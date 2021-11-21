В последние годы появилось много воспомина­ний о жизни политических заключенных во время «культа личности». Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профес­сий, рабочие, колхозники.

Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о мил­лионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.

Страдали и умирали они за веру свою, не отрек­лись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не остав­лял их. «Положить печать на уста своя» значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, постра­давших Бога ради и за нас, живущих на земле.

Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми.

Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный вере древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстает перед нами один, только один из многочисленных подвижни­ков... А сколько было их, погибших за нас?

Двадцать веков копило человечество многочис­ленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке эти люди отоб­рали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать, что такое настоящий христиа­нин.

Отец Арсений

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. - 496 с.

ISBN 978-5-7533-1520-5

Отец Арсений – Содержание

Часть первая. Лагерь

Предисловие

Лагерь

Барак

Больные

Попик

«Прекратите сие»

Вызов майора

Жизнь идет

«Спешите делать добро»

«Где двое или трое…»

«Матерь Божия! Не оставь их!»

Прощание, отъезд

Краткое послесловие

Часть вторая. Путь

Предисловие

Я вспоминаю

Встречи

Долгие годы

Письма

Идущий в гору. Путь

Помню

Ирина

Журналист

МУЗЫКАНТ

ДВА ШАГА В СТОРОНУ

Замерзаю, сапоги

Часть третья. Дети

ВЗБРАН НОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛ ЬНАЯ

ОТЕЦ МАТФЕЙ

ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО

МАТЬ МАРИЯ

«МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!»

НА КРЫШЕ

ПАНИХИДА

Я РАЗНОШУ ПИСЬМА

Лена

Корсунь-Ерши

До и после

О себе

Краткое слово в заключение