В своей книге Джеймс Пакер объясняет читателю, Кто такой Бог и как человек может с Ним общаться. В книге три главных раздела. В первом автор обращает внимание на то, как и почему человек должен, и может, познать Бога. Во втором говорит о свойствах Бога, а в третьем - об основных привилегиях, даруемых всякому, кто становится чадом Божьим. Эта книга, скорее всего, станет большой поддержкой для многих верующих.

Джеймс Пакер - Познать Бога

Переводчик Владимир Алексеев

Slavic Gospel Press, 1992 г - 248 с.

Джеймс Пакер - Познать Бога - Содержание

Предисловие

Часть I. Познать Господа

Изучение характера и природы Бога

Люди, познавшие Бога

Я знаю Бога и Бог знает меня

Единый истинный Бог

Воплощённый Бог

Грядущий Свидетель

Часть II. Се, Бог ваш!

Бог неизменный

Величие Бога

Единомудрый Бог

Мудрость Божия и человеческая

Слово Твоё — Истина

Любовь Бога

Благодать Божия

Бог — Судия

Гнев Божий

Суровость и милосердие

Бог — ревнитель

Часть III. С нами Бог