не оставь их!»
  • Прощание, отъезд
Краткое послесловие
Часть вторая. Путь
Предисловие
  • Я вспоминаю
  • Встречи
  • Долгие годы
  • Письма
  • Идущий в гору. Путь
  • Помню
  • Ирина
  • Журналист
  • МУЗЫКАНТ
  • ДВА ШАГА В СТОРОНУ
  • Замерзаю, сапоги
Часть третья. Дети
  • ВЗБРАН НОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛ ЬНАЯ
  • ОТЕЦ МАТФЕЙ
  • ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО
  • МАТЬ МАРИЯ
  • «МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!»
  • НА КРЫШЕ
  • ПАНИХИДА
  • Я РАЗНОШУ ПИСЬМА
  • Лена
  • Корсунь-Ерши
  • До и после
  • О себе
Краткое слово в заключение
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Added 21.11.2021
Author brat Eduard
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