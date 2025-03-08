Пак - Завет огня
Человек был сотворён по образу Божьему (Быт. 1:26; 2:7; 5:1; 9:6; Кол. 3:9-10), но совершил грех, в результате чего стал развращённым, неспособным делать добро и не могущим искупить себя (Иов 15:16; Пс. 13:1-3; 50:7; 52:2; Ис. 44:20; Иер. 17:9). Однако по Своей изобильной благодати, милости и из бесконечного сострадания Бог дал человечеству величайший дар - Библию (особое откровение). Шестьдесят шесть её книг были написаны под водительством Святого Духа, а потому Библия - это непогрешимое Божье Слово, в котором содержится чудесный, грандиозный, предопределённый прежде вековых времён план Бога по искуплению падшего человечества. Бог стал воплощать план искупления через заветы: в каждый период времени Он заключал со Своим народом новый завет. Среди различных Божьих заветов именно завет огня, заключённый с Авраамом, является наиболее знаковым, поскольку представляет собой сжатое изложение истории воплощения Божьего замысла искупления. В завете огня подробно рассмотрены составляющие Божьего Царства, коими являются «потомки» и «земля сия».
В течение последних нескольких десятилетий я усердно работал над заветом огня, тщательно исследовал его хронологию и углублённо изучал масштабный процесс его исполнения, сопровождая весь этот труд коленопреклонёнными молитвами. Я считаю, что фундаментальные и важнейшие аспекты воплощения Божьего замысла искупления станут нам ближе и дороже благодаря пониманию его хронологии. Глубинное понимание хронологического потока библейских событий докажет нашему рациональному уму их историческую достоверность, раскроет культуру того времени, поможет установить связь с предшествующими и последующими историческими событиями. Кроме того, объединение хронологий под темой «Воплощение Божьего замысла искупления» оживит записанные библейские события. Они начнут пульсировать в наших сердцах и превратятся в захватывающую историю, полную жизненной силы.
Углубившись в изучение завета огня, я смог подтвердить основополагающую истину: вне всяких сомнений, Бог исполняет Своё Слово (Мф. 5:18; 24:34-35). Для христиан, совершающих путь веры в духовной пустыне (то есть в церкви, или же «в собрании»; Деян. 7:38), верность Бога в соблюдении Своих заветов является гарантией спасения, основанием вечной надежды и подтверждением веры.
В первом томе - «Родословные из книги Бытие: воплощение Божьего замысла искупления» - я рассказал о том, как история искупления воплощалась, начиная с первого человека, Адама, и вплоть до отца веры, Авраама, а упор сделал на родословные благочестивых потомков. В книге же «Завет огня: забытая встреча в истории исхода и странствия по пустыне» я попытался выстроить процесс выполнения завета огня в хронологическом порядке от Авраама до поселения израильтян в земле Ханаанской.
Со времён грехопадения Адама человечество многое забыло. Люди забыли Божье Слово, Божьи благословения, безмерную Божью любовь; канули в Лезу драгоценные воспоминания о благодати тех времён, когда Бог был близок к Своему народу. Люди забыли о встрече с Ним. Встреча с Богом - самая важная отправная точка нашей жизни. Это движущая сила жизни земной и подтверждение существования жизни вечной. Я искренне надеюсь, что завет огня воскресит в нашей памяти забытую встречу с Богом, и эта встреча будет длиться вечно.
Пак A. - Завет огня - Забытая встреча в истории исхода и странствия по пустыне
Пер. с англ. - М.: «CLC Благовест», 2022. - 344 с.
ISBN (рус.) 978-5-6040919-1-3
ISBN (англ.) 978-0-7946-0714-2
Пак A. - Завет огня – Содержание
Введение. Забытая встреча
- Список сокращений
Часть первая. Завет огня и воплощение Божьего замысла искупления
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Глава 1. Иисус Христос - центральная фигура в истории воплощения Божьего замысла искупления
- 1. Иисус Христос - центральная фигура в истории искупления
- 2. Искупление, добытое Иисусом Христом
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Глава 2. Воплощение Божьего замысла искупления и завет
- 1. Значение слова «завет»
- 2. Характеристики завета с Богом
- 3. Виды заветов
- 4. Постепенное раскрытие содержащихся в завете откровений
Часть вторая Завет огня и четыре поколения
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Глава 3. Содержание и подтверждение завета
- 1. Содержание завета
- 2. Подтверждение завета
- 3. Завет и Божья верность
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Глава 4. Дата заключения завета огня
- 1. Расчёт года исхода
- 2. Расчёт даты заключения завета огня
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Глава 5. Значение пророчества «в четвёртом роде возвратятся они»
- 1. Расчёты с тем условием, что жизнь одного поколения равнялась ста годам: точка зрения, что четыреста лет (Быт. 15:13) эквивалентны четырём поколениям (Быт. 15:16)
- 2. На самом ли деле четыреста лет эквивалентны четырём поколениям?
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Глава 6. Отправная точка четырёх поколений
- 1. Точка зрения, что четыре поколения отсчитываются с того времени, когда потомки Авраама поселились в Египте
- 2. Точка зрения, что четыре поколения отсчитываются от Авраама
Часть третья Родословная по линии Каина
- Экскурс 1. Хронология патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа (период в 360 лет: с 2166 г. до н. э. до 1806 г. до н. э.)
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Глава 7. История Авраама
- 1. Рождение Авраама (Быт. 11:26)
- 2. Призыв к Аврааму (Быт. 11:26-32; 12:1-5; Деян. 7:2-4)
- 3. Заключение завета огня (Быт. 15:7-21)
- 4. Авраам берёт в наложницы служанку Сарры Агарь (Быт. 16:1-3)
- 5. Рождение Измаила от Агари (Быт. 16:1-16)
- 6. Переименование Аврама и Сары (Быт. 17:5,15-16) Завет обрезания (Быт. 17:9-14)
- 7. Рождение Исаака, сына завета (Быт. 21:1-5)
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Глава 8. История Исаака
- 1. Агарь и Измаил изгнаны в пустыню Фаран (Быт. 21:8-21)
- 2. Исаака отдают во всесожжение на горе Мориа (Быт. 22:1-18)
- 3. Смерть Сарры (в 127 лет) и покупка пещеры Махпелы (Быт. 23:1-2)
- 4. Брак Исаака и Ревекки (Быт. 24; 25:20)
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Глава 9. История Иакова и Исава
- 1. Рождение Иакова и Исава (Быт. 25:19-26)
- 2. Смерть Авраама (175 лет) (Быт. 25:7-8)
- 3. Брак Исава (40 лет) (Быт. 26:34)
- 4. Иаков получает благословение первенца
- Экскурс 2. Единственное благословение первородного
- 5. Иаков убегает от своего брата Исава (Быт. 27:41-28:5)
- 6. 20 лет убежища Иакова (Быт., гл. 29-31)
- 7. Рождение Иосифа (Быт. 30:22-24)
- 8. Иаков возвращается в Ханаан (Быт. 33:18-20)
- 9. Дочь Лии, Дина, обесчещена (Быт., гл. 34)
- 10. Рождение Вениамина и смерть Рахили (Быт. 35:16-20). Воссоединение с Исааком (Быт. 35:27)
- Экскурс 3. Диаграмма: количество лет, в течение которых Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф жили одновременно
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Глава 10. История Иосифа
- 1. Два сна, которые Бог дал Иосифу, и 13 лет испытаний (Быт., гл. 37; 39; 40)
- 2. Смерть Исаака (Быт. 35:28-29) и назначение Иосифа на высокую должность (Быт. 41:1-46)
- 3. Семь лет изобилия (Быт. 41:47-53)
- 4. Иаков и 70 членов его семьи переселяются в Египет (Быт. 46:1-27)
- 5. Израильтяне живут в земле Гесем и разводят скот (Быт. 46:28-34; 47:1-12)
- 6. Смерть Иакова (147 лет) и его похороны (Быт. 47:28-31; 49:29-33; 50:1-14)
- 7. Смерть Иосифа (110 лет) (Быт. 50:22-26)
Часть четвёртая История исхода до завоевания Ханаана
- Хронология исхода до завоевания Ханаана (149 лет, с 1539 г. до н. э. до 1390 г. до н. э.)
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Глава 11. Появление Моисея
- 1. Новый фараон, который не знал Иосифа (Исх. 1:8)
- 2. Рождение Моисея (Исх. 2:1-22)
- 3. В сорок лет Моисей убегает в землю Мадиамскую (Исх. 2:11-15)
- 4. Сорок лет Моисей обучался в Мадиамской земле (Исх. 2:16-22)
- 5. Бог призывает Моисея к великому исходу (Исх. 3:1-10)
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Глава 12. Исход израильтян
- 1. Бог вспомнил и начался исход (Исх. 2:23-25; 3:7-9,16)
- 2. Грехи египтян против избранного народа
- 3. Десять казней египетских
- 4. Избранный народ уходит из Египта вооружённым
- 5. Моисей выносит кости Иосифа из Египта
- 6. Бог ведёт израильтян к Красному морю
- 7. Посреди Красного моря появилась суша
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Глава 13. Сорок лет в пустыне
- 1. Сжатое повествование о сорокалетием пути по пустыне; Числа, гл. 33
- Экскурс 4: Краткий обзор сорокалетнего пути по пустыне
- 2. 42 лагеря
- 3. Путь по пустыне без всякой нехватки
- 4. Ропот и упрёки в пустыне
- 5. Смерть трёх предводителей в пустыне
- 6. Смерть 603 548 годных для войны израильтян, учтённых в первой переписи
- 7. Сражения, произошедшие непосредственно перед входом в Ханаан
- 8. Смерть двадцати четырёх тысяч человек в Моаве/Ситтиме (Чис. 25:1-9)
- 9. Вторая перепись всех годных для войны израильтян (Чис. 26:1-51)
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Глава 14. Завоевание Ханаана
- 1. Иисус Навин - новый вождь для завоевания Ханаана
- 2. Халев, благочестивый человек, помогавший Моисею и Иисусу Навину
- 3. Продолжительность завоевания Ханаана
Часть пятая Исполнение завета
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Глава 15. Исполнение пророчества об Аврааме и его потомках
- 1. Исполнение пророчества об Аврааме
- 2. Исполнение пророчества о потомках Авраама
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Глава 16. Исполнение пророчества «в четвёртом роде возвратятся они сюда» (Быт. 15:16)
- 1. Сколько поколений, согласно родословным, сменилось до входа в Ханаан?
- 2. Кто был четвёртым поколением?
- 3. Рувим и наследие веры
- 4. Иосиф и наследие веры
- 5. Обещание «в четвёртом роде» исполнилось через Иосифа
- 6. Завет огня исполнился в Сихеме
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Глава 17. Благословения завета огня
- 1. Благословения, которые получил Иосиф
- 2. Вера Иосифа
- Экскурс 5: Симеон, Левий и Иуда
- Экскурс 6: Двенадцать сыновей Иакова, от которых произошли двенадцать колен Израилевых
Заключение. В жизни сегодняшних верующих завету огня ещё только предстоит исполниться
Комментарии
- Д-р Чжэ Ён Чжу, почётный профессор университета Хасин, председатель теологического исследовательского центра
- Доктор Эндрю Дж. Тесия, президент Научно-исследовательского института реформатского богословия
- Доктор Ён Су Йе, председатель Международного совета церквей и служений
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Экскурс 7. Карта исхода ·
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