Обзорная работа для всех студентов и ученых, которые хотят получить достаточно полное представление о современном состоянии библеистики. Серия оксфордских учебников является новой значительной инициативой в академическом издательском деле.

Каждый том предлагает авторитетный и современный обзор оригинальных исследований в каждой конкретной области. Особым образом подобранные эссе ведущих специалистов в каждой области представляют критический обзор результатов прогресса в данной области, а также отражают различные спорные вопросы.

Оксфордский учебник по библеистике - Oxford Handbook of Biblical Studies

Серия: Оксфордские учебники по религии и богословию / под ред. Дж. У. Роджерсона, Юдифь М. Лью. Издательство Оксфордского университета, 2006. 920 с.

Oxford Handbook of Biblical Studies (Oxford Handbooks in Religion and Theology) / by J. W. Rogerson (Editor), Judith M. Lieu (Editor). Oxford University Press, USA. 2006. 920 pp.

ISBN-10: 0199254257

Оксфордский учебник по библеистике - Oxford Handbook of Biblical Studies - Аннотация

Библейские исследования являются собранием различных и в некотором смысле независимых дисциплин, сконцентрированных вокруг собрания текстов Библии, чьи границы до сих пор являются предметом споров различных христианских церквей. Исследование Библии требует компетентности в широком диапазоне областей от археологии, египтологии, ассирологии и лингвистики до текстуальных, исторических и социологических исследований, теории литературы, философии и богословия.

То, что эти дисциплины должны быть связаны с исследованием Библии, являются следствием того, что Библия занимает уникальное положение в истории, искусстве и культуре западного мира на протяжении 2000 лет. Никакое собрание текстов не может сравниться с ней по значимости на протяжении столь длительного периода времени. Настоящий учебник имеет своей целью продемонстрировать читателям современное состояние библейской науки.

В предположении, что читатели будут обращать особое внимание на отдельные части, которые особенно интересны им, нежели чем пытаться читать учебник от начала до конца, издателями не было предпринято никакой попытки согласовать работы различных авторов. Любой, кто прочитает книгу от начала до конца, заметит, что в учебнике существует некоторое повторение материала, а также различия в понимании тех или иных проблем различными авторами.

Также следует отметить, что англоговорящие авторы из Северной Америки рассматривают книги Библии, иные, нежели авторы из Британии, в то время как авторы из Германии концентрируются главным образом на немецкоязычной науке (исключение составляет лишь эссе относительно феминизма). Эти различия являются демонстрацией настоящего состояния библейской науки, которая стала столь технической и специализированной, что ученые, работающие в сравнительно узкой области, не могут изучить в полной мере исследования, выпускаемые специалистами, работающими в других странах и публикуемые на других языках. Однако, по взгляду редакторов, различие подходов, которое вполне очевидно в данном учебнике, является надежным руководством к пониманию настоящего состояния библейских исследований.

Это авторитетное и исчерпывающее руководство по библейским исследованиям является неоценимой обзорной работой для всех студентов и ученых, которые хотят получить достаточно полное представление о современном состоянии исследований в ключевых областях библеистики.

Оксфордский учебник по библеистике - Oxford Handbook of Biblical Studies - Содержание

Перечень авторов X

Перечень сокращений XII

Предисловие XVII

Часть I О ПРЕДМЕТЕ

СЕКЦИЯ I. ИСТОРИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 70 ЛЕТ

1. Ветхий Завет 5

Дж. У. Роджерсон

2. Новый Завет 27

Роберт Морган

СЕКЦИЯ 2. ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ ДИСЦИПЛИН НА БИБЛЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Археология 53

Джон Р. Бартлетт

4. Исследования древнего Ближнего Востока: Месопотамия 74

У.Г. Ламберт

5. Исследования древнего Ближнего Востока: Египет 89

Кеннет Китчен

6. Кумранские исследования 99

Филип Дэвис

7. Исследования греко-римского мира 108

Питер Ричардсон

8. Диаспора и раввинистический иудаизм 120

Катарина Хецшер

ЧАСТЬ II ЯЗЫКИ, ПЕРЕВОД И ТЕКСТУАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА БИБЛИИ

9. Язык и перевод Ветхого Завета 135

Джон Элуолд

10. Язык, перевод, версии и текст апокрифов 159

Майкл А. Книбб

11. Язык и перевод Нового Завета 184

Стэнли Е. Портер

12. Древние версии и текстуальная передача Ветхого Завета 211

Джеральд Дж. Нортон.

13. Текстуальная передача и версии Нового Завета 237

Дж. Н. Бедсэлл

ЧАСТЬ III ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ

СЕКЦИЯ 1. ФОН И КОНТЕКСТ

14. Введение: общие проблемы исследования текста Библии в порядке реконструкции истории и социального фона 255

Кейт У. Уайтлэм

15. Израиль до конца Персидского периода: история, социальный, политический и экономический фон 268

Дж. У. Роджерсон

16. Израиль с начала эпохи эллинизма до 70 г. до н.э. 285

Лестер Л. Граббе

17. Жизнь и учение Иисуса и возникновение христианства 301

Крэйг А. Эванс

СЕКЦИЯ 2. УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

18. Священство, Храм(ы) и жертвы 319

Роберт Хайуорд

19. Закон в Ветхом Завете 351

Гордон Уэнхэм

20. Писцы и Синагоги 362

Лестер Л. Граббе

21. Движения 372

Юдифь М. Лью

СЕКЦИЯ 3. ЖАНРЫ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

22. Пророчество 385

Дебора У. Рук

23. Апокалиптика 397

Филипп Дэвис

24. Мудрость 409

Катарина Дж. Дэлл

25. Новелла 420

Эрих С. Груэн

26. Евангелия 432

Ричард А. Беридж

27. Послания 445

Юдифь М. Лью

ЧАСТЬ IV СОСТАВ БИБЛИИ

28. Развитие Ветхого Завета 459

Райнхард Г. Кратц

29. Развитие апокрифов 489

Элисон Совезен

30. Развитие Нового Завета 518

Джон М. Курт

31. Авторы, книги и читатели в древнем мире 544

Алан Миллард

ЧАСТЬ V МЕТОДЫ В БИБЛЕЙСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

32. Археология 567

Джон Р. Бартлетт

33. Текстуальная критика 579

Эри ван дер Куидж

34. Критика форм, источников и редакций 591

Иоганн Р. Флосс

35. Риторическая и новая литературная критика 615

Маргарет М. Митчел

36. Феминистская критика и относящиеся к ней вопросы 634

Мария-Тереза Уокер

37. Социальная, политическая и идеологическая критика 655

Кристофер Роулэнд

ЧАСТЬ VI ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БИБЛИИ

38. Богословие Ветхого Завета 675

Вальтер Брюггеманн

39. Богословие Нового Завета 698

Джеймс Д.Г. Данн

40. Библейское богословие 716

Бернд Яновский

41. Библия в этике 732

Эрил У. Дэвис

42. Иудейская интерпретация Библии 754

Джонатан Мажоне

ЧАСТЬ VII АВТОРИТЕТ БИБЛИИ

43. Канон 777

Ли Мартин Макдональд

44. Фундаментализм 810

Харриет А. Харрис

45. Историческая критика и авторитет Библии 841

Дж. У. Роджерсон

Индекс тем и имен 860

Индекс ссылок 883

Оксфордский учебник по библеистике - Oxford Handbook of Biblical Studies - Авторы

Дж. Р. Бартлетт - заслуженный профессор пастырского богословия Тринити Колледжа, Дублин

Дж. Н. Бедсэлл (ум.) - профессор Нового Завета, университет Бирмингема.

Вальтер Брюггеманн - профессор Ветхого Завета, Колумбийская богословская семинария, Декатур, Джорджия

Р.А. Берридж - декан Королевского колледжа, Лондон

Джон М. Курт - почетный член общества библейских исследований университета Кента.

Эрил У. Дэвис - лектор по Ветхому Завету университета Уэльса, Бэнгор.

Ф. Дэвис - заслуженный профессор библейских исследований университета Шеффилда.

Катарина Дж. Делл - заслуженный лектор по Ветхому Завету Кембриджского университета.

Джеймс Д.Г. Данн - заслуженный профессор Даремского университета.

Джон Элуолд - консультант по переводу Всемирного Библейского общества.

Крэйг А. Эванс - заслуженный профессор Нового Завета Богословского колледжа Акейдии, Новая Шотландия, Канада.

Иоганн П. Флосс - заслуженный профессор Ветхого Завета университета Аахена.

Лестер. Л. Граббе - профессор по еврейской Библии и раннему иудаизму университета Халла.

Эрих С. Груэн - профессор Рихарда Глэдиса по истории и классике Калифорнийского университета, Беркли.

Харриет А. Харрис - капеллан Уодхэм колледжа, Оксфорд.

Роберт Хэйуорд - профессор еврейского языка Даремского университета.

Катарина Хецсер - лектор по ближневосточным исследованиям Школы Восточных и Африканских исследований, Лондон.

Бернд Яновски - профессор Ветхого Завета Тюбингенского университета.

Кеннет Китчен - заслуженный профессор египтологии университета Ливерпуля.

Майкл А. Книбб - заслуженный профессор Сэмюэля Дэвидсона ветхозаветных исследований Королевского колледжа, Лондон.

Райнхард Г. Крэтц - профессор Ветхого Завета университета Геттингена.

У.Г. Ламберт - заслуженный профессор ассирологии университета Бирмингема.

Юдифь М. Лью - профессор Нового Завета Королевского колледжа, Лондон.

Ли Мартин Макдональд - президент и профессор новозаветных исследований Богословской школы Акейдии, Новая Шотландия, Канада.

Джонатан Мажоне - профессор и глава колледжа Лео Бэка, Лондон.

Алан Миллард - заслуженный профессор еврейского языка и древних семитских языков университета Ливерпуля.

Маргарет М. Митчелл - помощник профессора Нового Завета университета Чикаго.

Роберт Морган - лектор по богословию Оксфордского университета.

Джеральд Дж. Нортон - лектор университета Бирмингема.

Стенли Е. Портер - президент, декан и профессор Нового Завета в Богословском колледже Макмастера, Гамильтон, Онтарио.

Питер Ричардсон - заслуженный профессор религиоведения университета Торонто.

Дж. У. Роджерсон - заслуженный профессор библейских исследований университета Шеффилда.

Дебора У. Рук - лектор по Ветхому Завету Королевского колледжа, Лондон.

Кристофер Роулэнд - профессор экзегетики Священного Писания университета Оксфорда.

Элисон Совезен - лектор по версиям еврейской Библии Оксфордского университета.

Эри ван дер Куйдж - профессор Ветхого Завета университета Лейдена.

Мария-Тереза Уокер - профессор Ветхого Завета и феминистских исследований университета Мюнстера.

Гордон Уэнхэм - профессор Ветхого Завета Тринити-колледжа в Бристоле.

Кейт У. Уайтлэм - профессор библейских исследований университета Шеффилда.