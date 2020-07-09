Главное открытие Левия, ради которого он взялся за своё писательство, после прочтения всей книги станет для вас интересным и простым. И весьма, весьма актуальным. Я в этом не сомневаюсь. Но первые главы наверняка покажутся непонятными и оторванными от жизни зарисовками на историческую тему. В отличие от совсем уж развлекательной литературы, вам придётся при чтении прилагать усилия. Постепенно вы увидите, что одно из четырёх канонических Евангелий – это богословское опровержение трёх других, написанное в форме повествования о жизни Христа, как и три другие евангелия. Личная жизнь автора заметок так странно переплелась с событиями той эпохи, что пришлось разбить историческое повествование отрывками из его дневников и устными рассказами. Они отмечены римскими цифрами в отличие от исторической линии, которая разделена на традиционные главы.

Вывод из моего личного опыта разбора этих текстов – их наиболее интересно читать будет тем, кто очень хорошо знает Писание. Впрочем, людям современным, интеллектуалам и учёным, любителям поэзии будет не менее интересно.

Себастьян Оз - Евангелие от режиссёра

М.: Издательство «Перо», 2020. – 598 с., илл.

ISBN 978-5-00171-110-0

Себастьян Оз - Евангелие от режиссёра - Содержание

Глава 1. Звезда над Назаретом

I. Решка

Глава 2. Крещение назорея

II. Его Воробейшество

Глава 3. Спор о любви

III. Зачем раввину русская равнина?

Глава 4. Кто ангел Завета?

IV. Я помогу тебе родиться, моя прекрасная жар-птица

V. Остановившийся ветер

VI. Что ещё не так с географией? Тивериада

Глава 5. Гора Елеонская лучше

VII. Тошнота

VIII. Укус Вараввы

Глава 6. Хиллель и Шломо

IX. Барсик, пчелиный рой, Кирджали, дегустация любви

Глава 7. Главный свидетель

X. Женщины и сила

Глава 8. Было слово к Филону

XI. Аскетические опыты

Глава 9. Пчёлы и мёд

XII. География Палестины и судьбы мира

Глава 10. Вода над твердью и под твердью

XIII. Вещий сон

XIV. Богословы

Глава 11. Белый волос

XV. Режиссёр

XVI. Пророк нового Бога

XVII. Усыпление стража и мистерии

Глава 12. В третий день

XVIII. Мистерия или убийство?

XIX. Как режиссёр режиссёру

Глава 13. К сожаленью, день рожденья

XX. Суть измены

XXI. Чудо по вере или вера от чуда

XXII. Маргарита

Глава 14. Ермий, сын Зевса

XXIII. Перекати-поле

XXIV. Голос с неба

Глава 15. Любимый ученик

XXV. Искушение назорея

Глава 16. Как это, в третий день?

XXVI. Осознанные сновидения

XXVII. Искуситель

Глава 17. Боги не потеют

XXVIII. Последнее искушение

Глава 18. Власть и закон

XXIX. Рождение интеллекта: этическая проблема

XXX. Грех самоубийства

Глава 19. За советом к Антонию в Милет

XXXI. Суд

Глава 20. Кровь тельца

XXXII. Договор

XXXIII. Развод

Глава 21. Юмор Моисея

XXXIV. Ворота и страж

Глава 22. Вино тоже пьянит

XXXV. Ничего наполовину

Глава 23. Правда больнее верёвок

XXXVI. Помешательство

Глава 24. У нас всё с рыбаками разное

XXXVII. Жизнь – болтливая сорока, от неё не много проку

Глава 25. Жизнь во гробе

XXXVIII. Беда не приходит одна

Глава 26. Блудница-пророк

XXXIX. Глазами ангела

Глава 27. Поверь, что ты птица, и попробуй летать

XL. Молния рубит воздух топором из огня

XLI. «Хороший» день

XLII. Особенная любовь

Глава 28. Ноги вместо головы

XLIII. Редкая сволочь

Глава 29. Миква пригодилась

Глава 30. Истинные опресноки

XLIV. Вера – голос из будущего, обращённый к себе

XLV. Притча об одержимости

Глава 31. Четыре вопроса

XLVI. Секта

Глава 32. Жертвенный нож

Глава 33. Синедрион или Лифостротон

Глава 34. Плащаница вместо благовоний на пелены

XLVII. Предсказание или приговор суда?

Глава 35. После

Глава 36. Трое у могил

XLVIII. Рождение бога

XLIX. Страх

L. Беседы в сумасшедшем доме Часть первая. Эсхатология Иоанна Часть вторая. Ирина Светлая, слава и вознесение Часть третья. Новый Бог и отец Часть четвёртая. Апокалипсис

Послесловие

Себастьян Оз - Евангелие от режиссёра - Рождение бога

Сергей Афанасьевич освоился в ЦПЗ и решил, что останется в нём столько времени, сколько его будут терпеть. Ему окончательно удалось взять под контроль присутствие в сознании сущности, суть которой ему так и осталась непонятной: то ли это бес, или сам дьявол, или его второе я, или «брат», не получивший своей собственной плоти при рождении Сергея Афанасьевича. Сергей Афанасьевич освоился в ЦПЗ и решил, что останется в нём столько времени, сколько его будут терпеть. Ему окончательно удалось взять под контроль присутствие в сознании сущности, суть которой ему так и осталась непонятной: то ли это бес, или сам дьявол, или его второе я, или «брат», не получивший своей собственной плоти при рождении Сергея Афанасьевича.

Эксперименты позволили ему судить о направлениях и перспективах развития ИИ. Кроме нейросети, которая есть аналог медленного ума, должны достаточно развиться квантовые компьютеры и вычисления. Тогда разовьётся другой математический аппарат и появится аналог глубокого, быстрого ума. ИИ победит человека сначала в рядовых профессиях, затем в творчестве. Перемены уже происходят стремительно, появились некоторые модельные ситуации.

В палате с Левием поселился один из старожилов ЦПЗ, некто Шульц. Его никто не звал по имени, просто Шульц. Он был мастер спорта по шахматам, легко играл вслепую на нескольких досках с наиболее здоровыми больными. Левию ни разу не удалось его обыграть, как, впрочем, никому в ЦПЗ, и даже с форой фигуры. Но наиболее сильные программы делали его всухую. Когда это случилось в первый раз, Шульц забросил шахматы. Он больше ничего не умел в жизни и вскоре начал скучать и чахнуть. Так Шульц оказался в ЦПЗ. Доходы на поприще шахмат резко упали, хотя ещё тридцать лет назад хорошие шахматисты жили неплохо. Игра потеряла большую часть зрительского интереса. Лучшие из лучших попытались зарабатывать на машинном обучении, но и это уходит. Последние версии программ учатся сами. Теперь никто из детей не хочет тратить время на шахматы – нет перспективы. Очень скоро без помощи компьютера лучшие шахматисты будут играть как второразрядники в ХХ веке.

Когда Шульц был расположен, он был хорошим собеседником.

– Ты опередил время, Шульц. Теперь в науке происходит то же, что с шахматами. Когда я был студентом, расчёт электрических схем был важнейшей профессией, схемотехника изучалась в вузах. А теперь расчёты за секунды выполняют компьютеры. И с архитектурой чипов то же самое.

– Я читал, что уметь доказывать и выводить формулы в физике и математике больше не нужно, это делает компьютер. Это правда?

– Да что там формулы! Вообще физика, анализ экспериментальных данных, социология, некоторые разделы математики. Короче, почти все испытали аннигилирующий эффект ИИ. Инженеры не изучают и не знают сопромат. Без него десять лет назад невозможно было представить профессии, а теперь все расчёты и моделирование производятся в системах проектирования.

– Может, ИИ берёт на себя рутину, освобождая человека для творчества?

– Не прикалывайся, Шульц. Пожалей собратьев по умственному труду. Какое там творчество? Фронт науки расширяется, растёт детализация и объём мелких открытий, и катится вал информации.

Но потеря основ в головах приводит к невозможности переосмысления и синтеза и прекращению фундаментальных открытий.

– Ты меня утешил, Левий. Я не один. Скоро нашего брата пребудет в этих стенах. Так? Видишь, нет худа без добра. Я вот думаю, музыка скоро повторит судьбу шахмат. В шахматах тоже была красота, интуиция, мотивы, гармония – и где всё?

– В точку. Написание музыки – одна из ближайших целей для ИИ. Скоро молодёжь побежит из музыкальной профессии, как это случилось с шахматами, – это касается в первую очередь композиторов. Затем упадёт общий уровень музыкантов, и это ещё более закрепит победу ИИ.

– Да любое творчество ждёт судьба шахмат. Нет ничего, что бы он не сожрал. Из лёгкого на закуску – шофёры, это вопрос ближайших лет.

– Но некоторые считают, что ИИ усилит наши возможности и синтез даст взрыв и переход на новый уровень творчества.

– Сказки.