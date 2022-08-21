Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Доктор Авраам Пак на сегодняшний день издал девять книг в серии «История искупления». Он вложил всю душу в этот труд, который создавал в течение всей своей жизни. Сложно переоценить величайший вклад его работ в дело Библейских наук как на местном, так и на международном уровне. Издание этих удивительных работ, несомненно, можно считать его жизненным предназначением. У нас есть старая поговорка: «Устное слово сложно выразить письмом, а глубинный смысл - устным словом». Поэтому я уверен: его дело продолжат ученики.

В своих книгах автор использует три метода. Во-первых, уважительное повествование на понятном читателю языке. Поэтому - в процессе чтения складывается впечатление, что автор общается с нами напрямую. Трудные истины объясняются просто. Во-вторых, сложные события автор представляет в виде понятных таблиц и иллюстраций. Их так много, что я сбился со счета! Читатель может начать свое знакомство с книгой с таблиц, либо, изучив текст, воспользоваться ими для повторения и закрепления. В-третьих, он детально воссоздает объекты далекого прошлого на основании Библейского текста. В этом величайший вклад автора.

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Скиния, с момента своего завершения в первый день первого месяца 1445 года до Р.Х. (Исх. 40:2, 17) была святыней Божьего присутствия и центром веры и жизни израильтян (Исх. 25:8, 22; 29:42-43) на протяжении 486 лет до постройки храма Соломона (3 Цар. 6:38). По своей сути скиния направляет нас ко Христу (Евр. 9:9; 10:19-20; Откр. 7:15; 21:3, 22) и освещает загадочное и чудесное управление искуплением (Евр. 8:1-2).



Воспроизведение скинии и ее содержания в соответствии с Библией - задача большая и трудная, но соверешенно необходимая для правильного понимания. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того чтобы в конце концов открыть для себя искупительно-историческое значение скинии, нам нужно представить ее себе так, как она описана в Библии, а не просто читать или слушать о ней. Библия многократно упоминает о том, что Бог показал Моисею образ скинии и что Моисей построил ее в соответствии с увиденным (Исх. 27:8; 39:32, 42-43; 40:16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32; Числ. 8:4). В книге Исход 25:9 написано: «Все, как Я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее; так и сделайте». В Послании к Евреям также написано: «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Подобным же образом рука Божия была и на Давиде, чтобы сделать его способным нарисовать чертежи храма Соломона и передать их сыну (1 Пар. 28:19).



Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Иллюстрированное издание

Перевод с англ.

Название оргинала:

The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption

М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.

ISBN 978-5-9907076-9-6 (рус.)

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления - Содержание