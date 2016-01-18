Пакер - Основы богословия
В этой книге вкратце изложено то, что представляется мне непреходящей основой христианства как системы убеждений, с одной стороны, и образа жизни, с другой.
У каждого свое понимание того, как следует рассказывать о христианстве, здесь я представляю свою позицию. Она является реформатской и евангельской и, будучи таковой, вписывается в русло традиционного и классического христианства.
Эти очерки сначала предназначались для учебной Библии и теперь, после соответствующих изменений, носят намеренно библейский характер и потому, подобно моим остальным трудам, подкреплены текстами из Писания.
Я полагаю, что так и должно быть, поскольку, как говорит Кальвин, в основе христианства лежит принятие библейского учения как наставления Самого Бога, освятившего человеческие уста на служение Себе.
Если Писание и в самом деле есть проповедь и учение Самого Бога, как того всегда придерживалась основная часть церкви, то главным показателем хорошего богословия является то, что оно стремится вторить как можно точнее божественному Слову.
Джеймс Пакер - Основы богословия
Издатель: Шандал., Серия: Вникай в учение., 334 стр., Спб. 2001
ISBN: 5-93925-017-3
Джеймс Пакер - Основы богословия - Содержание
Предисловие
Часть 1. Бог, открывшийся как создатель
-
Откровение
-
Толкование
-
Общее откровение
-
Вина
-
Внутреннее свидетельство
-
Власть
-
Познание
-
Творение
-
Самораскрытие
-
Вечное и независимое бытие
-
Запредельная реальность
-
Всеведение
-
Всевластие
-
Всемогущество
-
Предопределение
-
Троица
-
Святость
-
Благость
-
Мудрость
-
Тайна
-
Провидение
-
Чудеса
-
Слава
-
Идолопоклонство
-
Ангелы
-
Бесы
-
Сатана
-
Человечество
-
Люди
Часть 2. Бог, открывшийся как искупитель
-
Грехопадение
-
Первородный грех
-
Духовное бессилие
-
Завет
-
Закон
-
Закон действующий
-
Совесть
-
Поклонение
-
Пророки
-
Воплощение
-
Две природы
-
Непорочное зачатие
-
Учитель
-
Безгрешность
-
Послушание
-
Призвание
-
Преображение
-
Воскресение
-
Вознесение
-
Председательство
-
Посредничество
-
Жертва
-
Предопределенное искупление
Часть 3. Бог, открывшийся как Господь благодати
-
Заступник
-
Спасение
-
Избрание
-
Действенное призвание
-
Просветление
-
Возрождение
-
Дела
-
Покаяние
-
Оправдание
-
Усыновление
-
Освящение
-
Свобода
-
Легализм
-
Антиномизм
-
Любовь
-
Надежда
-
Активный образ жизни
-
Молитва
-
Клятвы и обеты
-
Царство Божье
-
Апостолы
-
Церковь
-
Слово и таинство
-
Пресвитеры
-
Священнодействия
-
Крещение
-
Вечеря Господня
-
Дисциплина
-
Миссия
-
Духовные дары
-
Брак
-
Семья
-
Мир
-
Государство
Часть 4. Бог, открывшийся как властитель судеб
-
Неотступность
-
Непростительный грех
-
Смерть
-
Второе пришествие
-
Всеобщее воскресение
-
Судилище
-
Ад
-
Небеса
Послесловие к русскому изданию
Джеймс Пакер - Основы богословия - Предисловие
Богословие — это, во-первых, умственная деятельность и рассуждения о Боге (богословствование) и, во-вторых, продукт этой деятельности (богословие Лютера, Уэсли, Финни, Уимбера, Пакера и кого угодно). Как некая деятельность, богословие представляет собой сложную систему связанных между собой, хотя и отличных друг от друга, дисциплин: истолкования библейских текстов (экзегеза), систематизации изложенного в них (библейское богословие), выяснения того, как формулировали христианское вероучение в прошлом (историческое богословие), трактовки его в настоящем (систематическое богословие), поиска его приложения в поведении (этика), доказательства и защиты его истинности и мудрости (апологетика), определения христианского служения в мире (миссиология), накопления богатств для жизни во Христе (духовность) и общественного богослужения (литургия), а также подробного рассмотрения служения (практическое богословие). Следующие главы, хотя и в схематической форме, охватывают все эти области.
Памятуя о том, что Господь Иисус Христос называл тех, кого Он хотел пасти, овцы, а не жирафы, я стремился излагать свой предмет по возможности прос-то. Однажды Уильяму Темплу, архиепископу, было сказано, что он передал нечто сложное очень просто; это привело его в полный восторг, и он тут же сказал: «Господь, Который сотворил меня простым, делает меня еще проще». Я абсолютно согласен с Темплом и старался следовать его примеру.
Как я часто говорю своим студентам, богословие предназначено для славословия и преданного служения — то есть для славы Божьей и благочестия. Вот почему богословие надо подавать таким образом, чтобы оно приводило к осознанию присутствия Бога. Богословие находится в полнейшем здравии, когда осознанно пребывает под оком Бога, о Котором говорит, и когда прославляет Его. Я старался не упускать из виду и этого.
Теперь, когда я завершил работу над этими краткими очерками великих тем, они больше походят, по-моему, на скоростные туры по Англии, которые предприимчивые автобусные компании организуют для американских гостей (пятнадцать минут в Стоунхэдже, два часа в Оксфорде, театре (Королевский Шекспировский театр. — Примеч. перев.), остановка на ночь в Стратфорде, полтора часа в Йорке, полдня в Озерном крае — уф!). Каждая глава — это просто конспективный материал. И все же, смею надеяться, мои «упакованные», плотно сжатые материалы (не зря меня зовут «Упаковщиком» (Игра слов. Packer переводится как «упаковщик». — Примеч. перев.)) способны развернуться в умах читателей, чтобы вознести их сердца к Богу, напоминая при этом горячий воздух, который поднимает воздушный шар с пассажирами в небо. Поживем — увидим.
Частое цитирование мною Вестминстерского Исповедания может вызвать у кого-то недоумение, поскольку я — англиканин, а не пресвитерианин. Но поскольку это Исповедание предназначалось для расширения «Тридцати девяти статей» (Свод догматов англиканского вероисповедания. — Примеч. перев.), и большинство его составителей было из числа англиканского духовенства, и поскольку это просто шедевр, «зрелый плод вероучения Реформации», как называл его Б. Б. Уорфилд, я думаю, у меня имеется право дорожить им как частью своего реформатского англиканского наследия и использовать его в качестве главного источника.
Я с благодарностью признаю скрытое влияние моего достойного восхищения друга Р. К. Спраула, который подал идею некоторых из очерков. Хотя каждому из нас присущ собственный стиль, мыслим мы во многом очень похоже и успешно сотрудничали во многих проектах. Нас иногда даже называли «реформатской мафией», но никакие слова не могут заставить нас свернуть с выбранного пути.
Также выражаю благодарность Уэнделлу Холи, моему издателю, и Ла Вон Неф, моему редактору, за помощь и терпение, проявленные во многих формах. Трудиться с ними было для меня высокой честью и удовольствием.
Дж. Пакер
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