Джон Отис - Особенности библейского пресвитерианства

Цель этой работы заключается в изложении основных особенностей библейского пресвитерианства. Это необходимо для того, чтобы члены пресвитерианских общин могли яснее осознать, во что верует их церковь, а люди, которым просто интересно, чем отличается эта деноминация, могли удовлетворить свое любопытство. Большинство прихожан пресвитерианских церквей, вероятно, не знают, в чем состоят основные догматы их веры, как не знают и того, почему они придерживаются именно этого вероисповедания. Иначе говоря, мало кто смог бы убедительно объяснить, основываясь на Библии или на теологических принципах, почему он принадлежит к пресвитерианской церкви, а не к баптистской, методистской, православной или, например, к Церкви Господней. Очень важно, чтобы члены пресвитерианских общин знали не только во что они веруют, но и почему они в это веруют. Очень точные суждения на этот счет содержатся в книге Томаса Уидероу «Апостольская Церковь». Размышляя над тем, почему люди примыкают к тем или иным деноминациям, Уидероу заметил:

«Они руководствуются скорее чувствами, чем доводами рассудка. Почти никто не пытается сначала изучить правила, принятые этой деноминацией, и уточнить, в чем же состоят ее основные принципы, а затем сверить эти принципы с Евангелием. Большая часть человечества не способна на умственные усилия такого рода, то есть на то, чтобы выяснять и оценивать принципы, или, во всяком случае, не утруждает себя подобными занятиями. Люди обычно выбирают вероисповедание под влиянием выдающихся личностей, либо следуя примеру знакомых, известных моральными достоинствами, либо под впечатлением набожности и красноречия какого-нибудь местного священника».

Как бы то ни было, очень многие понимают, что, с точки зрения культурной традиции, значит быть баптистом, католиком, вославным или пятидесятником, но что такое пресвитериане? Может быть, это некая новомодная группа, у которой нет оснований претендовать на истину? В этой брошюре мы намерены изложить подлинное вероучение пресвитерианской церкви. Проследить историю этого вероучения можно не только на протяжении последних 300 лет истории реформатской церкви; оно восходит к Жану Кальвину, Мартину Лютеру, Блаженному Августину и апостолу Павлу. Это вероучение находится в полном согласии с решениями первых христианских соборов и догматами раннего христианства.