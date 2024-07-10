Пагель – Парацельс

Большая часть современной медицины развивалась в XVI-ом и XVII-ом столетиях на фоне тенденции мысли, которая была не вполне научной. Основная цель настоящего исторического исследования автора с 1926 года состояла в том, чтобы разместить научные и медицинские открытия в менее приемлемые для нас философские и религиозные условия, в которых они впервые появились.

Львиная доля основания научной медицины в XVH-ом столетии восходит к Гарвею (Harvey) (1578-1657). Однако заслуга должна быть дана Ван Гельмонту (Van Helmont) (1579-1644) за становление химической точки зрения в биологии и медицине. И Гарвей и Ван Гельмонт сочетают мастерство количественного научного метода с философской способностью проникновения в суть, которая была под сильным влиянием Аристотеля в одном случае и религиозным мистицизмом в другом, и которая помогала вдохновению некоторых из их научных открытий. Ибо Гарвей может рассматриваться, как пожизненный мыслитель о тайне циркуляционных процессов: циркуляции крови с одной стороны и цикла поколений с другой, как образования микрокосмической копии космологического образца. П о Ван Гельмонту каждый объект природы следует за определённым планом формы и функции, привнесённые в неё Творцом и содержащиеся в материальном векторе специфичности, субстанции утончённой телесности — это есть его новая концепция «Газа (Gas)».

Ван Гельмонт, хорошо известно, сделал тщательный анализ работ Парацельса (1493-1541) — некоторые из чьих идей дали ему глубокое вдохновение, в то время как другие о н полностью отклонил. Однако, детальное сравнение между идеями Парацельса и Ван Гельмонта, которое требуется для полного понимания мысли и научных открытий последнего, никогда не предпринималось; также не существует в действительности ясного рассмотрения собственной философии и медицины Парацельса, что могло бы использоваться в качестве отправной точки для такого сравнения.

Отчасти именно п о этой причине, а отчасти в целях обеспечения Парацельсовой предпосылки для медицины в целом, эта настоящая книга была написана.

Наша цель здесь весьма отличается от множества книг и очерков о Парацельсе, которые появились и которые, главным образом, касаются биографии, библиографии, литературной критике и личной роли, играемой Парацельсом в общей и медицинской истории.

Бурный и парадоксальный облик в его целой жизни, оставляет Парацельса спорным до сих пор. Уважаемый многими, презиравмый ещё большими, о н обескураживал невозмутимую существующую учёность буйством и непоследовательностью своих пространных писаний. О н обращался к нам в определённых замечательных и прогрессивных афоризмах, н о до сих пор никакой надежды не было нам предложено для понимания, как они были получены и как они появились из единообразного паттерна мышления. Действительно, сама возможность действия любого такого явления отрицалось, не беспричинно, пожалуй. Тем не менее, не будучи способным, в какой-то мере, подобно судить п о обширному Корпусу работ Парацельса, всё ж е представляется возможным найти определённые базовые концепции, из которых значительная и, по нашему мнению, характерная часть может быть представлена в виде целостной картины мироздания, из которой следуют некоторые из деталей.

Пагель В. – Парацельс - Введение в философскую медицину Эпохи Возрождения

Пер. с англ. Г.Н. Зеников. — М.: Издательство «АиК», 2024. — 446 с.

ISBN 978-5-605317-0-0

Пагель В. – Парацельс – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

Отдельный «Учёный» и его «Мир», как основной акцент исследования

Парацельс: Взаимосвязь и слияние научных и ненаучных элементов

ЖИЗНЬ ПАРАЦЕЛЬСА

(1) Имя, Рождение и Семья

(2) Годы становления

(3) Ранние путешествия (1517-1524)

(4) Попытки обосноваться. Причины для разочарования

Связь между медициной и хирургией (а) Зальцбург (Ь) Страсбург

Реформаторы в Страсбурге (с) Базель

(5) Вторая серия путешествий (а) Кольмар, Эслинген, Нюрнберг. Работа о Сифилисе (Ь) Берацхаузен и «Paragranum» (с) Санкт-Галлен и «Opus Paramirum» (d) Аппенцелль, Инсбрук, Штерцинг. «О болезни рудокопов» (е) Мерано, Санкт-Мориц, Пфеферс и основы бальнеологии (f ) Аугсбург и «Большая Хирургия» (g) Бавария и Богемия. «Проницательная философия (Philosophia Sagax)» (h) Пресбург и Вена (і) Каринтия. «Karntner Trilogie». Смерть в Зальцбурге

Иоганн Опорин и его словесный портрет Парацельса

Литературное Наследство Краткие заметки о Библиографии Парацельса

Парацельс, как личность Ренессанса и Гуманизма

Парацельс, как религиозный и общественный мыслитель и проповедник Парацельс в Эпоху Реформации Себастьян франк и Парацельс

Парацельс и распространённая критика Врача и Пациента в Эпоху пред-Реформации «Narragonian» проповеди



ФИЛОСОФИЯ ПАРАЦЕЛЬСА

Общая система соответствий Парацельса и положение научных элементов в ней

Введение

Подход к Природе Парацельса Эмпирический поиск Божественных печатей в природе

Бог и Природа Нетварные силы (virtues) и сотворённые объекты Тщётность суеверной практики и Дьявол «Истинные Знаки», обнаруженные в исследовании Природы Опыт («Erfahrung») против псевдо-знания, основанного на рассуждении («Logica») Осуждение Аристотеля и Авиценны Теория познания. «Experientia» и «Scientia» через отождествление разума с внутренним «знанием», которым обладают природные объекты в достижении своих определённых целей. « Ablauschen» (перенимание) этого «знания», которое является имманентным в объектах исследования Единение с объектом, как окончательная цель натуралиста («философа») и врача «Полученное», по сравнению с «врождённым», знание элементов (стихий). Человек и «Sagani» Magia Naturalis: Её религиозная основа; её протонаучное значение; её смысл в медицине

Аналогии между Макрокосмом и Микрокосмом и роль Звёзд: Астрология и «Астрософия» Человек, как Микрокосм Ограниченности звёздных «сил»

Космические соответствия по сравнению со звёздным проникновением (influx) (склонностью (inclination)), как силы, специфически дарованной и предназначенной Соответствия между звёздным небесным сводом и частями человеческого организма Соответствия между Astrum и Местонахождением Болезни 80 Звёздное (astral) соответствие — сила лечебных средств, которая направляет их к больному органу Небесные тела и раны Противоречивости в доктрине соответствий

Концепция времени Парацельса (1) Древние концепции Времени. «Пустое (empty)» численное (астрономическое) время по сравнению со временем «надлежащего качества (qualified)» (2) Парацельс и астрономическое понятие Времени Её «качество (qualification)» (3) Качественное определение Времени Время, как изменение событий и «Astra», как вектор специфичности (4) Время, качественно определённое, и Медицина (5) Биологические идеи в концепции Времени Парацельса Биологическое Время и «Astra» (6) Теологический Аспект Времени

«Элементы» и «Три Принципа» (Сера (Sulphur), Соль (Salt) и Ртуть (Mercury)): Общие Соображения «Элементы»

Земля и Вода, в качестве «Матерей» Их потомство Земля, «Мать» Человека Вода matrix — наиболее плодотворная из природных объектов Роль воды и земли в составе природных объектов Вода, как главная субстанция («плоть») растений Вода, как общее качество в земле (ground) («земле (earth)»), формирующая первичный материал объектов — без учёта специфичности «Предопределённый Элемент» и «Квинтэссенция (Пятая Сущность) (Quinta Essentia)»

Сера, Соль и Ртуть

Теория Макро-Микрокосма в конфликте с концепцией специфичности. Звёздное происхождение специфичности. Archeus и Iliaster Archeus. Вулкан. Iliaster

Archeus, как основной резидент в желудке Роль Archeus в болезни Archeus, как индивидуальны принцип в элементальной «Matrix» Archeus и Монады. Archei в органах Archei во внешних объектах и внутри человека. Их соответствие и Взаимовлияние Врач сам Archeus Archeus действует «Воображением», «Магия» и звёздные силы (astral forces) Iliaster Первичная, промежуточная и конечная материя Cagastrum Зарождение и разложение (гниение) (putrefaction)

Жизнь, душа, дух, астральное тело и воздух Астральное тело

Сила Воображения (imagination) Воображение, семя и заразное начало



МЕДИЦИНА

Введение. Слава Парацельса, как обусловленная на его развитии химической терапии. Античная Медицина и оппозиция Парацельса к ней в основных положениях «Элементы», «Matrices» и «Tria Prima» («Соль», «Сера» и «Ртуть») ... 148 Iliadus. Болезни, как «Плоды» человеческой «Iliadus» Болезни как Species Мотивация оппозиции Парацельса к Гуморализму Действие Ртути, Серы и Соли в возникновении болезни Человек как Рудник

Локализация Болезни. Её локальные «Места и Причины» А. Химические Рассмотрения: «Salia» и их «Анатомия» («Anatomia Elementata») В. Теория Микрокосма и Органическая Патология «Онтологическое» представление Болезни («Anatomia Essata») .... 158 «Oportet» и Болезни

Этиология «Семя» Болезни. Воздух, как Переносчик Агента Болезни М.М. (Mysterium Magnum). Роль Воздуха «Ens Substantiae» — «Яд» — в противовес сочетания качеств (complexion) (т. е. іуморов и качеств), как побуждающих Болезнь

Этиологическая и Специфическая Терапия Создание лекарств посредством изучения космоса Специфика во взаимосвязи между органом (местом болезни), болезнью и её лечебным средством Принцип фармакологии «Яд» как лекарство — Ртуть её прототип Гомеопатический принцип Минералы, как «гомеопатические» агенты, вызывающие и излечивающие іу же самую болезнь Гомеопатический принцип, как средство «Анатомии» Arcanum Лечение Ран. Его золотые предписания в непосредственной близости к суеверным заповедям «Сигнатуры»

Болезнь и Звёзды «Животное в человеке» и Безумие. Психиатрия Парацельса

Специальные Патологические Теории Болезни, вызванные «Тартаром (Tartar)» Локализм (Localism) и Своеобразие, как выражающее концепцию Парацельса о переваривании (digestion) и формировании «Тартара (Tartarus)» Тартар (Tartar) различных органов. Его летучесть (подобно «спирту (alcohol)»). Питательный центр органа; его «желудок» Резюме патологии Парацельса, как исходящей из концепции Тартара

Приложение Новые идеи в физиологии желудочного пищеварения и выделении белка в моче, как относящиеся к « Тартару (Tartarus)» Критика Ван Гельмонта Доктрины Тартара (Tartar) В. Версия Парацельса античной Доктрины «Катара (Catarrh)» и Причины Эпилепсии Следы теории катара (catarrh) в химических и символических гипотезах Эпилепсии Дух Жизни, как «господствующий» в причинении Эпилепсии Обзор идей Парацельса об Эпилепсии в свете Науки и Патологии Х?ІІ?го Столетия (Локализм (Localism) в отличие от Катара (Catarrh)) «Непроходимость», как первичное и локальное изменение, вызывающее Болезнь Её отделение от «катара (catarrh)» и её роль в качестве дальнейшей зародышевой клетки «Локализма (Localism)» С. Парацельс о Чуме Влияние фичино. Традиционные Теории Чумы и «Антропоцентрическая» Доктрина Парацельса. Её дальнейшее развитие в «Гробнице Чумы (Tomb of the Plague)» Ван Гельмонта 1. Agricola: De Peste 2. Plague Tract Томаса Тайера (Thomas Thayre) 3. Бероальдо о чуме 4. Ap-Рази (Rhazes) (прибл. 865-923 г.) de Pestilentia (о Чуме) 5. Фичино о Чуме 6. Парацельс о чуме (а) Разложение материальных частей в природе и человеке, как причина чумы (Ь) Роль Звёзд (с) Антропоцентрическое представление. Сам человек, как первопричина чумы (d) Лечение чумы (е) Резюме: Оригинальность доктрины Парацельса и её Неоплатонические истоки 7. Contagium (Болезнетворное начало), фракасторо, Сарачени (Saracenus) и Кирхер о Чуме 8. Гробница Чумы ван Гельмонта 9. Черты Парацельсианской теории в Лоймологии (Loimologia) Ходжеса Следы предложенного количественного и химического анализа мочи, заменяющего средневековую уроскопию (uroscopy) Средневековая уроскопия Требование Парацельса для химического анализа мочи. Химическая «уроскопия» и «анализ (dissection)» («Анатомии (Anatomy)») мочи Парацельсистами Оценка удельного веса мочи Ван Гельмонтом В заключение: «Probierung der Harnen» Турнейссера (Thurneisser zum Thurn (Турнейссер зум Турн)) Критика химической уроскопии Джеймсом Хартом Критика химической уроскопии Ван Гельмонтом

Прогрессивные аспекты Парацельса в медицине и их ограниченность

ИСТОЧНИКИ ПАРАЦЕЛЬСА

(Античные — Средневековые — Современные ему) Парацельс и античные, средневековые и, относящиеся к эпохи Ренессанса источники

Парацельс и Гностицизм Гностическая концепция микрокосма Средневековые источники Гностической спекуляции и Парацельс Кабала

Парацельс и Неоплатонизм. Влияние Марсилио фичино. Идеал «Мага» фичино, как Священ ника-Врача. Парацельс и философия Плотина Парацельс был действительно Неоплатоником?

«Первичная Материя» Парацельса, как предвозвещено философией Шломо ибн Габироля (Avicebron) и «Популярным Пантеизмом» Средних Веков. Джордано Бруно. Анонимное «Введение в философию Жизни» (1623) Античные идеи, как переданные Шломо ибн Габиролем Первичная Материя Габироля в качестве фундаментального и популярного пантеизма в Средние Века и Реформации

Джордано Бруно «Introductio in Vitalem Philosophiam» (1623) Микрокосмический Паттерн, как отражение Утробы и Земли Леоничено, Чезальпино и Аристотель

Парацельс и Раймонд Луллий

Парацельс и Арнольд из Виллановы Независимость мышления. Использование народных средств Натурализм и Знахарство Поиски медицинской реформы в новом веке Религиозные идеи и мотивы в медицинской теории и практики Влияние Звёзд Специфичность объектов (включая болезни) и Звёзды Арнольд и Гуморализм

Парацельс и Алхимия (1) Новая Драгоценная Жемчужина для Камня философов (а) Поиски Эмпиризма (Ь) Превосходство Духа и Присущего Качества (Virtue) (с) Роль Тепла и ферментации (d) Сравнение с Парацельсом (2) Арнольд из Виллановы и Иоанн де Рупесцисса (а) Quinta Essentia (b) Сравнение с Парацельсом (3) Комментарий. (Общая оценка) (а) Параллели между средневековой алхимией и Парацельсом, как всеобще принято (Ь) Предполагаемые точки расхождения В заключение:

Достижение Парацельса в чистой и медицинской Химии (а) Введение (Ь) Работа Парацельса в химической лаборатории и её подробные результаты (с) Система Химии Парацельса. («Archidoxis (Архидоксии)») (d) Детоксикация и медицинское применение химикалий (е) Spiritus vitriol! и его наркотическое действие — вероятный предшественник эфира, и пример прогрессивной медицинской химии Парацельса (f) Заключение

Парацельс и Николай Кузанский

Парацельс и Пико дела Мирандола

Помпонацци и Парацельс

Парацельс и Иоганн Рейхлин

«Оккультная философия» Агриппы Неттесгеймского Оккультные Силы (Occult Virtues), Мировая Душа, Дух (Пятая Сущность (Quinta Essentia)) и Симпатия Агриппа о Воздухе Сила Воображения в Оккультной философии Агриппы

Оппозиция к Галену в середине Х?І-го столетия Иоганн Аргентерниус и Paulus Mazinus Arvernus

Оппозиция к традиционной доктрине Элементов в середине Х?І?ГО столетия Mazinus, фернель и Парацельс Парацельс и «Оккультные Качества» фернеля

Критическая оценка Эрастусом (Erastus) Парацельса Характер, достижения и методы Парацельса Взгляды на Творение Парацельса Парацельс, как реставратор Гностической ереси Вера в Чудеса Сила Воображения Очарование — Заклинание — Заразное Начало Натуральная Магия — Неоплатоническое заблуждение Природа и Химическое Искусство Амулеты и Гадание (Augury) «Сила» Слов Магнетическое действие — паттерн Натуральной Магии Дьявол и Колдовство Материя и Элементы Semina Квинтэссенция (Пятая Сущность) (Quinta Essentia) Зарождение Микрокосм Болезнь Место Болезни Роль диеты при Болезни Терапия Лечение Парацельса Эпилепсия Водянка и Подагра Комментарий

Критическая Защита Парацельса Даниила Зеннерта Пёстрая Жизнь и сомнительный Характер Парацельса Критика теории Микрокосма Симпатия и Антипатия Критика Методов Парацельса Первичная Материя (Prime Matter), Mysterium Magnum, Элементы, Semina О Жизни и Трёх Принципах (Соли, Сере и Ртути) О Зарождении Патология



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ДОПОЛНЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ