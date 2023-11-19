Пакер - Познать Бога
В своей книге Джеймс Пакер объясняет читателю, Кто такой Бог и как человек может с Ним общаться. В книге три главных раздела. В первом автор обращает внимание на то, как и почему человек должен, и может, познать Бога. Во втором говорит о свойствах Бога, а в третьем - об основных привилегиях, даруемых всякому, кто становится чадом Божьим. Эта книга, скорее всего, станет большой поддержкой для многих верующих.
Джеймс Пакер - Познать Бога
Переводчик Владимир Алексеев
Slavic Gospel Press, 1992 г - 248 с.
Джеймс Пакер - Познать Бога - Содержание
Предисловие
Часть I. Познать Господа
Изучение характера и природы Бога
Люди, познавшие Бога
Я знаю Бога и Бог знает меня
Единый истинный Бог
Воплощённый Бог
Грядущий Свидетель
Часть II. Се, Бог ваш!
Бог неизменный
Величие Бога
Единомудрый Бог
Мудрость Божия и человеческая
Слово Твоё — Истина
Любовь Бога
Благодать Божия
Бог — Судия
Гнев Божий
Суровость и милосердие
Бог — ревнитель
Часть III. С нами Бог
Сердце Евангелия
Дети Божии
Божественное руководство
Внутренние испытания
Самодостаточность Бога
А где ссылка на
Генри Т. Блэкаби, Клод В. Кинг – Познание Бога – Познавать и исполнять волю Божию
Byelorussian Mission One, LifeWay Press, 1990. – 224 с ?
Спасибо за книгу. Всякий раз её читаю и радуюсь! А теперь готовлюсь с её помощью к библейскому часу "О познании Бога" для церкви.
Спасибо! Первое издание книги - супер!