Мне выпал особый случай узнать о свободе. Повезло. Меня посадили в тюрьму. Это было во время службы в армии, в самом начале 70-х, по причине явно натянутой — «пропаганда американского образа жизни» и «непослушание начальству». Про американский образ жизни я почти ничего не знал, а «непослушание» и правда было весьма распространенным явлением. На самом деле причина в таких случаях была не важна. Важен был результат. Результат был нужен моему армейскому начальству: оно рассчитывало, что я вернусь в строй «нормальным советским солдатом» — например, не буду обсуждать с другими неположенных вопросов.

Однако именно в тюрьме ко мне пришла свобода. Точнее, я в ней родился — в свободе. Вопреки всякой логике, вопреки очевидности страха. Ведь страх — это главное, что случается с тобой в тюрьме, в состоянии несвободы. Но оказалось, что если в страх хорошенько и напрямую всмотреться, то ему от этого становится не слишком приятно. Страх хочет уйти. И тогда остается территория, на которой может родиться свобода.

протоиерей Овсянников Сергий - Книга про свободу. Уйти от законничества, дойти до любви

М.: Никея, 2018. 272 с.

ISBN 978-5-91761-804-3

протоиерей Овсянников Сергий - Книга про свободу. Уйти от законничества, дойти до любви - Содержание

От автора

Вместо предисловия - О моей несвободе, или Из наблюдений заключенного

ЧАСТЬ 1. ПОТЕРЯННАЯ СВОБОДА

Глава 1. Как человек остался без свободы

Глава 2. Свобода, страх и рабство

ЧАСТЬ 2. НАЙТИ СЕБЯ

Глава 3. Что такое быть собой

Глава 4. Душа больная и здоровая

Глава 5. О новом человеке

Глава 6. Предпочитаете несвободу — вам сюда, или О страстях в простом изложении

ЧАСТЬ 3. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СВОБОДЫ

Глава 7. Свобода и политика, или Равна ли революция свободе?

Глава 8. Религия и традиция — конец свободе?

Глава 9. Любовь

Глава 10. Страх

ЧАСТЬ 4. ВЫХОД НА ВОЛЮ

Глава 11. От пространства к времени

Глава 12. Творчество как метод вернуться домой

Глава 13. Евангелие: выходи на волю!

Эпилог - Труд только начинается

протоиерей Овсянников Сергий - Книга про свободу. Уйти от законничества, дойти до любви - От автора

Что бы мы ни делали — совершали великие открытия или необдуманные поступки, выстраивали карьеру, влюблялись, творили или страдали, — при честном взгляде на всю нашу человеческую жизнь и даже всю человеческую историю оказывается, что один из главных ее лейтмотивов — поиск свободы. Люди постоянно стремятся к свободе и бесконечно страдают от ее отсутствия. Эта жажда захватывает все сферы жизни — от искусства и политики до физиологии и быта. Слово «свобода» — одно из самых важных человеческих слов. Откуда это в нашей природе? И главное — как стать свободными? В этой книге мы сделаем попытку — наверное, слабую и недостаточную — разобраться с нашей свободой. Я — православный священник, почти 30 лет живу и служу в Амстердаме. Один наш чтец (американец по происхождению) говорит: о чем бы отец Сергий ни говорил, у него все равно все получается про свободу...

Возможно, поэтому, когда издательство попросило меня написать книгу о свободе, я решился. Решился пройти вместе с читателем путь. Однако не стоит ждать от этой книги какого-то волшебного момента: вот дойдем мы до Книга про свободу следующего поворота, а за ним — know how (Знать как, или секрет производства (англ.). ). Плохо это или хорошо — но эта книга не задачник по математике с правильными ответами в конце. По крайней мере, с ответами в той форме, в которой мы часто хотим их найти и пристроить к жизни в качестве метода, помогающего стать свободным. Проблема в том, что «несвободу» нельзя локализовать в определенном месте души или тела, а потом это место удалить. Несвобода разлита по нашей жизни слишком широко. В христианстве жизнь есть пройденный путь, а не учебник моральных проблем. И пройти этот путь должен всякий, кому он определен. Эта книга задумана как «Введение в свободу». Введение — не столько как предисловие, после которого и последует основной текст, а введёние — прохождение части этого пути совместно с вами, читателями. Что нужно для этого пути? Честность по отношению к себе и желание задавать вопросы. И ты сам. Если ты есть — выходи на свободу!