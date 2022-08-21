Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления
Доктор Авраам Пак на сегодняшний день издал девять книг в серии «История искупления». Он вложил всю душу в этот труд, который создавал в течение всей своей жизни. Сложно переоценить величайший вклад его работ в дело Библейских наук как на местном, так и на международном уровне. Издание этих удивительных работ, несомненно, можно считать его жизненным предназначением. У нас есть старая поговорка: «Устное слово сложно выразить письмом, а глубинный смысл - устным словом». Поэтому я уверен: его дело продолжат ученики.
В своих книгах автор использует три метода. Во-первых, уважительное повествование на понятном читателю языке. Поэтому - в процессе чтения складывается впечатление, что автор общается с нами напрямую. Трудные истины объясняются просто. Во-вторых, сложные события автор представляет в виде понятных таблиц и иллюстраций. Их так много, что я сбился со счета! Читатель может начать свое знакомство с книгой с таблиц, либо, изучив текст, воспользоваться ими для повторения и закрепления. В-третьих, он детально воссоздает объекты далекого прошлого на основании Библейского текста. В этом величайший вклад автора.
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Скиния, с момента своего завершения в первый день первого месяца 1445 года до Р.Х. (Исх. 40:2, 17) была святыней Божьего присутствия и центром веры и жизни израильтян (Исх. 25:8, 22; 29:42-43) на протяжении 486 лет до постройки храма Соломона (3 Цар. 6:38). По своей сути скиния направляет нас ко Христу (Евр. 9:9; 10:19-20; Откр. 7:15; 21:3, 22) и освещает загадочное и чудесное управление искуплением (Евр. 8:1-2).
Воспроизведение скинии и ее содержания в соответствии с Библией - задача большая и трудная, но соверешенно необходимая для правильного понимания. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того чтобы в конце концов открыть для себя искупительно-историческое значение скинии, нам нужно представить ее себе так, как она описана в Библии, а не просто читать или слушать о ней. Библия многократно упоминает о том, что Бог показал Моисею образ скинии и что Моисей построил ее в соответствии с увиденным (Исх. 27:8; 39:32, 42-43; 40:16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32; Числ. 8:4). В книге Исход 25:9 написано: «Все, как Я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее; так и сделайте». В Послании к Евреям также написано: «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Подобным же образом рука Божия была и на Давиде, чтобы сделать его способным нарисовать чертежи храма Соломона и передать их сыну (1 Пар. 28:19).
Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления
Иллюстрированное издание
Перевод с англ.
Название оргинала:
The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption
М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.
Перевод с англ.
Название оргинала:
The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption
М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.
ISBN 978-5-9907076-9-6 (рус.)
Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления - Содержание
Общий вид скинии
О книге
Комментарий
Предисловие автора
Жертвенник всесожжения
- Все принадлежности жертвенника
- Постоянный огонь на жертвеннике всесожжения
Умывальник
- Все принадлежности, необходимые для омытия рук и ног
- Бронзовое море храма Соломона и десять умывальниц
Золотой светильник
- Светильник из чистого золота чеканной работы
- Цветы, яблоки и чашечки светильника
- Цветы, яблоки и чашечки на шести ветвях светильника
- Принадлежности
Стол Хлебов предложения
- Принадлежности стола
- Стол хлебов предложения
- Хлебы предложения
Жертвенник курений
- Золотой жертвенник для приношения благовонных курений
- В день искупления (10-й день, 7-го месяца) первосвященник приносит курения так, чтобы облако от возношения покрыло крышку ковчега в Святое Святых
- Жертвенник курений
Покрывала и покрытия
- 1 Внутреннее покрывало (скиния) /2 Внешнее покрывало (шатер) / 3 Покрышка шатра /4 Покров верхний
- Покрывала и покрытия - вид со стороны входа в Святилище (восток)
- Сравнение размеров развернутых покрывал и покрытий
- Развернутое внутреннее покрывало (скиния)
- Порядок изготовления внутреннего покрывала
- Развернутое внешнее покрывало (шатер)
- Порядок изготовления внешнего покрывала
Вид Святилища сбоку (юг) I Ковчег завета (ковчег свидетельства
- Ковчег завета (ковчег свидетельства)
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Три памятных святыни ковчега завета
- 1 Золотой сосуд с манной
- 2 Две каменные скрижали завета (свидетельства)
- 3 Расцветший жезл Аарона
- Книга закона, которая находилась рядом с ковчегом завета
Порядок возведения скинии
- 1 Положил подножия 2 Поставил брусья 3 Положил шесты 4 Поставил столбы 5 Распростер покров над скиниею 6 Положил покрышку поверх сего покрова 7 Подготовил ковчег свидетельства 8 Внес ковчег в скинию 9 Повесил завесу10 Поставил стол 11 Разложил на нем ряд хлебов12 Поставил светильник13 Поставил лампады14 Поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою15 Воскурил на нем благовонное курение16 Повесил завесу при входе в скинию17 Поставил жертвенник всесожжения18 Принес на нем всесожжения и приношение хлебное 19 Поставил умывальник 20 Налил в него воды для омовения 21 Поставил двор22 Повесил завесу в воротах двора
Передвижение скинии по пустыне после ее возведения
- Покрывала для жертвенника всесожжений
- Покрывала для золотого светильника и принадлежностей
- Покрывала для стола хлебов предложения
- Покрывала для жертвенника курений
- Покрывала для ковчега завета (ковчега свидетельства)
- Стан израильтян со скинией в центре
- Передвижение скинии и порядок движения
Облачения первосвященника
- 1 Нижнее платье льняное 2 Хитон из виссона (льняная туника) 3 Пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], узорчатой работы для опоясывания хитона4 Верхняя риза к ефоду 5 Ефод 6 Наперсник судный 7 Кидар
- двенадцать драгоценных камней, вставленные в золотые гнезда наперсника
Скиния собрания (Святилище и Святое Святых)
Меры длины в Ветхом Завете
Алфавитный указатель
Классная книжка с иллюстрациями и сносками.
Молодцы! Благодарим!