Отец Арсений
В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во время «культа личности». Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники.
Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.
Страдали и умирали они за веру свою, не отреклись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их. «Положить печать на уста своя» значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и за нас, живущих на земле.
Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми.
Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный вере древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстает перед нами один, только один из многочисленных подвижников... А сколько было их, погибших за нас?
Двадцать веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать, что такое настоящий христианин.
Отец Арсений
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. - 496 с.
ISBN 978-5-7533-1520-5
Отец Арсений – Содержание
Часть первая. Лагерь
Предисловие
- Лагерь
- Барак
- Больные
- Попик
- «Прекратите сие»
- Вызов майора
- Жизнь идет
- «Спешите делать добро»
- «Где двое или трое…»
- «Матерь Божия! Не оставь их!»
- Прощание, отъезд
Краткое послесловие
Часть вторая. Путь
Предисловие
- Я вспоминаю
- Встречи
- Долгие годы
- Письма
- Идущий в гору. Путь
- Помню
- Ирина
- Журналист
- МУЗЫКАНТ
- ДВА ШАГА В СТОРОНУ
- Замерзаю, сапоги
Часть третья. Дети
- ВЗБРАН НОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛ ЬНАЯ
- ОТЕЦ МАТФЕЙ
- ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО
- МАТЬ МАРИЯ
- «МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!»
- НА КРЫШЕ
- ПАНИХИДА
- Я РАЗНОШУ ПИСЬМА
- Лена
- Корсунь-Ерши
- До и после
- О себе
Краткое слово в заключение
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