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Пакер - Основы богословия

Пакер - Основы богословия
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DJVU - 16/05/2016 EPUB - 08/05/2016
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
В этой книге вкратце изложено то, что представляется мне непреходящей основой христианства как системы убеждений, с одной стороны, и образа жизни, с другой.
У каждого свое понимание того, как следует рассказывать о христианстве, здесь я представляю свою позицию. Она является реформатской и евангельской и, будучи таковой, вписывается в русло традиционного и классического христианства.
Эти очерки сначала предназначались для учебной Библии и теперь, после соответствующих изменений, носят намеренно библейский характер и потому, подобно моим остальным трудам, подкреплены текстами из Писания.
Я полагаю, что так и должно быть, поскольку, как говорит Кальвин, в основе христианства лежит принятие библейского учения как наставления Самого Бога, освятившего человеческие уста на служение Себе.
Если Писание и в самом деле есть проповедь и учение Самого Бога, как того всегда придерживалась основная часть церкви, то главным показателем хорошего богословия является то, что оно стремится вторить как можно точнее божественному Слову.

Джеймс Пакер - Основы богословия

Издатель: Шандал., Серия: Вникай в учение., 334 стр., Спб. 2001
ISBN: 5-93925-017-3

Джеймс Пакер - Основы богословия - Содержание

Предисловие
Часть 1. Бог, открывшийся как создатель
  • Откровение
  • Толкование
  • Общее откровение
  • Вина
  • Внутреннее свидетельство
  • Власть
  • Познание
  • Творение
  • Самораскрытие
  • Вечное и независимое бытие
  • Запредельная реальность
  • Всеведение
  • Всевластие
  • Всемогущество
  • Предопределение
  • Троица
  • Святость
  • Благость
  • Мудрость
  • Тайна
  • Провидение
  • Чудеса
  • Слава
  • Идолопоклонство
  • Ангелы
  • Бесы
  • Сатана
  • Человечество
  • Люди
Часть 2. Бог, открывшийся как искупитель
  • Грехопадение
  • Первородный грех
  • Духовное бессилие
  • Завет
  • Закон
  • Закон действующий
  • Совесть
  • Поклонение
  • Пророки
  • Воплощение
  • Две природы
  • Непорочное зачатие
  • Учитель
  • Безгрешность
  • Послушание
  • Призвание
  • Преображение
  • Воскресение
  • Вознесение
  • Председательство
  • Посредничество
  • Жертва
  • Предопределенное искупление
Часть 3. Бог, открывшийся как Господь благодати
  • Заступник
  • Спасение
  • Избрание
  • Действенное призвание
  • Просветление
  • Возрождение
  • Дела
  • Покаяние
  • Оправдание
  • Усыновление
  • Освящение
  • Свобода
  • Легализм
  • Антиномизм
  • Любовь
  • Надежда
  • Активный образ жизни
  • Молитва
  • Клятвы и обеты
  • Царство Божье
  • Апостолы
  • Церковь
  • Слово и таинство
  • Пресвитеры
  • Священнодействия
  • Крещение
  • Вечеря Господня
  • Дисциплина
  • Миссия
  • Духовные дары
  • Брак
  • Семья
  • Мир
  • Государство
Часть 4. Бог, открывшийся как властитель судеб
  • Неотступность
  • Непростительный грех
  • Смерть
  • Второе пришествие
  • Всеобщее воскресение
  • Судилище
  • Ад
  • Небеса
Послесловие к русскому изданию

Джеймс Пакер - Основы богословия - Предисловие

Богословие — это, во-первых, умственная деятельность и рассуждения о Боге (богословствование) и, во-вторых, продукт этой деятельности (богословие Лютера, Уэсли, Финни, Уимбера, Пакера и кого угодно). Как некая деятельность, богословие представляет собой сложную систему связанных между собой, хотя и отличных друг от друга, дисциплин: истолкования библейских текстов (экзегеза), систематизации изложенного в них (библейское богословие), выяснения того, как формулировали христианское вероучение в прошлом (историческое богословие), трактовки его в настоящем (систематическое богословие), поиска его приложения в поведении (этика), доказательства и защиты его истинности и мудрости (апологетика), определения христианского служения в мире (миссиология), накопления богатств для жизни во Христе (духовность) и общественного богослужения (литургия), а также подробного рассмотрения служения (практическое богословие). Следующие главы, хотя и в схематической форме, охватывают все эти области.
Памятуя о том, что Господь Иисус Христос называл тех, кого Он хотел пасти, овцы, а не жирафы, я стремился излагать свой предмет по возможности прос-то. Однажды Уильяму Темплу, архиепископу, было сказано, что он передал нечто сложное очень просто; это привело его в полный восторг, и он тут же сказал: «Господь, Который сотворил меня простым, делает меня еще проще». Я абсолютно согласен с Темплом и старался следовать его примеру.
Как я часто говорю своим студентам, богословие предназначено для славословия и преданного служения — то есть для славы Божьей и благочестия. Вот почему богословие надо подавать таким образом, чтобы оно приводило к осознанию присутствия Бога. Богословие находится в полнейшем здравии, когда осознанно пребывает под оком Бога, о Котором говорит, и когда прославляет Его. Я старался не упускать из виду и этого.
Теперь, когда я завершил работу над этими краткими очерками великих тем, они больше походят, по-моему, на скоростные туры по Англии, которые предприимчивые автобусные компании организуют для американских гостей (пятнадцать минут в Стоунхэдже, два часа в Оксфорде, театре (Королевский Шекспировский театр. — Примеч. перев.), остановка на ночь в Стратфорде, полтора часа в Йорке, полдня в Озерном крае — уф!). Каждая глава — это просто конспективный материал. И все же, смею надеяться, мои «упакованные», плотно сжатые материалы (не зря меня зовут «Упаковщиком» (Игра слов. Packer переводится как «упаковщик». — Примеч. перев.)) способны развернуться в умах читателей, чтобы вознести их сердца к Богу, напоминая при этом горячий воздух, который поднимает воздушный шар с пассажирами в небо. Поживем — увидим.
Частое цитирование мною Вестминстерского Исповедания может вызвать у кого-то недоумение, поскольку я — англиканин, а не пресвитерианин. Но поскольку это Исповедание предназначалось для расширения «Тридцати девяти статей» (Свод догматов англиканского вероисповедания. — Примеч. перев.), и большинство его составителей было из числа англиканского духовенства, и поскольку это просто шедевр, «зрелый плод вероучения Реформации», как называл его Б. Б. Уорфилд, я думаю, у меня имеется право дорожить им как частью своего реформатского англиканского наследия и использовать его в качестве главного источника.
Я с благодарностью признаю скрытое влияние моего достойного восхищения друга Р. К. Спраула, который подал идею некоторых из очерков. Хотя каждому из нас присущ собственный стиль, мыслим мы во многом очень похоже и успешно сотрудничали во многих проектах. Нас иногда даже называли «реформатской мафией», но никакие слова не могут заставить нас свернуть с выбранного пути.
Также выражаю благодарность Уэнделлу Холи, моему издателю, и Ла Вон Неф, моему редактору, за помощь и терпение, проявленные во многих формах. Трудиться с ними было для меня высокой честью и удовольствием.
Дж. Пакер
Views 1 065
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2016
Author tbt
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