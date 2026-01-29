Падун - Психическая травма и картина мира

Современный этап развития российской психологической науки характеризуется выраженной тенденцией к интеграции отечественных и зарубежных достижений. Интегративный подход наиболее отчетливо, на наш взгляд, проявляется в области клинико-психологических исследований, что объясняется прежде всего их острой актуальностью и социальной значимостью. Если в предыдущие десятилетия заимствовался в основном психологический инструментарий, то в настоящее время можно говорить уже о более глубоком аналитико-содержательном подходе к проведению теоретико-эмпирических исследований. В монографии М. А. Падун и А. В. Котельниковой указанные современные тенденции проявлены в полной мере.

Работа выполнена в контексте изучения посттравматического стресса, которое проводится в лаборатории психологии посттравматического стресса ИП РАН с начала 1990-х годов. Известно, что и по сей день не существует единой, общепринятой теоретической концепции, объясняющей этиологию и механизмы возникновения и развития ПТСР, хотя в результате многолетних исследований разработаны несколько теоретических моделей в рамках психологиче^ого, психосоциального, бихевиорального и комплексного подходов. Анализ показывает, что ни одна из этих моделей полностью не объясняет симптоматику ПТСР. Очевидно, что создание адекватной теории ПТСР возможно на основе многофакторной биопсихосоциальной модели расстройств аффективного спектра.

Мария Анатольевна Падун, Анастасия Владимировна Котельникова - Психическая травма и картина мира - Теория, эмпирия, практика

(Перспективы психологии)

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. - 206 с.

ISBN 978-5-9270-0231-3

Мария Анатольевна Падун, Анастасия Владимировна Котельникова - Психическая травма и картина мира - Теория, эмпирия, практика - Содержание

(Перспективы психологии)

Предисловие

Введение

Глава 1. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА

1.1. Посттравматический стресс как следствие нарушения процессов переработки информации - 1.2. Нарративная модель посттравматических нарушений

Глава 2. СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЕ ТЕОРИИ ПТСР: ТРАВМА КАК РАЗРУШЕНИЕ «КАРТИНЫ МИРА»

2.1. Истоки понятия «базисные убеждения» в когнитивных и социально-когнитивных теориях - 2.2. Базисные убеждения в клинической психологии - 2.3. Базисные убеждения и психическая травма - 2.4. Влияние атрибутивного стиля на выраженность посттравматического стресса - 2.5. Психологические модели, интегрирующие когнитивные подходы к травме

Глава 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗИСНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

3.1. Обзор методик исследования базисных убеждений - 3.2. Апробация методики «Шкала базисных убеждений» на русскоязычной выборке - 3.3. Модифицированный вариант методики «Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман

Глава 4. БАЗИСНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС: ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Участие в боевых действиях, онкологическое заболевание, вынужденная миграция: особенности травматизации - 4.2. Особенности базисных убеждений участников боевых действий и онкологических больных - 4.3. Когнитивно-смысловые предикторы совладания со стрессом в ситуации вынужденной миграции

Глава 5. НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ, ОСНОВАННЫЕ НА КОГНИТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫХ ТЕОРИЯХ

5.1. Десенсибилизация и переработка психической травмы с помощью движений глаз - 5.2. Вскрывающая терапия - 5.3. Когнитивная и когнитивно-процессуальная терапия - 5.4. Нарративная терапия

Заключение

Литература

Приложения