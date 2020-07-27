Эстеп Джим - Ответь на Его призыв

Эти книги о роли старейшин. Авторы этой серии обладают необходимым богословским образованием и опытом практического служения, чтобы пролить свет на вопрос о том, каким же Бог хочет видеть пастырство в Его церкви.

Иисус Христос всё ещё остаётся единственной надеждой для этого мира, а Его Церковь - всё ещё Его тело здесь, на этой Земле, старейшины - всё ещё пастыри Его стада, а вызовы современности требуют от нас делать всё настолько хорошо, как только мы можем. Поэтому принципы, изложенные в этих книгах, достойны изучения и применения, ибо это поможет церкви быть такой, какой её задумал Господь - "городом, стоящим на верху горы, который не может укрыться".

Эстеп Джим; Роудкап Дэвид; Джонсон Гари - Ответь на Его призыв

Евангельский Христианский Центр Апостола Павла и Агапе 2013 г. - 128 с.

ISBN: 9785905340086



Эстеп Джим; Роудкап Дэвид; Джонсон Гари - Ответь на Его призыв - Содержание

1. Призвание старейшины

2. Обращение и преображение старейшины

3. Библейский портрет старейшины

4. Эффективный процесс избрания старейшины

5. Управление советом старейшин

6. Оценка служения старейшин

Эстеп Джим; Роудкап Дэвид; Джонсон Гари - Ответь на Его призыв - Введение

Эта тема в книгах поднята с большим усердием, поэтому благодаря этим книгам, старейшины получат ведение, чтобы открыть дверь великой силе библейского руководства. Авторы великолепно обосновали своё учение на Слове Божьем. При помощи прекрасных иллюстраций авторы помогают нам лучше понять, как применить эти концепции. Причём одни иллюстрации взяты из Библии, другие - из жизни современного общества.



Вопросы для размышления в конце каждой главы станут прекрасным инструментом для самопроверки. Читатель будет вынужден дать правдивую оценку целям своей общины, а также способностям её старейшин и руководителей.

Книги подойдут в качестве учебного пособия для взращивания лидеров