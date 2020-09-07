Ион Михай Пачепа - Рональд Рычлак - Дезинформация - Тайная стратегия абсолютной власти

Прежде всего генерал Пачепа сообщает о том, что сбор разведывательной информации – это далеко не первоочередная задача, которая все эти годы решалась разведывательными службами Румынии и других стран бывшего советского блока. Сбор разведывательной информации, говорит он, «всегда был в той или иной степени второстепенным вопросом». Я мог бы добавить, что, будете вы с этим согласны или нет, такое замечание верно не только для периода «холодной войны». В настоящее время существенная часть работы по сбору разведывательной информации также выполняется хакерами, сидящими за клавиатурой, а не оперативными сотрудниками резидентуры за рубежом, просчитывающими места для бесконтактной связи с агентами.

Эта замечательная книга изменит ваше отношение к разведке, международным отношениям, средствам массовой информации, а также ко многому другому. Генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа – самый высокопоставленный перебежчик из разведслужбы стран социалистического блока. В качестве руководителя румынской разведки он в течение многих лет принимал участие в наиболее важных встречах с главами государств и в переговорах по стратегическим вопросам безопасности, организованных нашими противниками в период «холодной войны».

Благодарственное слово авторам

Предисловие к русому изданию

Введение

Предисловие

Эпилог

Примечания

Перед нами произведение, долгожданное не только для многих из нас, но и, осмелюсь так выразиться, для самой истории. От начала и до конца эта книга напоминает пленительную жемчужину, кладезь новой информации, и к ней невозможно остаться равнодушным. Данное произведение – источник крайне необходимых материалов о «холодной войне», необходимость в которых давно назрела, материалов, проливающих свет на то, что действительно было царством тьмы.

Авторов можно назвать уникальными людьми. Рон Рычлак – специалист по оклеветанному папе Пию XII в частности и по католической церкви в целом, особенно по ее деятельности в период «холодной войны». Генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа, самый высокопоставленный сотрудник разведки стран бывшего советского блока, перешедший на сторону Запада, был важнейшим свидетелем многих событий, описанных в книге. Генерал Пачепа, оставаясь с нами, продолжает свидетельствовать в пользу истины и разоблачать хитросплетенье лжи, несмотря на вынесенные ему смертные приговоры и награду в два миллиона долларов, назначенную за голову Пачепы бывшим румынским деспотом Николае Чаушеску. Таким образом, перед нами редкий случай сочетания в одной книге специалиста в области истории религии и очевидца грязных дел, срежиссированных коммунистами против верующих, совмещение академической учености и знания первоисточников.

Результатом стала книга, сразу же захватывающая дух и приводящая в гнев, а порой и в уныние. Так и хочется сказать, что читатели не смогут оторваться от этого произведения. Однако читателям, возможно, будет необходимо временами переключаться – просто чтобы быть в состоянии поглощать огромное количество информации и отвлекаться от знакомства с этой темной стороной жизни. Неизбежное чувство отвращения вынудит их делать паузы. В самом деле, весьма трудно вынести тот громадный масштаб беззастенчивой, явной, непрерывной советской клеветы в отношении религии и верующих, которая методично разоблачается генералом Пачепой и профессором Рычлаком. Однако мы обязаны перетерпеть эту информацию, потому что Пачепа и Рычлак должны изложить все до конца.

Любой, кто изучал коммунистическое движение или был вовлечен в него, знает, что коммунисты организовывали кампании по любому поводу, лишь бы использовать его как предлог для пропаганды в поддержку их целей. Как известно, Владимир Ленин заявил – его большевики признают «только ту нравственность», которая содействует их интересам. Это означало, что вполне оправдана ложь, что любая цель законна и что на выбранные цели можно охотиться в любое время. Совместите эти преступные намерения и моральный релятивизм с явлением, названным Михаилом Горбачевым советской политикой «борьбы с религией», плюс учтите деятельность целой сети зависимых коммунистических партий по всему миру, беспрекословно преданных тому, что Джордж Кеннан назвал «голосом хозяина», «непогрешимо» звучащим из Кремля, – и вам станет понятен настоящий международный заговор с целью очернить самых святых религиозных деятелей, стоящих на пути Советов. И практика вопиющего обмана Кремля была мощным инструментом в этих непрерывных усилиях, в этих отвратительных усилиях тех, кому не были знакомы моральные принципы или угрызения совести. Только теперь, благодаря генералу Пачепе и Рычлаку, у нас есть документальное подтверждение таких попыток и их скрытых последствий.