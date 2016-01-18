В этой книге вкратце изложено то, что представляется мне непреходящей основой христианства как системы убеждений, с одной стороны, и образа жизни, с другой.

У каждого свое понимание того, как следует рассказывать о христианстве, здесь я представляю свою позицию. Она является реформатской и евангельской и, будучи таковой, вписывается в русло традиционного и классического христианства.

Эти очерки сначала предназначались для учебной Библии и теперь, после соответствующих изменений, носят намеренно библейский характер и потому, подобно моим остальным трудам, подкреплены текстами из Писания.

Я полагаю, что так и должно быть, поскольку, как говорит Кальвин, в основе христианства лежит принятие библейского учения как наставления Самого Бога, освятившего человеческие уста на служение Себе.

Если Писание и в самом деле есть проповедь и учение Самого Бога, как того всегда придерживалась основная часть церкви, то главным показателем хорошего богословия является то, что оно стремится вторить как можно точнее божественному Слову.

Джеймс Пакер - Основы богословия

Издатель: Шандал., Серия: Вникай в учение., 334 стр., Спб. 2001

ISBN: 5-93925-017-3

Джеймс Пакер - Основы богословия - Содержание

Предисловие

Часть 1. Бог, открывшийся как создатель

Откровение

Толкование

Общее откровение

Вина

Внутреннее свидетельство

Власть

Познание

Творение

Самораскрытие

Вечное и независимое бытие

Запредельная реальность

Всеведение

Всевластие

Всемогущество

Предопределение

Троица

Святость

Благость

Мудрость

Тайна

Провидение

Чудеса

Слава

Идолопоклонство

Ангелы

Бесы

Сатана

Человечество

Люди

Часть 2. Бог, открывшийся как искупитель

Грехопадение

Первородный грех

Духовное бессилие

Завет

Закон

Закон действующий

Совесть

Поклонение

Пророки

Воплощение

Две природы

Непорочное зачатие

Учитель

Безгрешность

Послушание

Призвание

Преображение

Воскресение

Вознесение

Председательство

Посредничество

Жертва

Предопределенное искупление

Часть 3. Бог, открывшийся как Господь благодати

Заступник

Спасение

Избрание

Действенное призвание

Просветление

Возрождение

Дела

Покаяние

Оправдание

Усыновление

Освящение

Свобода

Легализм

Антиномизм

Любовь

Надежда

Активный образ жизни

Молитва

Клятвы и обеты

Царство Божье

Апостолы

Церковь

Слово и таинство

Пресвитеры

Священнодействия

Крещение

Вечеря Господня

Дисциплина

Миссия

Духовные дары

Брак

Семья

Мир

Государство

Часть 4. Бог, открывшийся как властитель судеб

Неотступность

Непростительный грех

Смерть

Второе пришествие

Всеобщее воскресение

Судилище

Ад

Небеса

Послесловие к русскому изданию

Джеймс Пакер - Основы богословия - Предисловие

Богословие — это, во-первых, умственная деятельность и рассуждения о Боге (богословствование) и, во-вторых, продукт этой деятельности (богословие Лютера, Уэсли, Финни, Уимбера, Пакера и кого угодно). Как некая деятельность, богословие представляет собой сложную систему связанных между собой, хотя и отличных друг от друга, дисциплин: истолкования библейских текстов (экзегеза), систематизации изложенного в них (библейское богословие), выяснения того, как формулировали христианское вероучение в прошлом (историческое богословие), трактовки его в настоящем (систематическое богословие), поиска его приложения в поведении (этика), доказательства и защиты его истинности и мудрости (апологетика), определения христианского служения в мире (миссиология), накопления богатств для жизни во Христе (духовность) и общественного богослужения (литургия), а также подробного рассмотрения служения (практическое богословие). Следующие главы, хотя и в схематической форме, охватывают все эти области.

Памятуя о том, что Господь Иисус Христос называл тех, кого Он хотел пасти, овцы, а не жирафы, я стремился излагать свой предмет по возможности прос-то. Однажды Уильяму Темплу, архиепископу, было сказано, что он передал нечто сложное очень просто; это привело его в полный восторг, и он тут же сказал: «Господь, Который сотворил меня простым, делает меня еще проще». Я абсолютно согласен с Темплом и старался следовать его примеру.

Как я часто говорю своим студентам, богословие предназначено для славословия и преданного служения — то есть для славы Божьей и благочестия. Вот почему богословие надо подавать таким образом, чтобы оно приводило к осознанию присутствия Бога. Богословие находится в полнейшем здравии, когда осознанно пребывает под оком Бога, о Котором говорит, и когда прославляет Его. Я старался не упускать из виду и этого.

Теперь, когда я завершил работу над этими краткими очерками великих тем, они больше походят, по-моему, на скоростные туры по Англии, которые предприимчивые автобусные компании организуют для американских гостей (пятнадцать минут в Стоунхэдже, два часа в Оксфорде, театре (Королевский Шекспировский театр. — Примеч. перев.), остановка на ночь в Стратфорде, полтора часа в Йорке, полдня в Озерном крае — уф!). Каждая глава — это просто конспективный материал. И все же, смею надеяться, мои «упакованные», плотно сжатые материалы (не зря меня зовут «Упаковщиком» (Игра слов. Packer переводится как «упаковщик». — Примеч. перев.)) способны развернуться в умах читателей, чтобы вознести их сердца к Богу, напоминая при этом горячий воздух, который поднимает воздушный шар с пассажирами в небо. Поживем — увидим.

Частое цитирование мною Вестминстерского Исповедания может вызвать у кого-то недоумение, поскольку я — англиканин, а не пресвитерианин. Но поскольку это Исповедание предназначалось для расширения «Тридцати девяти статей» (Свод догматов англиканского вероисповедания. — Примеч. перев.), и большинство его составителей было из числа англиканского духовенства, и поскольку это просто шедевр, «зрелый плод вероучения Реформации», как называл его Б. Б. Уорфилд, я думаю, у меня имеется право дорожить им как частью своего реформатского англиканского наследия и использовать его в качестве главного источника.

Я с благодарностью признаю скрытое влияние моего достойного восхищения друга Р. К. Спраула, который подал идею некоторых из очерков. Хотя каждому из нас присущ собственный стиль, мыслим мы во многом очень похоже и успешно сотрудничали во многих проектах. Нас иногда даже называли «реформатской мафией», но никакие слова не могут заставить нас свернуть с выбранного пути.

Также выражаю благодарность Уэнделлу Холи, моему издателю, и Ла Вон Неф, моему редактору, за помощь и терпение, проявленные во многих формах. Трудиться с ними было для меня высокой честью и удовольствием.

Дж. Пакер