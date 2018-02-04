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Оуэн - Отступление от Евангелия

Оуэн - Отступление от Евангелия
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Отступники, намеренно отвергающие жертву Христа, не имеют другой жертвы за них. Вместо этого Бог отсекает и губит их. Бог ограничил надежду на милость, благодать и спасение одной единственной жертвой Иисуса Христа (Евр. 9:25-28; 10:12,14). Своей бесконечной мудростью и верховной властью. Бог всю благодать, милость и благословения положил только во Христе (Иоан. 1:14,16-17; Деян.4:12; Кол. 1:19).
И эта одна жертва настолько достаточна и действенна для всех, приходящих к вере во Христа, что ни один грешник, пришедший к этой жертве, никогда не будет роптать, что для искупления грехов есть только одна жертва. Если кто-то пренебрегает этой жертвой и отвергает ее, он может винить только себя.

Оуэн Джон - Отступление от Евангелия

Серия «Наследие мудрости»
Миссия «Приди И ПОМОГИ»
Год 2015
ISBN 978-5-93434-158-0
Также издание:
Пер. с англ. С. Николенко: - ХМ «Живое Слово», 2013. - 160 С.
ISBN 978-617-677-033-6

Оуэн Джон - Отступление от Евангелия - Содержание

  • Природа и причины отпадения от Евангелия
  • Частичное отпадение от Евангелия
  • Отпадение от истины Евангелия
  • Причины отпадения от Евангелия
  • Тьма и невежество как причины отступничества
  • Гордость, пренебрежение и обмирщение -причины отступничества
  • Отступление от учения Евангелия
  • Отступление от заповедей Евангелия
  • Отступничество и рукоположенные служители
  • Другие причины отступления от Евангелия
  • Отступничество от евангельского поклонения
  • Опасность распространенного отступничества
  • Защита от отступничества

Оуэн Джон - Отступление от Евангелия - Отрывок из Книги

...Итак, мы узнаем три великие истины.

1. Для человека большое преимущество и проявление милости к нему, когда он просвещен доктриной Евангелия, когда Дух Святой, действуя в нем, оставляет в его разуме отпечаток истины Евангелия.
2. Это великое преимущество и милость могут быть потеряны из-за греха пренебрежения. Тогда греховность и осуждение тех, кто однажды стал участником этой чести, только усиливаются.
3. Когда человек полностью пренебрегает этим преимуществом, когда он не старается расти в познании Евангелия, его положение становится очень опасным и может привести к полному отступлению без возможности покаяния. Для того чтобы мы могли исследовать себя и узнать, не являемся ли мы такими людьми, какие описаны в этом отрывке, мы должны понять, что же это за преимущества, которые не сопровождают спасение.

Первое преимущество - «духовное просвещение». Существует такое знание о духовных вещах, которое явля ется полностью естественным, академическим. Такое знание можно получить без особого действия Святого Духа. Через труд изучения можно приобрести знание Писания, как в любой науке или искусстве.

Просвещение, о котором идет речь в прочитанном отрывке, является даром Святого Духа. Оно отличается от естественного знания и стоит выше него, так как приближает человека к духовным вещам настолько, насколько естественное знание приблизить не может. Естественный ум считает духовные вещи безумием (1 Кор. 2:14). Духовное просвещение дает разуму удовлетворение и радость в духовных благословениях, которые оно открывает. Хотя Евангелие и может остаться
не до конца понятым, просвещение открывает его как «путь правды» (2 Пет. 2:21). Все это побуждает разум к тому, чтобы серьезно подумать о Евангелии.

Естественное знание не имеет большого влияния на душу, оно не сдерживает ее от греха и не побуждает к повиновению. Имея такое естественное знание, многие грешники чувствуют себя в безопасности и считают, что никогда не погибнут. Однако духовное просвещение воздействует на разум и душу, оно дает способность воздерживаться от греха и выполнять все известные ему обязанности. Люди, находящиеся под влиянием этого просвещения и его обличения, часто живут праведно и непорочно в мире, они не вызывают конфликтов между миром и христианством. Такое духовное просвещение сопровождается определенными духовными дарами (Матф. 7:22). Однако само по себе естественное просвещение и знание не сопровождаются духовными дарами.
Views 620
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2018
Author denpon
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
D
Discovery 5 years ago
Читал давно в бумажном виде. Впечатления противоречивые. С одной стороны, автор очень эрудированный и, что ли, дышит благочестием. Однако, его комментарии избранных текстов из Послания Евреям вообще не отличаются экзегетической безукоризненностью. Может быть для сторонников кальвинистского учения, книга и станет помощью в укреплении собственных взглядов, но для арминиан она не представляет особой угрозы их взглядам. Последние могут просто с любопытством отметить, насколько витиеватыми и неоднозначными могут быть толкования новозаветных текстов в свете учения Кальвина.

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