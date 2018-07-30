О совершенстве как совершении истории - Лев Отоцкий-Закутин

Христианство есть религия любви. Здесь — лишь прописная истина. А вот поди же. Как разно понимали и понимают люди эту истину. Как часто из Христианства делают религию возмездия, отмщения, или еще — религию спасения лишь немногих. О, конечно, отмщение преуготовлено, говорят нам, для « нечестивых », а спасение — для «верных». Но, кто есть «нечестивый» и кто есть « верный »?

Последующий текст нельзя рассматривать как труд по богословию (что очевидно), ни как религиозную философию в обычном смысле. Ниже попытка человека, называющего себя христианином, отдать себе отчет в том, чем должна быть его вера.

Лев Отоцкий-Закутин - О совершенстве как совершении истории

Париж, 1976. – 64 с.

Лев Отоцкий-Закутин - О совершенстве как совершении истории - Содержание

Введение

О всеобщем помиловании

Наказание и помилование — альтернатива или антиномия ?

О круговой поруке человечества

Об универсальной любви

О грехе и свободе

О Парусии и конце мира

Лев Отоцкий-Закутин - О совершенстве как совершении истории - О всеобщем помиловании

Снова и снова находим в Св. Писании благую весть, что Христос умер за всех, за весь мир, что «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». (I Иоанна II, 2). И — «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию ». (II Петра III, 9).

Не надо бояться наказания — для себя. Оно нам на пользу. Так, по-видимому, надо для нас же. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли такой сын, которого бы не наказывал Отец ? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы — незаконные дети, а не сыны ». (Евреям XII, 6-8).

Иисус умер не за благих, а за нечстивых. « Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых ». (Римлянам V, 6).

Кто благ ? Кто нечестив ? Да и благ ли кто-либо (до конца)? А злы мы, вероятно, все — в той или иной степени. И все же от нас требуется лишь одно — любить в меру сил, но любить всякого и любого.

Сказал Христос : ...« будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым ». (Лука VI, 35) И снова слова Иисуса Христа : « Сын человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать... пришел взыскать и спасти погибшее ». (Лука IX, 56 и XIX, 10; Матфей XVIII, 11).

Не только взыскать, но и спасти. Не только спасти, но и взыскать.