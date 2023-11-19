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Пакер - Познать Бога

Джеймс Пакер - Познание Бога
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Category ESXATOS BOOKS, Theology

В своей книге Джеймс Пакер объясняет читателю, Кто такой Бог и как человек может с Ним общаться. В книге три главных раздела. В первом автор обращает внимание на то, как и почему человек должен, и может, познать Бога. Во втором говорит о свойствах Бога, а в третьем - об основных привилегиях, даруемых всякому, кто становится чадом Божьим. Эта книга, скорее всего, станет большой поддержкой для многих верующих.

Джеймс Пакер - Познать Бога

Переводчик Владимир Алексеев

Slavic Gospel Press, 1992 г - 248 с.

Джеймс Пакер - Познать Бога - Содержание

Предисловие

Часть I. Познать Господа

  • Изучение характера и природы Бога

  • Люди, познавшие Бога

  • Я знаю Бога и Бог знает меня

  • Единый истинный Бог

  • Воплощённый Бог

  • Грядущий Свидетель

Часть II. Се, Бог ваш!

  • Бог неизменный

  • Величие Бога

  • Единомудрый Бог

  • Мудрость Божия и человеческая

  • Слово Твоё — Истина

  • Любовь Бога

  • Благодать Божия

  • Бог — Судия

  • Гнев Божий

  • Суровость и милосердие

  • Бог — ревнитель

Часть III. С нами Бог

  • Сердце Евангелия

  • Дети Божии

  • Божественное руководство

  • Внутренние испытания

  • Самодостаточность Бога

Views 2 078
Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2023
Author palatinus
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (5 comments)

B
baptistua 1 year ago

А где ссылка на 

Генри Т. Блэкаби, Клод В. Кинг – Познание Бога – Познавать и исполнять волю Божию

Byelorussian Mission One, LifeWay Press, 1990. – 224 с ?

 
G
galex07 5 years ago

Спасибо за книгу. Всякий раз её читаю и радуюсь! А теперь готовлюсь с её помощью к библейскому часу "О познании Бога" для церкви.
E
esxatos 7 years ago

Спасибо! Первое издание книги - супер!
V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!
P
pikalov 14 years ago
Отличная книга! Спасибо!

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