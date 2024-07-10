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Пагель – Парацельс

Пагель В. – Парацельс - Введение в философскую медицину Эпохи Возрождения
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, History, *Biographies Memoirs, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Большая часть современной медицины развивалась в XVI-ом и XVII-ом столетиях на фоне тенденции мысли, которая была не вполне научной. Основная цель настоящего исторического исследования автора с 1926 года состояла в том, чтобы разместить научные и медицинские открытия в менее приемлемые для нас философские и религиозные условия, в которых они впервые появились.
Львиная доля основания научной медицины в XVH-ом столетии восходит к Гарвею (Harvey) (1578-1657). Однако заслуга должна быть дана Ван Гельмонту (Van Helmont) (1579-1644) за становление химической точки зрения в биологии и медицине. И Гарвей и Ван Гельмонт сочетают мастерство количественного научного метода с философской способностью проникновения в суть, которая была под сильным влиянием Аристотеля в одном случае и религиозным мистицизмом в другом, и которая помогала вдохновению некоторых из их научных открытий. Ибо Гарвей может рассматриваться, как пожизненный мыслитель о тайне циркуляционных процессов: циркуляции крови с одной стороны и цикла поколений с другой, как образования микрокосмической копии космологического образца. П о Ван Гельмонту каждый объект природы следует за определённым планом формы и функции, привнесённые в неё Творцом и содержащиеся в материальном векторе специфичности, субстанции утончённой телесности — это есть его новая концепция «Газа (Gas)».
Ван Гельмонт, хорошо известно, сделал тщательный анализ работ Парацельса (1493-1541) — некоторые из чьих идей дали ему глубокое вдохновение, в то время как другие о н полностью отклонил. Однако, детальное сравнение между идеями Парацельса и Ван Гельмонта, которое требуется для полного понимания мысли и научных открытий последнего, никогда не предпринималось; также не существует в действительности ясного рассмотрения собственной философии и медицины Парацельса, что могло бы использоваться в качестве отправной точки для такого сравнения.
Отчасти именно п о этой причине, а отчасти в целях обеспечения Парацельсовой предпосылки для медицины в целом, эта настоящая книга была написана.
Наша цель здесь весьма отличается от множества книг и очерков о Парацельсе, которые появились и которые, главным образом, касаются биографии, библиографии, литературной критике и личной роли, играемой Парацельсом в общей и медицинской истории.
Бурный и парадоксальный облик в его целой жизни, оставляет Парацельса спорным до сих пор. Уважаемый многими, презиравмый ещё большими, о н обескураживал невозмутимую существующую учёность буйством и непоследовательностью своих пространных писаний. О н обращался к нам в определённых замечательных и прогрессивных афоризмах, н о до сих пор никакой надежды не было нам предложено для понимания, как они были получены и как они появились из единообразного паттерна мышления. Действительно, сама возможность действия любого такого явления отрицалось, не беспричинно, пожалуй. Тем не менее, не будучи способным, в какой-то мере, подобно судить п о обширному Корпусу работ Парацельса, всё ж е представляется возможным найти определённые базовые концепции, из которых значительная и, по нашему мнению, характерная часть может быть представлена в виде целостной картины мироздания, из которой следуют некоторые из деталей.

Пагель В. – Парацельс - Введение в философскую медицину Эпохи Возрождения

Пер. с англ. Г.Н. Зеников. — М.: Издательство «АиК», 2024. — 446 с.
ISBN 978-5-605317-0-0

Пагель В. – Парацельс – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
  • Отдельный «Учёный» и его «Мир», как основной акцент исследования
  • Парацельс: Взаимосвязь и слияние научных и ненаучных элементов
ЖИЗНЬ ПАРАЦЕЛЬСА
  • (1) Имя, Рождение и Семья
  • (2) Годы становления
  • (3) Ранние путешествия (1517-1524)
  • (4) Попытки обосноваться. Причины для разочарования
  • Связь между медициной и хирургией
    • (а) Зальцбург
    • (Ь) Страсбург
  • Реформаторы в Страсбурге
    • (с) Базель
  • (5) Вторая серия путешествий
    • (а) Кольмар, Эслинген, Нюрнберг. Работа о Сифилисе
    • (Ь) Берацхаузен и «Paragranum»
    • (с) Санкт-Галлен и «Opus Paramirum»
    • (d) Аппенцелль, Инсбрук, Штерцинг. «О болезни рудокопов»
    • (е) Мерано, Санкт-Мориц, Пфеферс и основы бальнеологии
    • (f ) Аугсбург и «Большая Хирургия»
    • (g) Бавария и Богемия. «Проницательная философия (Philosophia Sagax)»
    • (h) Пресбург и Вена
    • (і) Каринтия. «Karntner Trilogie». Смерть в Зальцбурге
  • Иоганн Опорин и его словесный портрет Парацельса
  • Литературное Наследство
    • Краткие заметки о Библиографии Парацельса
  • Парацельс, как личность Ренессанса и Гуманизма
  • Парацельс, как религиозный и общественный мыслитель и проповедник Парацельс в Эпоху Реформации
    • Себастьян франк и Парацельс
  • Парацельс и распространённая критика Врача и Пациента в Эпоху пред-Реформации
    • «Narragonian» проповеди
ФИЛОСОФИЯ ПАРАЦЕЛЬСА
  • Общая система соответствий Парацельса и положение научных элементов в ней
  • Введение
  • Подход к Природе Парацельса
    • Эмпирический поиск Божественных печатей в природе
  • Бог и Природа
    • Нетварные силы (virtues) и сотворённые объекты
    • Тщётность суеверной практики и Дьявол
    • «Истинные Знаки», обнаруженные в исследовании Природы
    • Опыт («Erfahrung») против псевдо-знания, основанного на рассуждении («Logica»)
    • Осуждение Аристотеля и Авиценны
    • Теория познания. «Experientia» и «Scientia» через отождествление разума с внутренним «знанием», которым обладают природные объекты в достижении своих определённых целей. « Ablauschen» (перенимание) этого «знания», которое является имманентным в объектах исследования
    • Единение с объектом, как окончательная цель натуралиста («философа») и врача
    • «Полученное», по сравнению с «врождённым», знание элементов (стихий). Человек и «Sagani»
    • Magia Naturalis: Её религиозная основа; её протонаучное значение; её смысл в медицине
  • Аналогии между Макрокосмом и Микрокосмом и роль Звёзд: Астрология и «Астрософия»
    • Человек, как Микрокосм
    • Ограниченности звёздных «сил»
  • Космические соответствия по сравнению со звёздным проникновением (influx) (склонностью (inclination)), как силы, специфически дарованной и предназначенной
    • Соответствия между звёздным небесным сводом и частями человеческого организма
    • Соответствия между Astrum и Местонахождением Болезни 80 Звёздное (astral) соответствие — сила лечебных средств, которая направляет их к больному органу
    • Небесные тела и раны
    • Противоречивости в доктрине соответствий
  • Концепция времени Парацельса
    • (1) Древние концепции Времени. «Пустое (empty)» численное (астрономическое) время по сравнению со временем «надлежащего качества (qualified)»
    • (2) Парацельс и астрономическое понятие Времени
    • Её «качество (qualification)»
    • (3) Качественное определение Времени
    • Время, как изменение событий и «Astra», как вектор специфичности
    • (4) Время, качественно определённое, и Медицина
    • (5) Биологические идеи в концепции Времени Парацельса
    • Биологическое Время и «Astra»
    • (6) Теологический Аспект Времени
  • «Элементы» и «Три Принципа» (Сера (Sulphur), Соль (Salt) и Ртуть (Mercury)): Общие Соображения
    • «Элементы»
  • Земля и Вода, в качестве «Матерей»
    • Их потомство
    • Земля, «Мать» Человека
    • Вода matrix — наиболее плодотворная из природных объектов
    • Роль воды и земли в составе природных объектов
    • Вода, как главная субстанция («плоть») растений
    • Вода, как общее качество в земле (ground) («земле (earth)»), формирующая первичный материал объектов — без учёта специфичности
    • «Предопределённый Элемент» и «Квинтэссенция (Пятая Сущность) (Quinta Essentia)»
  • Сера, Соль и Ртуть
  • Теория Макро-Микрокосма в конфликте с концепцией специфичности. Звёздное происхождение специфичности. Archeus и Iliaster
    • Archeus. Вулкан. Iliaster
  • Archeus, как основной резидент в желудке
    • Роль Archeus в болезни
    • Archeus, как индивидуальны принцип в элементальной «Matrix»
    • Archeus и Монады. Archei в органах
    • Archei во внешних объектах и внутри человека. Их соответствие и Взаимовлияние
    • Врач сам Archeus
    • Archeus действует «Воображением», «Магия» и звёздные силы (astral forces)
    • Iliaster
    • Первичная, промежуточная и конечная материя
    • Cagastrum
    • Зарождение и разложение (гниение) (putrefaction)
  • Жизнь, душа, дух, астральное тело и воздух
    • Астральное тело
  • Сила Воображения (imagination)
    • Воображение, семя и заразное начало
МЕДИЦИНА
  • Введение. Слава Парацельса, как обусловленная на его развитии химической терапии. Античная Медицина и оппозиция Парацельса к ней в основных положениях
    • «Элементы», «Matrices» и «Tria Prima» («Соль», «Сера» и «Ртуть») ... 148 Iliadus. Болезни, как «Плоды» человеческой «Iliadus»
    • Болезни как Species
    • Мотивация оппозиции Парацельса к Гуморализму
    • Действие Ртути, Серы и Соли в возникновении болезни
    • Человек как Рудник
  • Локализация Болезни. Её локальные «Места и Причины»
    • А. Химические Рассмотрения: «Salia» и их «Анатомия» («Anatomia Elementata»)
    • В. Теория Микрокосма и Органическая Патология
    • «Онтологическое» представление Болезни («Anatomia Essata») .... 158 «Oportet» и Болезни
  • Этиология
    • «Семя» Болезни. Воздух, как Переносчик Агента Болезни
    • М.М. (Mysterium Magnum). Роль Воздуха
    • «Ens Substantiae» — «Яд» — в противовес сочетания качеств (complexion) (т. е. іуморов и качеств), как побуждающих Болезнь
  • Этиологическая и Специфическая Терапия
    • Создание лекарств посредством изучения космоса
    • Специфика во взаимосвязи между органом (местом болезни), болезнью и её лечебным средством
    • Принцип фармакологии
    • «Яд» как лекарство — Ртуть её прототип
    • Гомеопатический принцип
    • Минералы, как «гомеопатические» агенты, вызывающие и излечивающие іу же самую болезнь
    • Гомеопатический принцип, как средство «Анатомии» Arcanum
    • Лечение Ран. Его золотые предписания в непосредственной близости к суеверным заповедям
    • «Сигнатуры»
  • Болезнь и Звёзды
    • «Животное в человеке» и Безумие. Психиатрия Парацельса
  • Специальные Патологические Теории
    • Болезни, вызванные «Тартаром (Tartar)»
    • Локализм (Localism) и Своеобразие, как выражающее концепцию Парацельса о переваривании (digestion) и формировании «Тартара (Tartarus)»
    • Тартар (Tartar) различных органов. Его летучесть (подобно «спирту (alcohol)»). Питательный центр органа; его «желудок»
    • Резюме патологии Парацельса, как исходящей из концепции Тартара
  • Приложение
    • Новые идеи в физиологии желудочного пищеварения и выделении белка в моче, как относящиеся к « Тартару (Tartarus)»
    • Критика Ван Гельмонта Доктрины Тартара (Tartar)
    • В. Версия Парацельса античной Доктрины «Катара (Catarrh)» и Причины Эпилепсии
    • Следы теории катара (catarrh) в химических и символических гипотезах Эпилепсии
    • Дух Жизни, как «господствующий» в причинении Эпилепсии
    • Обзор идей Парацельса об Эпилепсии в свете Науки и Патологии Х?ІІ?го Столетия (Локализм (Localism) в отличие от Катара (Catarrh))
    • «Непроходимость», как первичное и локальное изменение, вызывающее Болезнь
      • Её отделение от «катара (catarrh)» и её роль в качестве дальнейшей зародышевой клетки «Локализма (Localism)»
    • С. Парацельс о Чуме
    • Влияние фичино. Традиционные Теории Чумы и «Антропоцентрическая» Доктрина Парацельса. Её дальнейшее развитие в «Гробнице Чумы (Tomb of the Plague)» Ван Гельмонта
      • 1. Agricola: De Peste
      • 2. Plague Tract Томаса Тайера (Thomas Thayre)
      • 3. Бероальдо о чуме
      • 4. Ap-Рази (Rhazes) (прибл. 865-923 г.) de Pestilentia (о Чуме)
      • 5. Фичино о Чуме
      • 6. Парацельс о чуме
      • (а) Разложение материальных частей в природе и человеке, как причина чумы
      • (Ь) Роль Звёзд
      • (с) Антропоцентрическое представление. Сам человек, как первопричина чумы
      • (d) Лечение чумы
      • (е) Резюме: Оригинальность доктрины Парацельса и её Неоплатонические истоки
      • 7. Contagium (Болезнетворное начало), фракасторо, Сарачени (Saracenus) и Кирхер о Чуме
      • 8. Гробница Чумы ван Гельмонта
      • 9. Черты Парацельсианской теории в Лоймологии (Loimologia) Ходжеса
    • Следы предложенного количественного и химического анализа мочи, заменяющего средневековую уроскопию (uroscopy)
    • Средневековая уроскопия
    • Требование Парацельса для химического анализа мочи. Химическая «уроскопия» и «анализ (dissection)» («Анатомии (Anatomy)») мочи Парацельсистами
      • Оценка удельного веса мочи Ван Гельмонтом
    • В заключение:
    • «Probierung der Harnen» Турнейссера (Thurneisser zum Thurn (Турнейссер зум Турн))
    • Критика химической уроскопии Джеймсом Хартом
    • Критика химической уроскопии Ван Гельмонтом
  • Прогрессивные аспекты Парацельса в медицине и их ограниченность
ИСТОЧНИКИ ПАРАЦЕЛЬСА
  • (Античные — Средневековые — Современные ему)
    • Парацельс и античные, средневековые и, относящиеся к эпохи Ренессанса источники
  • Парацельс и Гностицизм
    • Гностическая концепция микрокосма
    • Средневековые источники Гностической спекуляции и Парацельс
    • Кабала
  • Парацельс и Неоплатонизм. Влияние Марсилио фичино. Идеал «Мага» фичино, как Священ ника-Врача. Парацельс и философия Плотина
    • Парацельс был действительно Неоплатоником?
  • «Первичная Материя» Парацельса, как предвозвещено философией Шломо ибн Габироля (Avicebron) и «Популярным Пантеизмом» Средних Веков. Джордано Бруно. Анонимное «Введение в философию Жизни» (1623)
    • Античные идеи, как переданные Шломо ибн Габиролем
    • Первичная Материя Габироля в качестве фундаментального и популярного пантеизма в Средние Века и Реформации
  • Джордано Бруно
    • «Introductio in Vitalem Philosophiam» (1623)
    • Микрокосмический Паттерн, как отражение Утробы и Земли
    • Леоничено, Чезальпино и Аристотель
  • Парацельс и Раймонд Луллий
  • Парацельс и Арнольд из Виллановы
    • Независимость мышления. Использование народных средств
    • Натурализм и Знахарство
    • Поиски медицинской реформы в новом веке
    • Религиозные идеи и мотивы в медицинской теории и практики
    • Влияние Звёзд
    • Специфичность объектов (включая болезни) и Звёзды
    • Арнольд и Гуморализм
  • Парацельс и Алхимия
    • (1) Новая Драгоценная Жемчужина для Камня философов
      • (а) Поиски Эмпиризма
      • (Ь) Превосходство Духа и Присущего Качества (Virtue)
      • (с) Роль Тепла и ферментации
      • (d) Сравнение с Парацельсом
    • (2) Арнольд из Виллановы и Иоанн де Рупесцисса
      • (а) Quinta Essentia
      • (b) Сравнение с Парацельсом
    • (3) Комментарий. (Общая оценка)
      • (а) Параллели между средневековой алхимией и Парацельсом, как всеобще принято
      • (Ь) Предполагаемые точки расхождения
    • В заключение:
  • Достижение Парацельса в чистой и медицинской Химии
    • (а) Введение
    • (Ь) Работа Парацельса в химической лаборатории и её подробные результаты
    • (с) Система Химии Парацельса. («Archidoxis (Архидоксии)»)
    • (d) Детоксикация и медицинское применение химикалий
    • (е) Spiritus vitriol! и его наркотическое действие — вероятный предшественник эфира, и пример прогрессивной медицинской химии Парацельса
    • (f) Заключение
  • Парацельс и Николай Кузанский
  • Парацельс и Пико дела Мирандола
  • Помпонацци и Парацельс
  • Парацельс и Иоганн Рейхлин
  • «Оккультная философия» Агриппы Неттесгеймского
    • Оккультные Силы (Occult Virtues), Мировая Душа, Дух (Пятая Сущность (Quinta Essentia)) и Симпатия
    • Агриппа о Воздухе
    • Сила Воображения в Оккультной философии Агриппы
  • Оппозиция к Галену в середине Х?І-го столетия
    • Иоганн Аргентерниус и Paulus Mazinus Arvernus
  • Оппозиция к традиционной доктрине Элементов в середине Х?І?ГО столетия
    • Mazinus, фернель и Парацельс
    • Парацельс и «Оккультные Качества» фернеля
  • Критическая оценка Эрастусом (Erastus) Парацельса
    • Характер, достижения и методы Парацельса
    • Взгляды на Творение Парацельса
    • Парацельс, как реставратор Гностической ереси
    • Вера в Чудеса
    • Сила Воображения
    • Очарование — Заклинание — Заразное Начало
    • Натуральная Магия — Неоплатоническое заблуждение
    • Природа и Химическое Искусство
    • Амулеты и Гадание (Augury)
    • «Сила» Слов
    • Магнетическое действие — паттерн Натуральной Магии
    • Дьявол и Колдовство
    • Материя и Элементы
    • Semina
    • Квинтэссенция (Пятая Сущность) (Quinta Essentia)
    • Зарождение
    • Микрокосм
    • Болезнь
    • Место Болезни
    • Роль диеты при Болезни
    • Терапия
    • Лечение Парацельса
    • Эпилепсия
    • Водянка и Подагра
    • Комментарий
  • Критическая Защита Парацельса Даниила Зеннерта
    • Пёстрая Жизнь и сомнительный Характер Парацельса
    • Критика теории Микрокосма
    • Симпатия и Антипатия
    • Критика Методов Парацельса
    • Первичная Материя (Prime Matter), Mysterium Magnum, Элементы, Semina
    • О Жизни и Трёх Принципах (Соли, Сере и Ртути)
    • О Зарождении
    • Патология
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ДОПОЛНЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ
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Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2024
Author brat Vadim
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