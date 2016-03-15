Как явствует из названия этой книги, она — результат деятельности нескольких человек. Уэнди Мюррей Зоба по профессии журналист, а я — богослов. Но судя по способностям, данным нам Богом, мы оба мечтаем помогать людям, и именно это объединило нас. Наша совместная работа началась, когда Уэнди пригласила меня к себе домой побеседовать с ее сыном Беном и его друзьями о христианской жизни. Уэнди записала все вопросы и мои ответы на них (в том или ином виде все они представлены в книге), а затем предложила их опубликовать. Издательство «Tyndale» поддержало эту идею. Было решено включить в книгу дополнительный материал, который заинтересует большее количество читателей. Уэнди написала статью обо мне, чтобы читатели лучше представляли себе, кто я такой.

Я надеюсь, что эта книга сможет помочь людям всех возрастов, желающим узнать о Боге как можно больше, хотя изначально она предназначалась для друзей Бена Зоба, то есть для людей, которые моложе меня на пятьдесят лет. Львиную долю работы по подготовке рукописи к печати проделала Уэнди, поэтому я призываю читателей присоединиться к моей искренней благодарности этой женщине за ее труд.

Если я смогу кому-нибудь помочь, моя жизнь не пройдет даром.

Если наша книга кому-нибудь поможет обрести в жизни ясность, стать сильнее, укрепиться в христианской вере, то мы, авторы, будем считать это самой лучшей наградой.

Пакер Джеймс, Зоба Уэнди - Дж. Пакер отвечает на актуальные вопросы

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2002. — 144 с.

ISBN 5-94861-008-Х

Пакер Джеймс, Зоба Уэнди - Дж. Пакер отвечает на актуальные вопросы - Содержание

Предисловие (Джеймс Пакер)

Введение (Уэнди Мюррей Зоба)

Спрямление пути

Познавая Библию

Приближаясь к Богу

Жизнь в современном мире

Ответы на некоторые трудные вопросы

О Пакере (Уэнди Мюррей Зоба)

Пакер Джеймс, Зоба Уэнди - Дж. Пакер отвечает на актуальные вопросы - Введение

Я познакомилась с Джеймсом Пакером в декабре 1994 года в гостиничном ресторане. Во время завтрака мы с мужем подсели к нему за столик. Пакер просил официанта принести ему острый соус для яичницы. После второй просьбы тот откликнулся и принес маленькую красную бутылочку с соусом, но яичница к тому времени уже остыла. Лицо доктора Пакера исказила кривая британская улыбка, он поднял блестящие глаза и произнес: «Здесь все так просто, по-домашнему, это мне и нравится». В тот же момент я поняла, что мне есть чему поучиться у этого человека.

Не будет преувеличением сказать, что доктор Пакер спас мою писательскую карьеру. Моя первая попытка написать очерк для журнала «Современное христианство» провалилась. Вторая попытка тоже не удалась. Когда Пакер в очередной раз по своим делам посетил редакцию журнала, я подошла к нему и рассказала о своей неудаче. Он ответил: «Сперва тебя ударили по левой щеке, а затем еще и по правой» (британский эквивалент выражения «Тебя сбили с ног»).

Во время того разговора я получила нечто большее, чем просто советы относительно публикации статьи. Доктор Пакер просмотрел весь написанный мною текст, тщательно изучил его структуру, сбалансированность отдельных ее элементов, исследовал все оттенки смыслов и сам религиозный дух, то есть проанализировал статью с тем благочестивым чувством, которое позволяет ему назвать нерасторопность официанта «домашней простотой» и спокойно съесть остывшую, жесткую, хотя и щедро приправленную яичницу.

Теперь у меня уже вошло в привычку консультироваться с доктором Пакером перед написанием почти каждой новой статьи. Он помогает мне увидеть перспективу. Он указывает верное направление. Он словно чертит для меня план местности, чтобы я могла прийти именно туда, куда мне необходимо попасть.

Доктор Пакер укрепляет меня — это его дар. В нашей совместной работе он щедро делится со мной этим своим даром. В посвященной ему главе настоящей книги я написала, что его божественное призвание как раз и заключается в том, чтобы показывать людям перспективу, указывать им верное направление и чертить для них дорожные карты их путешествий. Он указывал путь в пятидесятых и шестидесятых, когда Англию охватила «интеллектуально обоснованная» евангелизация, о которой там раньше даже не слышали. Он указывал путь в семидесятых и восьмидесятых, когда американские евангельские христиане изо всех сил старались утвердить «непогрешимость» Священного Писания. Он до сих пор продолжает указывать нам путь.

Необходимо сказать о том, что доктор Пакер сумел завоевать безграничную любовь моего семнадцатилетнего сына Бена, который иногда называет его «клевый Пакер». Любой родитель, у которого есть дети-подростки, скажет вам, что слово «клевый» имеет позитивный смысл, так же, как и «мужик» — еще одно одобрительное словечко для Пакера из лексикона моего сына. Я говорю о его любви к Пакеру потому, что именно благодаря этой любви, а также открытости Пакера для беседы стало возможным появление этой книги.

Начиная с той первой встречи в 1994 году и на протяжении многих лет мы неоднократно имели честь принимать Джима Пакера у себя дома за обедом. В один из таких вечеров Бен, уплетая аппетитную курочку, задал Пакеру вопрос: «Вы кальвинист?» Он ответил: «Бен, если под словом „кальвинист" ты имеешь в виду человека, верующего в то, что Бог управляет созданным Им миром и нежно заботится о каждом из Своих творений, то можешь считать меня кальвинистом». Этот разговор положил начало новым отношениям поколений и показал, во-первых, как сильно жаждет молодежь грамотных ответов на вопросы о Боге, а во-вторых, как просто, умно и с какой духовной проницательностью может доктор Пакер утолить эту жажду.

На первом курсе колледжа Бен стал лидером небольшой группы. Однажды, узнав, что Джим Пакер приглашен к нам на обед, он спросил меня: «Как ты думаешь, смог бы он встретиться и поговорить с нами?»

Я ответила: «Я спрошу его об этом».

Пакер принял приглашение, и в тот же вечер наша комната наполнилась толпой молодых людей, жадно внимающих каждому его слову и отвечающих неудержимым смехом на его шутки.

После той встречи и возникла идея написания этой книги. Постепенно наше представление о ней расширилось, и мы решили дополнить ее фрагментами других бесед и размышлений доктора Пакера.

Мы надеемся, что книга станет помощником ищущему читателю, то есть тому, кого ударили по левой щеке, а затем еще и по правой, кому необходимо показать жизненную перспективу и верное направление и кто сможет по составленной для него карте добраться именно в то место, куда ему нужно прийти.

Это место определено Божьей волей и Его замыслом. Я верю, что мудрость Джеймса Пакера поможет вам на этом пути.

Уэнди Мюррей Зоба