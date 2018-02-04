Оуэн - Отступление от Евангелия
Отступники, намеренно отвергающие жертву Христа, не имеют другой жертвы за них. Вместо этого Бог отсекает и губит их. Бог ограничил надежду на милость, благодать и спасение одной единственной жертвой Иисуса Христа (Евр. 9:25-28; 10:12,14). Своей бесконечной мудростью и верховной властью. Бог всю благодать, милость и благословения положил только во Христе (Иоан. 1:14,16-17; Деян.4:12; Кол. 1:19).
И эта одна жертва настолько достаточна и действенна для всех, приходящих к вере во Христа, что ни один грешник, пришедший к этой жертве, никогда не будет роптать, что для искупления грехов есть только одна жертва. Если кто-то пренебрегает этой жертвой и отвергает ее, он может винить только себя.
Оуэн Джон - Отступление от Евангелия
Серия «Наследие мудрости»
Миссия «Приди И ПОМОГИ»
Год 2015
Год 2015
ISBN 978-5-93434-158-0
Также издание:
Пер. с англ. С. Николенко: - ХМ «Живое Слово», 2013. - 160 С.
ISBN 978-617-677-033-6
ISBN 978-617-677-033-6
Оуэн Джон - Отступление от Евангелия - Содержание
- Природа и причины отпадения от Евангелия
- Частичное отпадение от Евангелия
- Отпадение от истины Евангелия
- Причины отпадения от Евангелия
- Тьма и невежество как причины отступничества
- Гордость, пренебрежение и обмирщение -причины отступничества
- Отступление от учения Евангелия
- Отступление от заповедей Евангелия
- Отступничество и рукоположенные служители
- Другие причины отступления от Евангелия
- Отступничество от евангельского поклонения
- Опасность распространенного отступничества
- Защита от отступничества
Оуэн Джон - Отступление от Евангелия - Отрывок из Книги
...Итак, мы узнаем три великие истины.
1. Для человека большое преимущество и проявление милости к нему, когда он просвещен доктриной Евангелия, когда Дух Святой, действуя в нем, оставляет в его разуме отпечаток истины Евангелия.
2. Это великое преимущество и милость могут быть потеряны из-за греха пренебрежения. Тогда греховность и осуждение тех, кто однажды стал участником этой чести, только усиливаются.
3. Когда человек полностью пренебрегает этим преимуществом, когда он не старается расти в познании Евангелия, его положение становится очень опасным и может привести к полному отступлению без возможности покаяния. Для того чтобы мы могли исследовать себя и узнать, не являемся ли мы такими людьми, какие описаны в этом отрывке, мы должны понять, что же это за преимущества, которые не сопровождают спасение.
Первое преимущество - «духовное просвещение». Существует такое знание о духовных вещах, которое явля ется полностью естественным, академическим. Такое знание можно получить без особого действия Святого Духа. Через труд изучения можно приобрести знание Писания, как в любой науке или искусстве.
Просвещение, о котором идет речь в прочитанном отрывке, является даром Святого Духа. Оно отличается от естественного знания и стоит выше него, так как приближает человека к духовным вещам настолько, насколько естественное знание приблизить не может. Естественный ум считает духовные вещи безумием (1 Кор. 2:14). Духовное просвещение дает разуму удовлетворение и радость в духовных благословениях, которые оно открывает. Хотя Евангелие и может остаться
не до конца понятым, просвещение открывает его как «путь правды» (2 Пет. 2:21). Все это побуждает разум к тому, чтобы серьезно подумать о Евангелии.
Естественное знание не имеет большого влияния на душу, оно не сдерживает ее от греха и не побуждает к повиновению. Имея такое естественное знание, многие грешники чувствуют себя в безопасности и считают, что никогда не погибнут. Однако духовное просвещение воздействует на разум и душу, оно дает способность воздерживаться от греха и выполнять все известные ему обязанности. Люди, находящиеся под влиянием этого просвещения и его обличения, часто живут праведно и непорочно в мире, они не вызывают конфликтов между миром и христианством. Такое духовное просвещение сопровождается определенными духовными дарами (Матф. 7:22). Однако само по себе естественное просвещение и знание не сопровождаются духовными дарами.
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