Слова Бога

В основу этой книги положено обращение к участникам миссионерской конференции, которая проводилась Лондонским союзом преподавателей-христиан 24 октября 1959 года. Я решил подробнее изложить мысли своего выступления, надеясь, что это окажется полезным. Такая предыстория книги, а также то, что ее тема, благовестие, носит практический характер, обусловили жанр книги: она написана в форме проповеди.

Чтобы избежать недопонимания, сразу отмечу, чего в этой книге нет. В этой книге вы не найдете конкретных методических указаний по евангелизации, хотя в ней и излагаются принципы благовестия, на основе которых можно разработать определенный план.

В ней нет того, что продолжило бы спор о современных методах благовестия, хотя в ней и предлагается принцип, который способен положить этой дискуссии конец. Не найдете вы в ней и критики благовестия конкретных людей или организаций, хотя в ней и содержится правило оценки любой евангелизационной деятельности.

Что же тогда представляет собой эта книга? В ней содержатся рассуждения, построенные на библейском материале с применением богословских знаний, которые призваны помочь понять соотношение трех реально существующих явлений: всевластия Бога, ответственности человека и обязанности христианина благовествовать.

Последняя из них - главный предмет исследования, а всевластие Бога и ответственность человека освещаются лишь в той мере, в какой они имеют отношение к благовестию. Цель исследования - развеять неверное представление, будто бы вера в абсолютное всевластие Бога препятствует христианину взять на себя ответственность за благовестие, и показать, что только вера во всевластие Божие способна наделить христианина силой, необходимой для исполнения обязанности благовествовать.

Не стоит думать, что я предлагаю изменить вероисповедание Межуниверситетского сообщества христиан в тех пунктах, которые касаются рассматриваемых в этой книге вопросов. Рамки этого вероисповедания установлены в уставе сообщества, и вне этих рамок члены сообщества свободны, по выражению Джона Уэсли, "думать и позволять думать другим", поэтому ни одно мнение ни по какому вопросу, не может считаться единственно правильным. Вполне вероятно, что некоторые члены сообщества не согласятся с мнением автора этой книги. В свою очередь, и автор имеет право на свое мнение и не считает уместным скрывать свои взгляды, полагая, что они основаны на Библии и что ознакомление с ними будет полезно.

Дж. И. Пакер.

Джеймс Пакер - Слова Бога. Проповедь Евангелия и всевластие Бога

Издатель: Завет Христа 344 стр., Минск. 2001

ISBN: 985-6502-21-7

Джеймс Пакер - Слова Бога. Проповедь Евангелия и всевластие Бога - Содержание

Слова Бога

О библейских словах и понятиях (вместо предисловия)

Откровение

Писание

Господь

Мир

Грех

Дьявол

Благодать

Посредник

Примирение

Вера

Оправдание

Возрождение

Избрание

Святость и освящение

Умерщвлять

Общение

Смерть

Проповедь Евангелия и всевластие Бога

Предисловие

Введение

Глава I. Всевластие Бога

Глава II. Всевластие Бога и ответственность человека

Глава III. Благовестие

Глава IV. Всевластие Бога и благовестие

Указатель библейских отрывков, использованных в книге «Слова Бога»

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Джеймс Пакер - Проповедь Евангелия и всевластие Бога Перевод Леонида Колкера Издание благотворительного фонда "Содействие" г.Одесса, Украина 2001 г. - 135 с. ISBN 0-8308-1339-X I ВСЕВЛАСТИЕ БОГА

II ВСЕВЛАСТИЕ БОГА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

III ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ

IV ВСЕВЛАСТИЕ БОГА И ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ

Джеймс Пакер - Слова Бога. Проповедь Евангелия и всевластие Бога – Введение

Всегда и везде слуги Христа должны исполнять главное Его поручение - нести Благую весть, и я надеюсь, что то, о чем я собираюсь сказать, послужит стимулом к выполнению этой задачи. Я также надеюсь, что мои слова послужат и другой цели. В настоящее время в христианских кругах активно обсуждаются способы и средства благовестия. Поэтому в своей книге я хочу поговорить о духовной составляющей благовестия и надеюсь, что сказанное поможет прийти к согласию по некоторым спорным вопросам.

О предмете моей книги - благовестии - я собираюсь говорить в свете учения о всевластии Бога. Это значит, что о всевластии Бога я не буду говорить больше, чем это требуется для правильного понимания вопроса благовестия. Божественное всевластие - очень обширный вопрос. Он включает все, что составляет библейский образ Бога как Господа и Царя в Своем мире, "Совершающего все по изволению воли Своей" (Еф. 1:11), направляющего каждый процесс и управляющего каждым событием для воплощения Своегоизвечного плана. Чтобы полностью разобраться в этом вопросе, необходимо исследовать глубины не только провидения, но и предопределения, и учения о последнем времени, а это больше, чем мы можем или должны рассмотреть в данной книге. Единственное проявление божественного всевластия, которое будет нас интересовать в этой работе, - всевластие Бога в благодати, то есть Его всемогущее действие, которым Он возвращает беспомощных грешников через Христа назад к Себе.

Разбирая связь между всевластием Бога и обязанностью христианина благовествовать, я преследую определенную цель. Сегодня широко распространено мнение о том, что сильная вера в абсолютную власть Бога неизбежно снимает с человека ответственность. Следовательно, такая вера опасна для духовного здоровья, так как благодаря ей вырабатывается привычка к благодушному бездействию. В частности, считается, что она парализует благовестие, отнимая у человека, как мотив благовестия, так и саму Благую весть. Разделяющие такое мнение считают, что любые попытки благовествовать будут безрезультатными до тех пор, пока благовествующий не начнет действовать так, как будто учение о божественном всевластии неверно. Я попытаюсь показать, что это утверждение - сущая глупость. Также я попытаюсь показать, что вера во всевластие Бога вовсе не сдерживает благовестие и что, напротив, такая вера - единственное, что может поддержать его, только она может сохранить в нем необходимую силу для того, чтобы проповедовать смело и непрестанно, не разочаровываясь от временных неудач. Итак, вера во всевластие Бога не может ослабить благовестие, напротив, без такой веры оно неизбежно ослабеет и обессилит. Надеюсь, в дальнейшем это станет очевидным.