Современное возрождение интереса к традиционным духовным практикам затрагивает историю и мифологию многих народов мира. Люди, стремящиеся жить в единении с природой, найдут для себя много интересного в учениях коренных индейцев Америки. Традиции кельтов открывают путь в Иной Мир, а в религии Ориша (она же Ифа-Ориша) мир божеств тесно переплетается с миром людей. На фоне такого культурного многообразия религиозные идеи древних германцев выглядят не самыми популярными. Тем не менее в наши дни всё заметнее усиление интереса к традициям и духовной жизни Северной Европы. Главное подтверждение этого интереса — внезапное появление огромного количества книг о рунах.

Многие впервые познакомились с рунами благодаря «Властелину колец» Дж. Р. Р. Толкина (тут стоит отметить, что Толкин, прекрасно владевший языком рун, использовал их по своему усмотрению. Так, например, мудрый волшебник Гендальф обозначает себя руной ФЕХУ [1], а не ГЕБО X, а ведь именно она служит для передачи буквы Г). Руны — это, в первую очередь, сакральный алфавит, элегантная система письменности, овеянная очарованием древних тайн. В то же время руны — это удивительная тайна Севера, теснейшим образом связанная с богами англосаксов и викингов, чьи традиции, обряды и верования послужили основой для современной культуры. В древневерхненемецком языке слово run, или runa, означает секрет, тайну, поэтому тот, кто ищет в рунах мистику, не будет разочарован. Существует гипотеза, что индоевропейский корень слова run идентичен корню, который встречается в именах верховных божеств Индии и Греции, Варуны (Varuna) и Урана (Ouranos), и именно он придаёт им сверхъестественное звучание. С духовной точки зрения руны представляют собой единение звука и смысла. С помощью рун можно облечь в слова и сознательно выразить то, что находится за пределами всех человеческих языков, — саму нашу интуицию.

Иными словами, руны — это гибкая, практичная и эффективная система символов, для которой существует множество применений. И эта система может открыться искреннему искателю, если он, конечно, к этому готов.

Самая очевидная область, в которой используются руны, — коммуникация. Как уже говорилось выше, руны — это полноценный алфавит, система символов, каждый из которых обозначает определённый звук. Рунами, равно как и привычными для нас буквами, можно записывать слова. Однако такая практическая польза не объясняет привлекательности и растущей популярности рун. Латинскому алфавиту удалось стать средством глобальной коммуникации, несмотря на то (а может быть, как раз благодаря тому), что его буквы никогда не несли сакрального значения. С этой точки зрения руны больше похожи на иврит, в котором каждая буква также имеет своё значение, выходящее за рамки привычного представления о звуке.

Паксон Диана Л. – Руническое искусство – Путеводитель по использованию рун в заклинаниях, ритуалах и гадании

Перевод с английского М. В. Морозовой. — Москва : Эксмо, 2023. — 624 с. — (Сила рун).

ISBN 978-5-04-168565-2

Паксон Диана Л. – Руническое искусство – Содержание

Благодарности

Введение

Часть первая. РУНЫ

ГЛАВА 1. Руническое искусство

ГЛАВА 2. Феху и Уруз

ГЛАВА 3. Туризас и Ансуз

ГЛАВА 4. Райдо и Кеназ

ГЛАВА 5. Гебо и Вуньо

ГЛАВА 6. Хагалаз и Наутиз

ГЛАВА 7. Иса и Йера

ГЛАВА 8. Эйваз и Перт

ГЛАВА 9. Альгиз и Соулу

ГЛАВА 10. Тейваз и Беркана

ГЛАВА 11. Эваз и Манназ

ГЛАВА 12. Лагуз и Ингуз

ГЛАВА 13. Дагаз и Одал

ГЛАВА 14. Возвращение к рунам

Часть вторая. РИТУАЛЫ

Введение

ГЛАВА 1. Руническое искусство: ритуальное путешествие

ГЛАВА 2. Феху и Уруз: ритуал изобилия

ГЛАВА 3. Туризас и Ансуз: заклинание турсов

ГЛАВА 4. Райдо и Кеназ: навстречу огню

ГЛАВА 5. Гебо и Вуньо: дар радости

ГЛАВА 6. Хагалаз и Наутиз: огонь нужды

ГЛАВА 7. Иса и Иера: растапливая лед

ГЛАВА 8. Эйваз и Перт: Древо и Источник

ГЛАВА 9. Альгиз и Соулу: по дороге Солнца

ГЛАВА 10. Тейваз и Беркано: Древо Тюра

ГЛАВА 11. Эваз и Манназ: ритуал единения

ГЛАВА 12. Лагуз и Ингуз: мистерии Ингви и Эрды

ГЛАВА 13. Дагаз и Одал: родство и пробуждение

ГЛАВА 14. Схождение с Древа

ГЛАВА 15. Руническая инициация

Справочник по произношению

Список литературы

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