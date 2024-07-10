Пагель – Парацельс
Большая часть современной медицины развивалась в XVI-ом и XVII-ом столетиях на фоне тенденции мысли, которая была не вполне научной. Основная цель настоящего исторического исследования автора с 1926 года состояла в том, чтобы разместить научные и медицинские открытия в менее приемлемые для нас философские и религиозные условия, в которых они впервые появились.
Львиная доля основания научной медицины в XVH-ом столетии восходит к Гарвею (Harvey) (1578-1657). Однако заслуга должна быть дана Ван Гельмонту (Van Helmont) (1579-1644) за становление химической точки зрения в биологии и медицине. И Гарвей и Ван Гельмонт сочетают мастерство количественного научного метода с философской способностью проникновения в суть, которая была под сильным влиянием Аристотеля в одном случае и религиозным мистицизмом в другом, и которая помогала вдохновению некоторых из их научных открытий. Ибо Гарвей может рассматриваться, как пожизненный мыслитель о тайне циркуляционных процессов: циркуляции крови с одной стороны и цикла поколений с другой, как образования микрокосмической копии космологического образца. П о Ван Гельмонту каждый объект природы следует за определённым планом формы и функции, привнесённые в неё Творцом и содержащиеся в материальном векторе специфичности, субстанции утончённой телесности — это есть его новая концепция «Газа (Gas)».
Ван Гельмонт, хорошо известно, сделал тщательный анализ работ Парацельса (1493-1541) — некоторые из чьих идей дали ему глубокое вдохновение, в то время как другие о н полностью отклонил. Однако, детальное сравнение между идеями Парацельса и Ван Гельмонта, которое требуется для полного понимания мысли и научных открытий последнего, никогда не предпринималось; также не существует в действительности ясного рассмотрения собственной философии и медицины Парацельса, что могло бы использоваться в качестве отправной точки для такого сравнения.
Отчасти именно п о этой причине, а отчасти в целях обеспечения Парацельсовой предпосылки для медицины в целом, эта настоящая книга была написана.
Наша цель здесь весьма отличается от множества книг и очерков о Парацельсе, которые появились и которые, главным образом, касаются биографии, библиографии, литературной критике и личной роли, играемой Парацельсом в общей и медицинской истории.
Бурный и парадоксальный облик в его целой жизни, оставляет Парацельса спорным до сих пор. Уважаемый многими, презиравмый ещё большими, о н обескураживал невозмутимую существующую учёность буйством и непоследовательностью своих пространных писаний. О н обращался к нам в определённых замечательных и прогрессивных афоризмах, н о до сих пор никакой надежды не было нам предложено для понимания, как они были получены и как они появились из единообразного паттерна мышления. Действительно, сама возможность действия любого такого явления отрицалось, не беспричинно, пожалуй. Тем не менее, не будучи способным, в какой-то мере, подобно судить п о обширному Корпусу работ Парацельса, всё ж е представляется возможным найти определённые базовые концепции, из которых значительная и, по нашему мнению, характерная часть может быть представлена в виде целостной картины мироздания, из которой следуют некоторые из деталей.
Пагель В. – Парацельс - Введение в философскую медицину Эпохи Возрождения
Пер. с англ. Г.Н. Зеников. — М.: Издательство «АиК», 2024. — 446 с.
ISBN 978-5-605317-0-0
Пагель В. – Парацельс – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
- Отдельный «Учёный» и его «Мир», как основной акцент исследования
- Парацельс: Взаимосвязь и слияние научных и ненаучных элементов
ЖИЗНЬ ПАРАЦЕЛЬСА
- (1) Имя, Рождение и Семья
- (2) Годы становления
- (3) Ранние путешествия (1517-1524)
- (4) Попытки обосноваться. Причины для разочарования
-
Связь между медициной и хирургией
- (а) Зальцбург
- (Ь) Страсбург
-
Реформаторы в Страсбурге
- (с) Базель
-
(5) Вторая серия путешествий
- (а) Кольмар, Эслинген, Нюрнберг. Работа о Сифилисе
- (Ь) Берацхаузен и «Paragranum»
- (с) Санкт-Галлен и «Opus Paramirum»
- (d) Аппенцелль, Инсбрук, Штерцинг. «О болезни рудокопов»
- (е) Мерано, Санкт-Мориц, Пфеферс и основы бальнеологии
- (f ) Аугсбург и «Большая Хирургия»
- (g) Бавария и Богемия. «Проницательная философия (Philosophia Sagax)»
- (h) Пресбург и Вена
- (і) Каринтия. «Karntner Trilogie». Смерть в Зальцбурге
- Иоганн Опорин и его словесный портрет Парацельса
-
Литературное Наследство
- Краткие заметки о Библиографии Парацельса
- Парацельс, как личность Ренессанса и Гуманизма
-
Парацельс, как религиозный и общественный мыслитель и проповедник Парацельс в Эпоху Реформации
- Себастьян франк и Парацельс
-
Парацельс и распространённая критика Врача и Пациента в Эпоху пред-Реформации
- «Narragonian» проповеди
ФИЛОСОФИЯ ПАРАЦЕЛЬСА
- Общая система соответствий Парацельса и положение научных элементов в ней
- Введение
-
Подход к Природе Парацельса
- Эмпирический поиск Божественных печатей в природе
-
Бог и Природа
- Нетварные силы (virtues) и сотворённые объекты
- Тщётность суеверной практики и Дьявол
- «Истинные Знаки», обнаруженные в исследовании Природы
- Опыт («Erfahrung») против псевдо-знания, основанного на рассуждении («Logica»)
- Осуждение Аристотеля и Авиценны
- Теория познания. «Experientia» и «Scientia» через отождествление разума с внутренним «знанием», которым обладают природные объекты в достижении своих определённых целей. « Ablauschen» (перенимание) этого «знания», которое является имманентным в объектах исследования
- Единение с объектом, как окончательная цель натуралиста («философа») и врача
- «Полученное», по сравнению с «врождённым», знание элементов (стихий). Человек и «Sagani»
- Magia Naturalis: Её религиозная основа; её протонаучное значение; её смысл в медицине
-
Аналогии между Макрокосмом и Микрокосмом и роль Звёзд: Астрология и «Астрософия»
- Человек, как Микрокосм
- Ограниченности звёздных «сил»
-
Космические соответствия по сравнению со звёздным проникновением (influx) (склонностью (inclination)), как силы, специфически дарованной и предназначенной
- Соответствия между звёздным небесным сводом и частями человеческого организма
- Соответствия между Astrum и Местонахождением Болезни 80 Звёздное (astral) соответствие — сила лечебных средств, которая направляет их к больному органу
- Небесные тела и раны
- Противоречивости в доктрине соответствий
-
Концепция времени Парацельса
- (1) Древние концепции Времени. «Пустое (empty)» численное (астрономическое) время по сравнению со временем «надлежащего качества (qualified)»
- (2) Парацельс и астрономическое понятие Времени
- Её «качество (qualification)»
- (3) Качественное определение Времени
- Время, как изменение событий и «Astra», как вектор специфичности
- (4) Время, качественно определённое, и Медицина
- (5) Биологические идеи в концепции Времени Парацельса
- Биологическое Время и «Astra»
- (6) Теологический Аспект Времени
-
«Элементы» и «Три Принципа» (Сера (Sulphur), Соль (Salt) и Ртуть (Mercury)): Общие Соображения
- «Элементы»
-
Земля и Вода, в качестве «Матерей»
- Их потомство
- Земля, «Мать» Человека
- Вода matrix — наиболее плодотворная из природных объектов
- Роль воды и земли в составе природных объектов
- Вода, как главная субстанция («плоть») растений
- Вода, как общее качество в земле (ground) («земле (earth)»), формирующая первичный материал объектов — без учёта специфичности
- «Предопределённый Элемент» и «Квинтэссенция (Пятая Сущность) (Quinta Essentia)»
- Сера, Соль и Ртуть
-
Теория Макро-Микрокосма в конфликте с концепцией специфичности. Звёздное происхождение специфичности. Archeus и Iliaster
- Archeus. Вулкан. Iliaster
-
Archeus, как основной резидент в желудке
- Роль Archeus в болезни
- Archeus, как индивидуальны принцип в элементальной «Matrix»
- Archeus и Монады. Archei в органах
- Archei во внешних объектах и внутри человека. Их соответствие и Взаимовлияние
- Врач сам Archeus
- Archeus действует «Воображением», «Магия» и звёздные силы (astral forces)
- Iliaster
- Первичная, промежуточная и конечная материя
- Cagastrum
- Зарождение и разложение (гниение) (putrefaction)
-
Жизнь, душа, дух, астральное тело и воздух
- Астральное тело
-
Сила Воображения (imagination)
- Воображение, семя и заразное начало
МЕДИЦИНА
-
Введение. Слава Парацельса, как обусловленная на его развитии химической терапии. Античная Медицина и оппозиция Парацельса к ней в основных положениях
- «Элементы», «Matrices» и «Tria Prima» («Соль», «Сера» и «Ртуть») ... 148 Iliadus. Болезни, как «Плоды» человеческой «Iliadus»
- Болезни как Species
- Мотивация оппозиции Парацельса к Гуморализму
- Действие Ртути, Серы и Соли в возникновении болезни
- Человек как Рудник
-
Локализация Болезни. Её локальные «Места и Причины»
- А. Химические Рассмотрения: «Salia» и их «Анатомия» («Anatomia Elementata»)
- В. Теория Микрокосма и Органическая Патология
- «Онтологическое» представление Болезни («Anatomia Essata») .... 158 «Oportet» и Болезни
-
Этиология
- «Семя» Болезни. Воздух, как Переносчик Агента Болезни
- М.М. (Mysterium Magnum). Роль Воздуха
- «Ens Substantiae» — «Яд» — в противовес сочетания качеств (complexion) (т. е. іуморов и качеств), как побуждающих Болезнь
-
Этиологическая и Специфическая Терапия
- Создание лекарств посредством изучения космоса
- Специфика во взаимосвязи между органом (местом болезни), болезнью и её лечебным средством
- Принцип фармакологии
- «Яд» как лекарство — Ртуть её прототип
- Гомеопатический принцип
- Минералы, как «гомеопатические» агенты, вызывающие и излечивающие іу же самую болезнь
- Гомеопатический принцип, как средство «Анатомии» Arcanum
- Лечение Ран. Его золотые предписания в непосредственной близости к суеверным заповедям
- «Сигнатуры»
-
Болезнь и Звёзды
- «Животное в человеке» и Безумие. Психиатрия Парацельса
-
Специальные Патологические Теории
- Болезни, вызванные «Тартаром (Tartar)»
- Локализм (Localism) и Своеобразие, как выражающее концепцию Парацельса о переваривании (digestion) и формировании «Тартара (Tartarus)»
- Тартар (Tartar) различных органов. Его летучесть (подобно «спирту (alcohol)»). Питательный центр органа; его «желудок»
- Резюме патологии Парацельса, как исходящей из концепции Тартара
-
Приложение
- Новые идеи в физиологии желудочного пищеварения и выделении белка в моче, как относящиеся к « Тартару (Tartarus)»
- Критика Ван Гельмонта Доктрины Тартара (Tartar)
- В. Версия Парацельса античной Доктрины «Катара (Catarrh)» и Причины Эпилепсии
- Следы теории катара (catarrh) в химических и символических гипотезах Эпилепсии
- Дух Жизни, как «господствующий» в причинении Эпилепсии
- Обзор идей Парацельса об Эпилепсии в свете Науки и Патологии Х?ІІ?го Столетия (Локализм (Localism) в отличие от Катара (Catarrh))
-
«Непроходимость», как первичное и локальное изменение, вызывающее Болезнь
- Её отделение от «катара (catarrh)» и её роль в качестве дальнейшей зародышевой клетки «Локализма (Localism)»
- С. Парацельс о Чуме
-
Влияние фичино. Традиционные Теории Чумы и «Антропоцентрическая» Доктрина Парацельса. Её дальнейшее развитие в «Гробнице Чумы (Tomb of the Plague)» Ван Гельмонта
- 1. Agricola: De Peste
- 2. Plague Tract Томаса Тайера (Thomas Thayre)
- 3. Бероальдо о чуме
- 4. Ap-Рази (Rhazes) (прибл. 865-923 г.) de Pestilentia (о Чуме)
- 5. Фичино о Чуме
- 6. Парацельс о чуме
- (а) Разложение материальных частей в природе и человеке, как причина чумы
- (Ь) Роль Звёзд
- (с) Антропоцентрическое представление. Сам человек, как первопричина чумы
- (d) Лечение чумы
- (е) Резюме: Оригинальность доктрины Парацельса и её Неоплатонические истоки
- 7. Contagium (Болезнетворное начало), фракасторо, Сарачени (Saracenus) и Кирхер о Чуме
- 8. Гробница Чумы ван Гельмонта
- 9. Черты Парацельсианской теории в Лоймологии (Loimologia) Ходжеса
- Следы предложенного количественного и химического анализа мочи, заменяющего средневековую уроскопию (uroscopy)
- Средневековая уроскопия
-
Требование Парацельса для химического анализа мочи. Химическая «уроскопия» и «анализ (dissection)» («Анатомии (Anatomy)») мочи Парацельсистами
- Оценка удельного веса мочи Ван Гельмонтом
- В заключение:
- «Probierung der Harnen» Турнейссера (Thurneisser zum Thurn (Турнейссер зум Турн))
- Критика химической уроскопии Джеймсом Хартом
- Критика химической уроскопии Ван Гельмонтом
- Прогрессивные аспекты Парацельса в медицине и их ограниченность
ИСТОЧНИКИ ПАРАЦЕЛЬСА
-
(Античные — Средневековые — Современные ему)
- Парацельс и античные, средневековые и, относящиеся к эпохи Ренессанса источники
-
Парацельс и Гностицизм
- Гностическая концепция микрокосма
- Средневековые источники Гностической спекуляции и Парацельс
- Кабала
-
Парацельс и Неоплатонизм. Влияние Марсилио фичино. Идеал «Мага» фичино, как Священ ника-Врача. Парацельс и философия Плотина
- Парацельс был действительно Неоплатоником?
-
«Первичная Материя» Парацельса, как предвозвещено философией Шломо ибн Габироля (Avicebron) и «Популярным Пантеизмом» Средних Веков. Джордано Бруно. Анонимное «Введение в философию Жизни» (1623)
- Античные идеи, как переданные Шломо ибн Габиролем
- Первичная Материя Габироля в качестве фундаментального и популярного пантеизма в Средние Века и Реформации
-
Джордано Бруно
- «Introductio in Vitalem Philosophiam» (1623)
- Микрокосмический Паттерн, как отражение Утробы и Земли
- Леоничено, Чезальпино и Аристотель
- Парацельс и Раймонд Луллий
-
Парацельс и Арнольд из Виллановы
- Независимость мышления. Использование народных средств
- Натурализм и Знахарство
- Поиски медицинской реформы в новом веке
- Религиозные идеи и мотивы в медицинской теории и практики
- Влияние Звёзд
- Специфичность объектов (включая болезни) и Звёзды
- Арнольд и Гуморализм
-
Парацельс и Алхимия
-
(1) Новая Драгоценная Жемчужина для Камня философов
- (а) Поиски Эмпиризма
- (Ь) Превосходство Духа и Присущего Качества (Virtue)
- (с) Роль Тепла и ферментации
- (d) Сравнение с Парацельсом
-
(2) Арнольд из Виллановы и Иоанн де Рупесцисса
- (а) Quinta Essentia
- (b) Сравнение с Парацельсом
-
(3) Комментарий. (Общая оценка)
- (а) Параллели между средневековой алхимией и Парацельсом, как всеобще принято
- (Ь) Предполагаемые точки расхождения
- В заключение:
- (1) Новая Драгоценная Жемчужина для Камня философов
-
Достижение Парацельса в чистой и медицинской Химии
- (а) Введение
- (Ь) Работа Парацельса в химической лаборатории и её подробные результаты
- (с) Система Химии Парацельса. («Archidoxis (Архидоксии)»)
- (d) Детоксикация и медицинское применение химикалий
- (е) Spiritus vitriol! и его наркотическое действие — вероятный предшественник эфира, и пример прогрессивной медицинской химии Парацельса
- (f) Заключение
- Парацельс и Николай Кузанский
- Парацельс и Пико дела Мирандола
- Помпонацци и Парацельс
- Парацельс и Иоганн Рейхлин
-
«Оккультная философия» Агриппы Неттесгеймского
- Оккультные Силы (Occult Virtues), Мировая Душа, Дух (Пятая Сущность (Quinta Essentia)) и Симпатия
- Агриппа о Воздухе
- Сила Воображения в Оккультной философии Агриппы
-
Оппозиция к Галену в середине Х?І-го столетия
- Иоганн Аргентерниус и Paulus Mazinus Arvernus
-
Оппозиция к традиционной доктрине Элементов в середине Х?І?ГО столетия
- Mazinus, фернель и Парацельс
- Парацельс и «Оккультные Качества» фернеля
-
Критическая оценка Эрастусом (Erastus) Парацельса
- Характер, достижения и методы Парацельса
- Взгляды на Творение Парацельса
- Парацельс, как реставратор Гностической ереси
- Вера в Чудеса
- Сила Воображения
- Очарование — Заклинание — Заразное Начало
- Натуральная Магия — Неоплатоническое заблуждение
- Природа и Химическое Искусство
- Амулеты и Гадание (Augury)
- «Сила» Слов
- Магнетическое действие — паттерн Натуральной Магии
- Дьявол и Колдовство
- Материя и Элементы
- Semina
- Квинтэссенция (Пятая Сущность) (Quinta Essentia)
- Зарождение
- Микрокосм
- Болезнь
- Место Болезни
- Роль диеты при Болезни
- Терапия
- Лечение Парацельса
- Эпилепсия
- Водянка и Подагра
- Комментарий
-
Критическая Защита Парацельса Даниила Зеннерта
- Пёстрая Жизнь и сомнительный Характер Парацельса
- Критика теории Микрокосма
- Симпатия и Антипатия
- Критика Методов Парацельса
- Первичная Материя (Prime Matter), Mysterium Magnum, Элементы, Semina
- О Жизни и Трёх Принципах (Соли, Сере и Ртути)
- О Зарождении
- Патология
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ДОПОЛНЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ
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