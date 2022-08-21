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Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, History, **Jewish History, Educational
Доктор Авраам Пак на сегодняшний день издал девять книг в серии «История искупления». Он вложил всю душу в этот труд, который создавал в течение всей своей жизни. Сложно переоценить величайший вклад его работ в дело Библейских наук как на местном, так и на международном уровне. Издание этих удивительных работ, несомненно, можно считать его жизненным предназначением. У нас есть старая поговорка: «Устное слово сложно выразить письмом, а глубинный смысл - устным словом». Поэтому я уверен: его дело продолжат ученики.
В своих книгах автор использует три метода. Во-первых, уважительное повествование на понятном читателю языке. Поэтому - в процессе чтения складывается впечатление, что автор общается с нами напрямую. Трудные истины объясняются просто. Во-вторых, сложные события автор представляет в виде понятных таблиц и иллюстраций. Их так много, что я сбился со счета! Читатель может начать свое знакомство с книгой с таблиц, либо, изучив текст, воспользоваться ими для повторения и закрепления. В-третьих, он детально воссоздает объекты далекого прошлого на основании Библейского текста. В этом величайший вклад автора.
***
Скиния, с момента своего завершения в первый день первого месяца 1445 года до Р.Х. (Исх. 40:2, 17) была святыней Божьего присутствия и центром веры и жизни израильтян (Исх. 25:8, 22; 29:42-43) на протяжении 486 лет до постройки храма Соломона (3 Цар. 6:38). По своей сути скиния направляет нас ко Христу (Евр. 9:9; 10:19-20; Откр. 7:15; 21:3, 22) и освещает загадочное и чудесное управление искуплением (Евр. 8:1-2).

Воспроизведение скинии и ее содержания в соответствии с Библией - задача большая и трудная, но соверешенно необходимая для правильного понимания. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того чтобы в конце концов открыть для себя искупительно-историческое значение скинии, нам нужно представить ее себе так, как она описана в Библии, а не просто читать или слушать о ней. Библия многократно упоминает о том, что Бог показал Моисею образ скинии и что Моисей построил ее в соответствии с увиденным (Исх. 27:8; 39:32, 42-43; 40:16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32; Числ. 8:4). В книге Исход 25:9 написано: «Все, как Я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее; так и сделайте». В Послании к Евреям также написано: «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Подобным же образом рука Божия была и на Давиде, чтобы сделать его способным нарисовать чертежи храма Соломона и передать их сыну (1 Пар. 28:19).

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Иллюстрированное издание
Перевод с англ.
Название оргинала:
The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption
М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.
ISBN 978-5-9907076-9-6 (рус.)

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления - Содержание

Общий вид скинии
О книге
Комментарий
Предисловие автора
Жертвенник всесожжения
  • Все принадлежности жертвенника
  • Постоянный огонь на жертвеннике всесожжения
Умывальник
  • Все принадлежности, необходимые для омытия рук и ног
  • Бронзовое море храма Соломона и десять умывальниц
Золотой светильник
  • Светильник из чистого золота чеканной работы
  • Цветы, яблоки и чашечки светильника
  • Цветы, яблоки и чашечки на шести ветвях светильника
  • Принадлежности
Стол Хлебов предложения
  • Принадлежности стола
  • Стол хлебов предложения
  • Хлебы предложения
Жертвенник курений
  • Золотой жертвенник для приношения благовонных курений
  • В день искупления (10-й день, 7-го месяца) первосвященник приносит курения так, чтобы облако от возношения покрыло крышку ковчега в Святое Святых
  • Жертвенник курений
Покрывала и покрытия
  • 1 Внутреннее покрывало (скиния) /2 Внешнее покрывало (шатер) / 3 Покрышка шатра /4 Покров верхний
  • Покрывала и покрытия - вид со стороны входа в Святилище (восток)
  • Сравнение размеров развернутых покрывал и покрытий
  • Развернутое внутреннее покрывало (скиния)
  • Порядок изготовления внутреннего покрывала
  • Развернутое внешнее покрывало (шатер)
  • Порядок изготовления внешнего покрывала
Вид Святилища сбоку (юг) I Ковчег завета (ковчег свидетельства
  • Ковчег завета (ковчег свидетельства)
  • Три памятных святыни ковчега завета
    • 1 Золотой сосуд с манной
    • 2 Две каменные скрижали завета (свидетельства)
    • 3 Расцветший жезл Аарона
  • Книга закона, которая находилась рядом с ковчегом завета
Порядок возведения скинии
  • 1 Положил подножия 2 Поставил брусья 3 Положил шесты 4 Поставил столбы 5 Распростер покров над скиниею 6 Положил покрышку поверх сего покрова 7 Подготовил ковчег свидетельства 8 Внес ковчег в скинию 9 Повесил завесу10 Поставил стол 11 Разложил на нем ряд хлебов12 Поставил светильник13 Поставил лампады14 Поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою15 Воскурил на нем благовонное курение16 Повесил завесу при входе в скинию17 Поставил жертвенник всесожжения18 Принес на нем всесожжения и приношение хлебное 19 Поставил умывальник 20 Налил в него воды для омовения 21 Поставил двор22 Повесил завесу в воротах двора
Передвижение скинии по пустыне после ее возведения
  • Покрывала для жертвенника всесожжений
  • Покрывала для золотого светильника и принадлежностей
  • Покрывала для стола хлебов предложения
  • Покрывала для жертвенника курений
  • Покрывала для ковчега завета (ковчега свидетельства)
  • Стан израильтян со скинией в центре
  • Передвижение скинии и порядок движения
Облачения первосвященника
  • 1 Нижнее платье льняное 2 Хитон из виссона (льняная туника) 3 Пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], узорчатой работы для опоясывания хитона4 Верхняя риза к ефоду 5 Ефод 6 Наперсник судный 7 Кидар
  • двенадцать драгоценных камней, вставленные в золотые гнезда наперсника
Скиния собрания (Святилище и Святое Святых)
Меры длины в Ветхом Завете
Алфавитный указатель
Views 709
Rating 5.0 / 5
Added 21.08.2022
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

7
7aliaksei7 3 years ago

Классная книжка с иллюстрациями  и сносками.

Молодцы! Благодарим!

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