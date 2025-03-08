Человек был сотворён по образу Божьему (Быт. 1:26; 2:7; 5:1; 9:6; Кол. 3:9-10), но совершил грех, в результате чего стал развращённым, неспособным делать добро и не могущим искупить себя (Иов 15:16; Пс. 13:1-3; 50:7; 52:2; Ис. 44:20; Иер. 17:9). Однако по Своей изобильной благодати, милости и из бесконечного сострадания Бог дал человечеству величайший дар - Библию (особое откровение). Шестьдесят шесть её книг были написаны под водительством Святого Духа, а потому Библия - это непогрешимое Божье Слово, в котором содержится чудесный, грандиозный, предопределённый прежде вековых времён план Бога по искуплению падшего человечества. Бог стал воплощать план искупления через заветы: в каждый период времени Он заключал со Своим народом новый завет. Среди различных Божьих заветов именно завет огня, заключённый с Авраамом, является наиболее знаковым, поскольку представляет собой сжатое изложение истории воплощения Божьего замысла искупления. В завете огня подробно рассмотрены составляющие Божьего Царства, коими являются «потомки» и «земля сия».

В течение последних нескольких десятилетий я усердно работал над заветом огня, тщательно исследовал его хронологию и углублённо изучал масштабный процесс его исполнения, сопровождая весь этот труд коленопреклонёнными молитвами. Я считаю, что фундаментальные и важнейшие аспекты воплощения Божьего замысла искупления станут нам ближе и дороже благодаря пониманию его хронологии. Глубинное понимание хронологического потока библейских событий докажет нашему рациональному уму их историческую достоверность, раскроет культуру того времени, поможет установить связь с предшествующими и последующими историческими событиями. Кроме того, объединение хронологий под темой «Воплощение Божьего замысла искупления» оживит записанные библейские события. Они начнут пульсировать в наших сердцах и превратятся в захватывающую историю, полную жизненной силы.

Углубившись в изучение завета огня, я смог подтвердить основополагающую истину: вне всяких сомнений, Бог исполняет Своё Слово (Мф. 5:18; 24:34-35). Для христиан, совершающих путь веры в духовной пустыне (то есть в церкви, или же «в собрании»; Деян. 7:38), верность Бога в соблюдении Своих заветов является гарантией спасения, основанием вечной надежды и подтверждением веры.

В первом томе - «Родословные из книги Бытие: воплощение Божьего замысла искупления» - я рассказал о том, как история искупления воплощалась, начиная с первого человека, Адама, и вплоть до отца веры, Авраама, а упор сделал на родословные благочестивых потомков. В книге же «Завет огня: забытая встреча в истории исхода и странствия по пустыне» я попытался выстроить процесс выполнения завета огня в хронологическом порядке от Авраама до поселения израильтян в земле Ханаанской.

Со времён грехопадения Адама человечество многое забыло. Люди забыли Божье Слово, Божьи благословения, безмерную Божью любовь; канули в Лезу драгоценные воспоминания о благодати тех времён, когда Бог был близок к Своему народу. Люди забыли о встрече с Ним. Встреча с Богом - самая важная отправная точка нашей жизни. Это движущая сила жизни земной и подтверждение существования жизни вечной. Я искренне надеюсь, что завет огня воскресит в нашей памяти забытую встречу с Богом, и эта встреча будет длиться вечно.

Пак A. - Завет огня - Забытая встреча в истории исхода и странствия по пустыне

Пер. с англ. - М.: «CLC Благовест», 2022. - 344 с.

ISBN (рус.) 978-5-6040919-1-3

ISBN (англ.) 978-0-7946-0714-2

Пак A. - Завет огня – Содержание

Введение. Забытая встреча

Список сокращений

Часть первая. Завет огня и воплощение Божьего замысла искупления

Глава 1. Иисус Христос - центральная фигура в истории воплощения Божьего замысла искупления 1. Иисус Христос - центральная фигура в истории искупления 2. Искупление, добытое Иисусом Христом

Глава 2. Воплощение Божьего замысла искупления и завет 1. Значение слова «завет» 2. Характеристики завета с Богом 3. Виды заветов 4. Постепенное раскрытие содержащихся в завете откровений



Часть вторая Завет огня и четыре поколения

Глава 3. Содержание и подтверждение завета 1. Содержание завета 2. Подтверждение завета 3. Завет и Божья верность

Глава 4. Дата заключения завета огня 1. Расчёт года исхода 2. Расчёт даты заключения завета огня

Глава 5. Значение пророчества «в четвёртом роде возвратятся они» 1. Расчёты с тем условием, что жизнь одного поколения равнялась ста годам: точка зрения, что четыреста лет (Быт. 15:13) эквивалентны четырём поколениям (Быт. 15:16) 2. На самом ли деле четыреста лет эквивалентны четырём поколениям?

Глава 6. Отправная точка четырёх поколений 1. Точка зрения, что четыре поколения отсчитываются с того времени, когда потомки Авраама поселились в Египте 2. Точка зрения, что четыре поколения отсчитываются от Авраама



Часть третья Родословная по линии Каина

Экскурс 1. Хронология патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа (период в 360 лет: с 2166 г. до н. э. до 1806 г. до н. э.)

Глава 7. История Авраама 1. Рождение Авраама (Быт. 11:26) 2. Призыв к Аврааму (Быт. 11:26-32; 12:1-5; Деян. 7:2-4) 3. Заключение завета огня (Быт. 15:7-21) 4. Авраам берёт в наложницы служанку Сарры Агарь (Быт. 16:1-3) 5. Рождение Измаила от Агари (Быт. 16:1-16) 6. Переименование Аврама и Сары (Быт. 17:5,15-16) Завет обрезания (Быт. 17:9-14) 7. Рождение Исаака, сына завета (Быт. 21:1-5)

Глава 8. История Исаака 1. Агарь и Измаил изгнаны в пустыню Фаран (Быт. 21:8-21) 2. Исаака отдают во всесожжение на горе Мориа (Быт. 22:1-18) 3. Смерть Сарры (в 127 лет) и покупка пещеры Махпелы (Быт. 23:1-2) 4. Брак Исаака и Ревекки (Быт. 24; 25:20)

Глава 9. История Иакова и Исава 1. Рождение Иакова и Исава (Быт. 25:19-26) 2. Смерть Авраама (175 лет) (Быт. 25:7-8) 3. Брак Исава (40 лет) (Быт. 26:34) 4. Иаков получает благословение первенца Экскурс 2. Единственное благословение первородного 5. Иаков убегает от своего брата Исава (Быт. 27:41-28:5) 6. 20 лет убежища Иакова (Быт., гл. 29-31) 7. Рождение Иосифа (Быт. 30:22-24) 8. Иаков возвращается в Ханаан (Быт. 33:18-20) 9. Дочь Лии, Дина, обесчещена (Быт., гл. 34) 10. Рождение Вениамина и смерть Рахили (Быт. 35:16-20). Воссоединение с Исааком (Быт. 35:27) Экскурс 3. Диаграмма: количество лет, в течение которых Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф жили одновременно

Глава 10. История Иосифа 1. Два сна, которые Бог дал Иосифу, и 13 лет испытаний (Быт., гл. 37; 39; 40) 2. Смерть Исаака (Быт. 35:28-29) и назначение Иосифа на высокую должность (Быт. 41:1-46) 3. Семь лет изобилия (Быт. 41:47-53) 4. Иаков и 70 членов его семьи переселяются в Египет (Быт. 46:1-27) 5. Израильтяне живут в земле Гесем и разводят скот (Быт. 46:28-34; 47:1-12) 6. Смерть Иакова (147 лет) и его похороны (Быт. 47:28-31; 49:29-33; 50:1-14) 7. Смерть Иосифа (110 лет) (Быт. 50:22-26)



Часть четвёртая История исхода до завоевания Ханаана

Хронология исхода до завоевания Ханаана (149 лет, с 1539 г. до н. э. до 1390 г. до н. э.)

Глава 11. Появление Моисея 1. Новый фараон, который не знал Иосифа (Исх. 1:8) 2. Рождение Моисея (Исх. 2:1-22) 3. В сорок лет Моисей убегает в землю Мадиамскую (Исх. 2:11-15) 4. Сорок лет Моисей обучался в Мадиамской земле (Исх. 2:16-22) 5. Бог призывает Моисея к великому исходу (Исх. 3:1-10)

Глава 12. Исход израильтян 1. Бог вспомнил и начался исход (Исх. 2:23-25; 3:7-9,16) 2. Грехи египтян против избранного народа 3. Десять казней египетских 4. Избранный народ уходит из Египта вооружённым 5. Моисей выносит кости Иосифа из Египта 6. Бог ведёт израильтян к Красному морю 7. Посреди Красного моря появилась суша

Глава 13. Сорок лет в пустыне 1. Сжатое повествование о сорокалетием пути по пустыне; Числа, гл. 33 Экскурс 4: Краткий обзор сорокалетнего пути по пустыне 2. 42 лагеря 3. Путь по пустыне без всякой нехватки 4. Ропот и упрёки в пустыне 5. Смерть трёх предводителей в пустыне 6. Смерть 603 548 годных для войны израильтян, учтённых в первой переписи 7. Сражения, произошедшие непосредственно перед входом в Ханаан 8. Смерть двадцати четырёх тысяч человек в Моаве/Ситтиме (Чис. 25:1-9) 9. Вторая перепись всех годных для войны израильтян (Чис. 26:1-51)

Глава 14. Завоевание Ханаана 1. Иисус Навин - новый вождь для завоевания Ханаана 2. Халев, благочестивый человек, помогавший Моисею и Иисусу Навину 3. Продолжительность завоевания Ханаана



Часть пятая Исполнение завета

Глава 15. Исполнение пророчества об Аврааме и его потомках 1. Исполнение пророчества об Аврааме 2. Исполнение пророчества о потомках Авраама

Глава 16. Исполнение пророчества «в четвёртом роде возвратятся они сюда» (Быт. 15:16) 1. Сколько поколений, согласно родословным, сменилось до входа в Ханаан? 2. Кто был четвёртым поколением? 3. Рувим и наследие веры 4. Иосиф и наследие веры 5. Обещание «в четвёртом роде» исполнилось через Иосифа 6. Завет огня исполнился в Сихеме

Глава 17. Благословения завета огня 1. Благословения, которые получил Иосиф 2. Вера Иосифа Экскурс 5: Симеон, Левий и Иуда Экскурс 6: Двенадцать сыновей Иакова, от которых произошли двенадцать колен Израилевых



Заключение. В жизни сегодняшних верующих завету огня ещё только предстоит исполниться

Комментарии

Д-р Чжэ Ён Чжу, почётный профессор университета Хасин, председатель теологического исследовательского центра

Доктор Эндрю Дж. Тесия, президент Научно-исследовательского института реформатского богословия

Доктор Ён Су Йе, председатель Международного совета церквей и служений

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