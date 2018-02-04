Отступники, намеренно отвергающие жертву Христа, не имеют другой жертвы за них. Вместо этого Бог отсекает и губит их. Бог ограничил надежду на милость, благодать и спасение одной единственной жертвой Иисуса Христа (Евр. 9:25-28; 10:12,14). Своей бесконечной мудростью и верховной властью. Бог всю благодать, милость и благословения положил только во Христе (Иоан. 1:14,16-17; Деян.4:12; Кол. 1:19).

И эта одна жертва настолько достаточна и действенна для всех, приходящих к вере во Христа, что ни один грешник, пришедший к этой жертве, никогда не будет роптать, что для искупления грехов есть только одна жертва. Если кто-то пренебрегает этой жертвой и отвергает ее, он может винить только себя.

Оуэн Джон - Отступление от Евангелия

Серия «Наследие мудрости»

Миссия «Приди И ПОМОГИ»

Год 2015

ISBN 978-5-93434-158-0

Также издание:

Пер. с англ. С. Николенко: - ХМ «Живое Слово », 2013. - 160 С.

ISBN 978-617-677-033-6



Оуэн Джон - Отступление от Евангелия - Содержание Природа и причины отпадения от Евангелия

Частичное отпадение от Евангелия

Отпадение от истины Евангелия

Причины отпадения от Евангелия

Тьма и невежество как причины отступничества

Гордость, пренебрежение и обмирщение -причины отступничества

Отступление от учения Евангелия

Отступление от заповедей Евангелия

Отступничество и рукоположенные служители

Другие причины отступления от Евангелия

Отступничество от евангельского поклонения

Опасность распространенного отступничества

Защита от отступничества Оуэн Джон - Отступление от Евангелия - Отрывок из Книги

...Итак, мы узнаем три великие истины.



1. Для человека большое преимущество и проявление милости к нему, когда он просвещен доктриной Евангелия, когда Дух Святой, действуя в нем, оставляет в его разуме отпечаток истины Евангелия.

2. Это великое преимущество и милость могут быть потеряны из-за греха пренебрежения. Тогда греховность и осуждение тех, кто однажды стал участником этой чести, только усиливаются.

3. Когда человек полностью пренебрегает этим преимуществом, когда он не старается расти в познании Евангелия, его положение становится очень опасным и может привести к полному отступлению без возможности покаяния. Для того чтобы мы могли исследовать себя и узнать, не являемся ли мы такими людьми, какие описаны в этом отрывке, мы должны понять, что же это за преимущества, которые не сопровождают спасение.



Первое преимущество - «духовное просвещение». Существует такое знание о духовных вещах, которое явля ется полностью естественным, академическим. Такое знание можно получить без особого действия Святого Духа. Через труд изучения можно приобрести знание Писания, как в любой науке или искусстве.



Просвещение, о котором идет речь в прочитанном отрывке, является даром Святого Духа. Оно отличается от естественного знания и стоит выше него, так как приближает человека к духовным вещам настолько, насколько естественное знание приблизить не может. Естественный ум считает духовные вещи безумием (1 Кор. 2:14). Духовное просвещение дает разуму удовлетворение и радость в духовных благословениях, которые оно открывает. Хотя Евангелие и может остаться

не до конца понятым, просвещение открывает его как «путь правды» (2 Пет. 2:21). Все это побуждает разум к тому, чтобы серьезно подумать о Евангелии.



Естественное знание не имеет большого влияния на душу, оно не сдерживает ее от греха и не побуждает к повиновению. Имея такое естественное знание, многие грешники чувствуют себя в безопасности и считают, что никогда не погибнут. Однако духовное просвещение воздействует на разум и душу, оно дает способность воздерживаться от греха и выполнять все известные ему обязанности. Люди, находящиеся под влиянием этого просвещения и его обличения, часто живут праведно и непорочно в мире, они не вызывают конфликтов между миром и христианством. Такое духовное просвещение сопровождается определенными духовными дарами (Матф. 7:22). Однако само по себе естественное просвещение и знание не сопровождаются духовными дарами.

