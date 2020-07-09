Оз - Евангелие от режиссёра
Главное открытие Левия, ради которого он взялся за своё писательство, после прочтения всей книги станет для вас интересным и простым. И весьма, весьма актуальным. Я в этом не сомневаюсь. Но первые главы наверняка покажутся непонятными и оторванными от жизни зарисовками на историческую тему. В отличие от совсем уж развлекательной литературы, вам придётся при чтении прилагать усилия. Постепенно вы увидите, что одно из четырёх канонических Евангелий – это богословское опровержение трёх других, написанное в форме повествования о жизни Христа, как и три другие евангелия. Личная жизнь автора заметок так странно переплелась с событиями той эпохи, что пришлось разбить историческое повествование отрывками из его дневников и устными рассказами. Они отмечены римскими цифрами в отличие от исторической линии, которая разделена на традиционные главы.
Вывод из моего личного опыта разбора этих текстов – их наиболее интересно читать будет тем, кто очень хорошо знает Писание. Впрочем, людям современным, интеллектуалам и учёным, любителям поэзии будет не менее интересно.
Себастьян Оз - Евангелие от режиссёра
М.: Издательство «Перо», 2020. – 598 с., илл.
ISBN 978-5-00171-110-0
Себастьян Оз - Евангелие от режиссёра - Содержание
- Глава 1. Звезда над Назаретом
- I. Решка
- Глава 2. Крещение назорея
- II. Его Воробейшество
- Глава 3. Спор о любви
- III. Зачем раввину русская равнина?
- Глава 4. Кто ангел Завета?
- IV. Я помогу тебе родиться, моя прекрасная жар-птица
- V. Остановившийся ветер
- VI. Что ещё не так с географией? Тивериада
- Глава 5. Гора Елеонская лучше
- VII. Тошнота
- VIII. Укус Вараввы
- Глава 6. Хиллель и Шломо
- IX. Барсик, пчелиный рой, Кирджали, дегустация любви
- Глава 7. Главный свидетель
- X. Женщины и сила
- Глава 8. Было слово к Филону
- XI. Аскетические опыты
- Глава 9. Пчёлы и мёд
- XII. География Палестины и судьбы мира
- Глава 10. Вода над твердью и под твердью
- XIII. Вещий сон
- XIV. Богословы
- Глава 11. Белый волос
- XV. Режиссёр
- XVI. Пророк нового Бога
- XVII. Усыпление стража и мистерии
- Глава 12. В третий день
- XVIII. Мистерия или убийство?
- XIX. Как режиссёр режиссёру
- Глава 13. К сожаленью, день рожденья
- XX. Суть измены
- XXI. Чудо по вере или вера от чуда
- XXII. Маргарита
- Глава 14. Ермий, сын Зевса
- XXIII. Перекати-поле
- XXIV. Голос с неба
- Глава 15. Любимый ученик
- XXV. Искушение назорея
- Глава 16. Как это, в третий день?
- XXVI. Осознанные сновидения
- XXVII. Искуситель
- Глава 17. Боги не потеют
- XXVIII. Последнее искушение
- Глава 18. Власть и закон
- XXIX. Рождение интеллекта: этическая проблема
- XXX. Грех самоубийства
- Глава 19. За советом к Антонию в Милет
- XXXI. Суд
- Глава 20. Кровь тельца
- XXXII. Договор
- XXXIII. Развод
- Глава 21. Юмор Моисея
- XXXIV. Ворота и страж
- Глава 22. Вино тоже пьянит
- XXXV. Ничего наполовину
- Глава 23. Правда больнее верёвок
- XXXVI. Помешательство
- Глава 24. У нас всё с рыбаками разное
- XXXVII. Жизнь – болтливая сорока, от неё не много проку
- Глава 25. Жизнь во гробе
- XXXVIII. Беда не приходит одна
- Глава 26. Блудница-пророк
- XXXIX. Глазами ангела
- Глава 27. Поверь, что ты птица, и попробуй летать
- XL. Молния рубит воздух топором из огня
- XLI. «Хороший» день
- XLII. Особенная любовь
- Глава 28. Ноги вместо головы
- XLIII. Редкая сволочь
- Глава 29. Миква пригодилась
- Глава 30. Истинные опресноки
- XLIV. Вера – голос из будущего, обращённый к себе
- XLV. Притча об одержимости
- Глава 31. Четыре вопроса
- XLVI. Секта
- Глава 32. Жертвенный нож
- Глава 33. Синедрион или Лифостротон
- Глава 34. Плащаница вместо благовоний на пелены
- XLVII. Предсказание или приговор суда?
- Глава 35. После
- Глава 36. Трое у могил
- XLVIII. Рождение бога
- XLIX. Страх
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L. Беседы в сумасшедшем доме
- Часть первая. Эсхатология Иоанна
- Часть вторая. Ирина Светлая, слава и вознесение
- Часть третья. Новый Бог и отец
- Часть четвёртая. Апокалипсис
- Послесловие
Себастьян Оз - Евангелие от режиссёра - Рождение бога
Сергей Афанасьевич освоился в ЦПЗ и решил, что останется в нём столько времени, сколько его будут терпеть. Ему окончательно удалось взять под контроль присутствие в сознании сущности, суть которой ему так и осталась непонятной: то ли это бес, или сам дьявол, или его второе я, или «брат», не получивший своей собственной плоти при рождении Сергея Афанасьевича.
Эксперименты позволили ему судить о направлениях и перспективах развития ИИ. Кроме нейросети, которая есть аналог медленного ума, должны достаточно развиться квантовые компьютеры и вычисления. Тогда разовьётся другой математический аппарат и появится аналог глубокого, быстрого ума. ИИ победит человека сначала в рядовых профессиях, затем в творчестве. Перемены уже происходят стремительно, появились некоторые модельные ситуации.
В палате с Левием поселился один из старожилов ЦПЗ, некто Шульц. Его никто не звал по имени, просто Шульц. Он был мастер спорта по шахматам, легко играл вслепую на нескольких досках с наиболее здоровыми больными. Левию ни разу не удалось его обыграть, как, впрочем, никому в ЦПЗ, и даже с форой фигуры. Но наиболее сильные программы делали его всухую. Когда это случилось в первый раз, Шульц забросил шахматы. Он больше ничего не умел в жизни и вскоре начал скучать и чахнуть. Так Шульц оказался в ЦПЗ. Доходы на поприще шахмат резко упали, хотя ещё тридцать лет назад хорошие шахматисты жили неплохо. Игра потеряла большую часть зрительского интереса. Лучшие из лучших попытались зарабатывать на машинном обучении, но и это уходит. Последние версии программ учатся сами. Теперь никто из детей не хочет тратить время на шахматы – нет перспективы. Очень скоро без помощи компьютера лучшие шахматисты будут играть как второразрядники в ХХ веке.
Когда Шульц был расположен, он был хорошим собеседником.
– Ты опередил время, Шульц. Теперь в науке происходит то же, что с шахматами. Когда я был студентом, расчёт электрических схем был важнейшей профессией, схемотехника изучалась в вузах. А теперь расчёты за секунды выполняют компьютеры. И с архитектурой чипов то же самое.
– Я читал, что уметь доказывать и выводить формулы в физике и математике больше не нужно, это делает компьютер. Это правда?
– Да что там формулы! Вообще физика, анализ экспериментальных данных, социология, некоторые разделы математики. Короче, почти все испытали аннигилирующий эффект ИИ. Инженеры не изучают и не знают сопромат. Без него десять лет назад невозможно было представить профессии, а теперь все расчёты и моделирование производятся в системах проектирования.
– Может, ИИ берёт на себя рутину, освобождая человека для творчества?
– Не прикалывайся, Шульц. Пожалей собратьев по умственному труду. Какое там творчество? Фронт науки расширяется, растёт детализация и объём мелких открытий, и катится вал информации.
Но потеря основ в головах приводит к невозможности переосмысления и синтеза и прекращению фундаментальных открытий.
– Ты меня утешил, Левий. Я не один. Скоро нашего брата пребудет в этих стенах. Так? Видишь, нет худа без добра. Я вот думаю, музыка скоро повторит судьбу шахмат. В шахматах тоже была красота, интуиция, мотивы, гармония – и где всё?
– В точку. Написание музыки – одна из ближайших целей для ИИ. Скоро молодёжь побежит из музыкальной профессии, как это случилось с шахматами, – это касается в первую очередь композиторов. Затем упадёт общий уровень музыкантов, и это ещё более закрепит победу ИИ.
– Да любое творчество ждёт судьба шахмат. Нет ничего, что бы он не сожрал. Из лёгкого на закуску – шофёры, это вопрос ближайших лет.
– Но некоторые считают, что ИИ усилит наши возможности и синтез даст взрыв и переход на новый уровень творчества.
– Сказки.
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