Одна из целей, которой мы руководствовались при подготовке этой публикации, состояла в том, чтобы заново познакомить Церковь с трудами Джона Оуэна. И одно из препятствий, мешающих широкой популяризации его трудов в Церкви, состоит в том, что, как известно, их трудно читать. Мы не хотим сказать, что изучение текстов Оуэна требует больших усилий. Но мы хотели бы подчеркнуть, что усилия, которые необходимо прилагать при чтении Оуэна, наряду со многими великими святыми истории Церкви, щедро окупаются.

Мы разделяем оценку трудов Оуэна, данную Дж. И. Пакером: «Я не сказал, что его работы было легко читать! Это было бы неправдой. И тем не менее я осмелюсь заявить, что усилия, которые вы предпримете, чтобы осилить эти во многом лишенные стройности и написанные тяжелым слогом трактаты, будут обильно вознаграждены». Наша задача состояла в том, чтобы дать читателю верное и точное воспроизведение трудов Оуэна о грехе и искушении, в которых предпринята попытка преодолеть некоторые из этих препятствий в постижении его глубоких и исполненных житейской мудрости прозрений и наставлений.

Джон Оуэн - Победа над грехом и искушением

Пер. с англ.

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2017

Джон Оуэн - Победа над грехом и искушением - Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПРЕДИСЛОВИЕ

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Краткий обзор работы Джона Оуэна «Об умерщвлении греха в верующих»

ОБ УМЕРЩВЛЕНИИ ГРЕХА В ВЕРУЮЩИХ

Предисловие

ЧАСТЬ 1: Необходимость в умерщвлении греха

ЧАСТЬ 2: Природа умерщвления греха

ЧАСТЬ 3: Средства умерщвления греха

Краткий обзор работы Джона Оуэна «Искушение: его природа и сила»

ИСКУШЕНИЕ: ЕГО ПРИРОДА И СИЛА

Предисловие

ЧАСТЬ 1: Природа искушения

ЧАСТЬ 2: Опасность впасть в искушение

ЧАСТЬ 3: Великий долг всех верующих

ЧАСТЬ 4: Частные случаи и общие наставления

Краткий обзор работы Джона Оуэна «Пребывающий в человеческом естестве грех»

ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЕСТЕСТВЕ ГРЕХ

Предисловие

ЧАСТЬ 1: Природа пребывающего в человеческом естестве греха

ЧАСТЬ 2: Власть и действие пребывающего в человеческом естестве греха

ЧАСТЬ 3: Последствия и сила пребывающего в человеческом естестве греха

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Об умерщвлении греха в верующих

Искушение: его природа и сила

Природа, сила, обольщение и всепроникающий характер пребывающего в человеческом естестве греха

ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

БИБЛЕЙСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Джон Оуэн - Победа над грехом и искушением - Вступительное слово

Я РАДУЮСЬ ПОЯВЛЕНИЮ ЭТОГО издания трудов Джона Оуэна о природе нашей борьбы с грехом. Как раз об этом нам и нужно больше размышлять. Поэтому я благодарю Бога за Келли Кейпика и Джастина Тейлора. Они оказали большую услугу Церкви. Я надеюсь, учителя и пастыри помогут прихожанам своих церквей извлекать пользу из этой книги. Размышляя о сегодняшнем состоянии христианского мира, я думаю, не будет преувеличением сказать о грехе словами пророка: «врачуют раны народа Моего легкомысленно» (Иер. 6:14; 8:11). Эти слова, по моему убеждению, относятся к руководителям церкви, которые должны помогать прихожанам сознавать и ощущать всю тяжесть пребывающего еще в нас греха (Рим. 7:20), помогать бороться с ним и умерщвлять его (Рим. 8:13). Вместо этого глубину, тяжесть, мерзость и опасность греха, пребывающего в людях, которые называют себя христианами, либо преуменьшают (ведь мы уже оправданы), либо «психологизируют» (говоря об этом как о душевных ранах, а не называя это свидетельством порочности). Такой подход подобен попыткам излечить тяжелое заболевание слабыми средствами, и это настоящая трагедия.

Я называю это трагедией, потому что, пытаясь облегчить себе жизнь, преуменьшая тяжесть и серьезность нашего греха, мы терпим еще больший ущерб от него. В действительности мы себя не исцеляем. Те, кто говорит, что чувствуют себя уже достаточно плохо, но кому никто не сказал о разлагающем действии пребывающего в человеке греха, неправильно понимают путь к миру. Прихожане церквей, не наставленные должным образом в истинах о подлинной сущности греха, о том, как он действует и как его надлежит умерщвлять, как правило, свидетельствуют о тех печалях, которые постигают их вследствие не самой болезни, а лишь ее симптомов. Они говорят об общем недомогании и не знают, что с ними происходит, их супружеские отношения рушатся, они ощущают себя немощными в духовном свидетельстве и богопочитании, на работе их во всем сопровождает неустройство, в церкви они не находят покоя, им не хватает терпения на детей и т. д. Они сообщают об этих несчастьях так, словно они и есть их болезнь. И они хотят устранения симптомов. Мы продолжаем врачевать рану народа легкомысленно. Мы прежде всего и главным образом обращаем внимание на побочные причины несчастья как в настоящем, так и в прошлом. Если нам это удается, мы находим второстепенные причины и даем некоторое облегчение.

Но это все равно попытка вылечить тяжелое заболевание слабыми средствами. Мы не провели такой «хирургической операции» на душе, которая возможна только тогда, когда врачеватель души знает о том, о чем Оуэн говорит в этих книгах, и когда пациент готов позволить скальпелю врачевателя глубоко проникнуть в ткани души. Оуэн предлагает не быстрое облегчение, но долгий процесс возрастания в благодати, которая может превратить слабый молодой саженец в сильное, здоровое дерево. Я молюсь о том, чтобы тысячи - особенно учители, пастыри и другие руководители церкви - избрали трудный, долгий путь возрастания, а не более легкий, недолгий путь временного облегчения. Из всех пастырей и богословов англоговорящего мира минувших веков более всего насытили меня духовной пищей и научили меня два - Джонатан Эдвардс и Джон Оуэн. Некоторые скажут, что из них больший Эдвардс. Некоторые утверждают, что более крупным автором был Оуэн. Нам незачем судить об этом. Нам выпала честь знать их обоих как друзей и учителей.

Какой это удивительный дар промысла Бога, что в Свое время Он поставил этих братьев на служение и что спустя сотни лет после их смерти мы все еще можем сидеть у ног их и внимать словам их. Мы не способны должным образом оценить, сколь велико благословение питать разум свой размышлениями, навеянными Библией, каковыми делятся с нами такие ученые мужи, как Джон Оуэн. То, что он узрел в Библии и запечатлел ради нас в сочинениях своих, просто восхитительно. Очень печально - более того, я бы сказал, абсурдно, - что многие христианские руководители в наше время не стремятся постигнуть мудрость Джона Оуэна, но, напротив, читают книги и журналы, в которых истины Библии отражены поверхностно. Мы поступаем так, словно в оуэновском видении библейской истины не было ничего необыкновенного, словно он не был редкостным даром, ниспосланным Церкви. Но он был редкостным даром. Таких людей, как он, которых Бог воздвигал в истории Церкви, было весьма немного. Почему Бог совершает это? Почему Он дает Церкви «Оуэна» или «Эдвардса», благоволивши, дабы то, что они узрели, созерцая Бога, было запечатлено в книгах?

Разве не потому, что Он любит нас? Разве не потому, что Он хочет донести видение Оуэна до Церкви Своей? Великие деревья, покрытые богатейшими животворящими плодами, предназначены не для музеев. Бог сохраняет их и их плоды ради здравия Церкви Своей. Я знаю, что не все христиане способны перечитать все труды таких исполинов духовной мысли. Для большинства из нас покорить даже одну высокую гору - непосильный труд. Но мы можем выбрать одну книгу или две, а затем попросить Бога научить нас тому, чему Он научил их. Мы почитаем истинно великих писателей великими не за их ум, а за удивительно глубокое понимание того, что сказано в Библии о великих истинах. Именно в этом мы и нуждаемся. Библия - Слово Божье. Поэтому она исполнена глубокой премудрости. А как же может быть иначе? Бог вдохновил ее. Он совершенно знает Себя Самого и человеческое сердце. Он не играет с нами в игры. Он действительно хочет сообщить нам глубочайшие истины о грехе, аде, небесах, Христе, вере, спасении, святости и смерти. Павел восклицает не напрасно: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!

Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33) Он призывает нас отказаться от евангелия поп-культуры и познавать, что в Библии на самом деле говорится о неисследимых глубинах греха и благодати. В этой связи особенно достоин нашего внимания Оуэн, потому что он делится с нами потрясающими прозрениями. Я вновь и вновь в этом убеждаюсь. Он заставляет меня осознать, как плоско я рассуждаю о Боге и человеке. Вот лишь несколько случайных выдержек из текста, который вы (я надеюсь) будете читать дальше. Другие поразительные мысли вы найдете сами. «Нет смерти греха без смерти Христа» («Об умерщвлении греха в верующих», глава 7). Оуэн любит крест и знает, что произошло на кресте, лучше, чем любой из прочитанных мною авторов. Борьба с грехом, о которой вы будете читать, не является поверхностным методом исправления поведения. Она состоит в глубоком соприкосновении с тем, что было совершено на кресте в связи со сверхъестественным действием Духа Святого посредством глубоких и дивных тайн веры. «Убивать грех - дело живых людей; где люди мертвы (как мертвы все неверующие, даже наилучшие из них), там живет и будет жить грех» (глава 7). О, сколь глубоки пастырские прозрения, которыми делится с нами Оуэн! Например, следующее: если вы боретесь с грехом, значит, вы живы.

Мужайтесь. Но если грех господствует, не встречая сопротивления, значит, вы мертвы, какую живость вы ни ощущали бы в себе вследствие действия этого греха. Мужайтесь, подвизающийся святой! «Бог говорит: “Вот такой-то и такой-то, если он будет избавлен от сего вожделения, Я никогда о нем больше не услышу. Пусть же борется с ним, иначе погибнет”» (глава 8). Поразительно! Богу благоугодно оставить вожделение со мной, пока я не стану таким воином, который не перестанет искать Его помощи и после того, как будет одержана победа. Бог знает, когда мы способны в терпении свидетельствовать о победах благодати Его. «Не тяготеет ли над вами вина за некий великий грех, в котором вы не раскаялись? Бог может попустить вам впасть в новый грех и послать вам новое бедствие, дабы напомнить вам о прежнем грехе» (глава 9). Что-что? Богу благоугодно испытать нас новым грехом, дабы мы лучше знали о давнем грехе и лучше боролись с ним? Грех - одно из орудий, которые Бог употребляет против греха? «Разница между верующими и неверующими в связи со знанием заключается не столько в предмете их знания, сколько в образе знания. Неверующие, некоторые из них, могут знать больше и быть в состоянии сказать больше о Боге, Его совершенствах и Его воле, чем многие верующие; но они ничего не знают, как должно, ничего не знают правильно, ничего не знают духовно и спасительно, ничего не знают во святом небесном свете.

Превосходство верующего не в том, что он обладает обширным познанием вещей, но в том, что, то, что он знает (а сие познание может быть весьма малым), он видит во свете Духа Божьего, в спасительном, преображающем душу свете; и именно это дает нам общение с Богом, а не пытливые мысли или движимое любопытством высокомудрие» (глава 12). Как же нам трудиться, чтобы помогать людям познавать многое и знать это «надлежащим образом»? Как это следует понимать? «[Христос] есть Глава, от Которого новый человек должен обретать благодатные жизнь и силу, иначе всякий день он будет истлевать» (глава 14). О, если бы только прихожане наших церквей сознавали острую необходимость в обретении благодати каждый день, поскольку даже «благодать истлевает». Знают ли они это? Действительно ли они отдают себе отчет в том, что даже благодать истлевает? Как много людей пытаются жить «автоматически», остро не сознавая, что средства благодати даны нам, дабы каждый день мы обретали богатство Христово в новых ее явлениях. Об этом можно говорить без конца. Что до меня, то читать Оуэна означает обретать новые возможности видеть все через призму библейского учения и сознавая при этом свою плотскую слепоту. Желаю вам в радости переживать нечто подобное.

Джон Пайпер, пастырь, руководитель служения проповедования и видения

Баптистская церковь Вифлеем, Миннеаполис

2018-05-11