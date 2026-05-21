Пак Чжэ Ву - Лекции по Су Джок терапии часть II
Category ESXATOS BOOKS, Health

Все явления окружающего мира, несмотря на их разнообразие, подчиняются единым законам. Цель познания заключается в открытии этих фундаментальных закономерностей. Все без исключения объекты и явления подобны между собой, но в тоже самое время ни одно из них не похоже на другое.

Изначально существовало Гомо, которое было единым, но обладало возможностями развития. Наряду с этим чисто единым существованием Духа и цели начало функционировать Гетеро. Оно впоследствии привело к возникновению того разнообразия форм и явлений, которое мы наблюдаем сегодня. Основополагающая уникальная сущность Гомо с Духом в качестве главной силы может сохранять свою чистоту, реализовывать свою волю и пытаться вносить различные изменения и усовершенствования посредством функции разнообразия Гетеро. При этом Гомо дает силу Гомо, а Гетеро порождает Гетеро.

Гомо стремится умножить и распространить единообразие, Гетеро стремится все изменить. Закон, описывающий этот процесс, мы называем законом Гомо-Гетеро

Издательство "СУ ДЖОК АКАДЕМИЯ"

Пак Чжэ Ву - Лекции по Су Джок-терапии - часть II - Содержание

Лекция 1. Закон Гомо-Гетеро

Лекция 2. Теория Гомо-Гетеро и семиэлементная функция восьми первоэлементов

Лекция 3. Энергетическая система тела. Чакры

Лекция 4. Энергетические конституции. Лечение на уровне чакр

Лекция 5. Региональная диагностика 6 Ки

Лекция 6. Функциональная и агностика 6 Ки

Глава 7. Научные работы и клинические наблюдения

О значении Су Джок акупунктуры для развития естествознания

Сводная таблица результатов лечения методом Су Джок акупунктуры в республиканском пульмонологическом центре

Применение Су Джок и КВЧ - терапии в комплексном лечении больных бронхиальной астмой

Эффективность Су Джок акупунктуры при снятии болевых синдромов различной этиологии

Использование Су Джок акупунктуры для лечения язвенной болезни 12-перстной кишки

Лечение психологической патологии методом Су Джок акупунктуры

Первый опыт применения Су Джок терапии в акушерской практике

Су Джок акупунктура при нарушении менструальной функции у детей и подростков

Использование метода Су Джок терапии при лечении больных с ишемической болезнью сердца

Первый опыт воздействия на чакры методом Су Джок акупунктуры

Данные применения су Джок терапии

Влияние Су Джок акупунктуры на спонтанную миграцию лейкоцитов у часто болеющих детей

Лазеропунктурное лечение через точки системы соответствия Су Джок акупунктуры

Использование болевой реакции в точках соответствия для интерпретации состояния энергетических меридианов

Применение Су Джок акупунктуры в родильном доме

Клинический опыт врачей России

Клинический опыт врачей Латвии

Клинический опыт врачей Узбекистана

Приложение

Views 20
Rating 5.0 / 5
Added 21.05.2026
Author brat Artem
Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю

