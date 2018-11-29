Каждый христианин является наследником неисчислимых богатств в области духа, будучи чадом Небесного Царя и сонаследником с Христом. Однако лишь у немногих христиан заметно их духовное богатство. Жизнь большинства из них свидетельствует скорее о духовном оскудении. Многие христиане не сознают своей духовной скудости и пребывают в самодовольстве.

Однако другие уже тяготятся тем, что их жизнь идет неровно, путем постоянной борьбы с собой и беспокойного тяготения к чему-то, чего они не достигают. Они допускают ошибки и терпят поражения. И просится из их сердца крик: "Господи, неужели для меня как христианина не может быть лучшего состояния?!" Предлагаемые книги написаны для того, чтобы показать, что христианин имеет во Христе и как он может обладать этим богатством, пользоваться им и употреблять его.

Это ряд библейских докладов, первоначально произнесенных на конференциях в Китае перед пасторами, евангелистами, учителями и другими христианскими руководителями. Позже они были приспособлены к шестимесячному курсу, распределенному на воскресные дни. Наконец, они были изданы в виде книг по настоятельному желанию китайцев-христиан и друзей миссионеров, стремившихся сделать Благую Весть общедоступной.

Бог желает созидать духовную обитель для Своей хвалы и для службы Ему. Каждый дом состоит из фундамента, корпуса и внутренней отделки. Настоящий труд намеревается воспроизвести Божественный план созидаемой обители шаг за шагом. Каждая глава, уподобляясь отдельному этажу, в то же время теснейшим образом соединена с верхними и нижними этажами. Три тома предлагаемого труда разрабатывают основную мысль следующим образом:

Том 1. Иисус Христос — фундамент. Вечный. Воплощенный. Распятый. Воскресший. Вознесшийся на небо.Прославленный.

Том 2. Верующий в Христа и Христос в верующем корпус здания

Том 3. Дух Святой — внутреннее устройство Обитающий. Наполняющий. Очищающий. Действующий. Руководящий. Помазывающий

Автор желает, чтобы настоящим трудом широко пользовались, в особенности библейские кружки. Она выражает свою признательность авторам книг, из которых черпала побуждение к своему труду и уверенность в его целесообразности, и горячо благодарит своих многочис- ленных друзей, содействовавших делу издания книг молитвой твердой веры. Да возьмет же Господь эти книги в Свои руки и да употребит их на то, чтобы многие могли приобрести жизнь в Духе!

Руфь Паксон - Жизнь в духе

Издательство — «Библейская миссия СЕО » — 1993 г. / 576 с.

Руфь Паксон - Жизнь в духе - Оглавление

Часть I. Иисус Христос

От автора

Оглавление

1.Три различных состояния человека

Жизнь естественного ("душевного") человека

Положение естественного человека по отношению к Богу

Отношение естественного человека к Богу

Состояние естественного человека

Жизнь духовного человека

Отношение духовного человека к Богу

Состояние духовного человека

Жизнь плотского человека

Отношение плотского человека к Богу

Состояние плотского человека

2.Первый человек Бога— первый Адам

Создан по образу Божиему

3.Жизнь природного человека.

О том, как грех проникает в душу человеческую

Состояние природного человека

Через Адама грех вошел в человека

Сатана — первоисточник греха среди мироздания Божия

Сатана как обманщик и искуситель в раю

Грех Адама и его последствия

Последствия греха Адама для всего человечества

Как повлиял грех Адама на общественное устройство людей?

Как повлиял грех Адама на мир вещественный?

Как отнесся Бог к греху Адама?

Объявление Божиего приговора

4.Жизнь природного человека.

Господство греха над человеком

Какие разрушения причинил грех?

Проявление греха в природном человеке

Судьба природного человека

5.Вражда между Богом и сатаной

Начало вражды

Последствия этой вражды

Конец вражды

6.Ложные и тщетные пути спасения

Сущность спасения

Ложные и тщетные попытки человека спастись только своими силами

7.Через пропасть перекинут мост

Пропасть преодолена

Значение креста в предопределении предвечного промысла Божия

Откровение об искуплении

8.Второй Человек Божий — последний Адам

Необходимость в Посреднике

О том, как Предвечный Сын вочеловечился

9.Спасение подобно мосту на четырех сводах.

Вочеловечение

Откровение — первое проявление воли Божией при воплощении Сына Божия

Искупление — главное проявление воли Божией при воплощении Сына Божия

Примирение — последнее проявление воли Божией при воплощении Сына Божия

10.Спасение подобно мосту на четырех сводах.

Распятие

Смерть как цель воплощения

Крест Христа — великое разделение

Крест Христа имеет двоякое значение

Крест Христа — поле брани и победы

Крест Христа — место встречи грешника с Богом

Крест Христа — Богом дарованное изменение в положении грешника

Крест Христа — конец ветхой твари и начало новой

Крест Христа — поле, где решается вопрос вечности

11.Спасение подобно мосту на четырех сводах.

Воскресение

Воскресение — Божие удостоверение

Воскресение — венец и окончание победы

Воскресение — Божия печать

Воскресение — верный залог

Воскресение — новое начало

12.Спасение подобно мосту на четырех сводах.

Вознесение и возвеличение

Возвращение Сына

Сын восшел на престол Отца

Дело живого Господа Иисуса Христа сегодня

13.Венец спасительного подвига Иисуса Христа

Два чудесных дара

Венец дела Божия

Обетование Христа исполнилось

Двоякое значение крещения Духом Святым

Что достигается через крещение Святым Духом?

Часть II. Христос и верующий

1.Торжество благодати над грехом

Призыв благодати. В Адаме или во Христе?

2.Христос — Спаситель наш.

Переход по мосту спасения

Выбор неизбежен: или грех, или Сын Божий

Призыв благодати

Верующий отвечает, переходя через мост спасения

Начатки веры

Роковое "не"

3.Христос — Начальник нашей жизни.

Новое творение

Воскресший Христос — Родоначальник нового человечества

Возникновение новой жизни

Дар духовного возрождения

Дух Святой — начало новой жизни

Крест как место духовного рождения

Новая тварь

4.Христос — Господь наш.

Новый Владыка в Новом Царстве

Особенности каждого из царств

Господство ветхого человека

Ветхий человек развенчан и распят с Христом

Новый человек воскрес с Христом

Новое Царство — верующий с Христом

Новый Владыка Христос в душе верующего

5.Христос — жизнь наша. Полное слияние с Ним

Полное слияние с Христом

6.Христос — освящение наше.

Избранный Им народ служит Ему

Верующий свят по призванию

Верующий свят по своему отношению к Богу

Верующий свят по своему положению

Освящение вызывает полную перемену в отношениях к людям

7.Христос - наш Вождь и Победитель.

Борьба и победа

Борьба в небесах

Господь господствующих

Победа над врагом

8.Жизнь в Духе

Жизнь — в спасении по благодатному предопределению Божию

Жизнь — в согласии с совершенным образом Божиим

Жизнь — рожденная через святое присутствие Божие

Жизнь — укрепленная по всемогуществу Божию

Жизнь — исполняющая предвечное предназначение Божие

Жизнь — согласно с Божиим планом спасения

Жизнь — по образу и предопределению Божию

9.Плоть или Дух?

Признаки плотского человека

10.Дилемма христианина: Я или Христос?

В каждом верующем двоякая природа

Обе природы ведут постоянную борьбу в душе всякого верующего

Победа над ветхой природой

Часть III. Дух Святой в верующем

1.Одухотворение жизни

Святой Дух — дар Христа верующим

Одухотворенная жизнь

2.Предварительное условие одухотворения жизни.

Очищение

Средство очищения

Способ очищения

Степень очищения

3.Содействие верующего в исполнении его Святым Духом.

Отдача

Отдача — содействие верующего в исполнении его Святым Духом

Отдача жизни — почему?

Отдача жизни — в чем состоит?

Отдача жизни — каким образом?

4.Содействие верующего в исполнении его Святым Духом.

Вера

Вера идет навстречу благодати

Вера покоится на Божием основании

Вера укореняется в Божиих фактах нашего спасения

Вера полагается на верность Божию

Вера принимает полноту Божию

5.Содейстие верующего в исполнении его Святым Духом.

Послушание

Шаг переходит в хождение

Хождение в послушании воле Божией

Хождение в согласии с путями Божиими

Хождение в послушании Слову Божию

Хождение в Духе Святом

6.Содействие верующего упрочению его духовности

Изучение Библии

Постоянная преизобильная жизнь

Слово Божие есть средство возрождения

Слово Божие есть средство откровения

Слово Божие есть средство обновления

Изучение Библии как средство для духовного роста личности

Святой Дух — Небесный Наставник, Вождь и Истолкователь

7.Содействие верующего упрочению его духовности.

Молитва

Уединение — "комната" общения с Богом

Готовность к совместной работе — "горница"

Предварительные условия действенности молитвы

8.Дела духовного человека

Божие дело в этом веке совершается сотрудничеством Бога с человеком

Божие дело в этом веке совершается сверхъестественной силой

9.Отношения духовного человека

Отношение духовного человека к Богу

Отношение духовного человека к братьям

Отношение духовного человека к миру

Дух Святой осуществляет это троякое отношение духовного христианина

10.Надежда духовного человека

Возвращение нашего Господа — благовествуется

Возвращение нашего Господа — предвосхищалось

Второе пришествие нашего Господа — приближается

Возвращение нашего Господа — внутренний к нему подход

Возвращение нашего Господа — близко

Возвращение нашего Господа — призыв

Руфь Паксон - Жизнь в духе - Сатана как обманщик и искуситель в раю

Сатана, заклятый враг Божий, появился в раю в качестве четвертого действующего лица. Чего хочет он? Он явился туда с вполне определенным злостным намерением вовлечь Адама и Еву в тот самый грех, который он совершил, т.е. внушить им выйти из повиновения воле Божией, и, свергнув Его с престола, самим занять его. Сатана хотел увеличить число сторонников своих, приобрести новых подданных для царства мрака и смерти. Весьма поучительно проследить хитросплетения этого начальника темных сил, путем коих ему удалось пробудить в Адаме и Еве сомнения, непослушание и неверность. Пусть этот пример поможет читателю вовремя удержаться от пути к искушению и падению!

Постараемся ответить на три вопроса:

1.Какую цель преследовал сатана, искушая Адама и Еву?

2.К каким средствам прибег он, чтобы приблизиться к ним?

3.Как удалось ему довести до конца свой злой умысел?

Целью сатаны было, как мы сказали выше, самому подняться на престол господства и владычества Божия и заставить созданных Богом людей поклоняться не Создателю своему, а ему, сатане. Итак, он явился в рай с намерением отвлечь Адама и Еву от близости к Богу и привести их к непослушанию и падению, неизбежным следствием чего должно было быть изгнание их из Царства Божия и подпадение под власть сатаны. Для достижения этой цели ему не было надобности склонить их к совершению большого преступления; достаточно было одного простого неповиновения. Ему важно было лишь поколебать в сердцах людей доверие к Богу и зародить в них неверие и непослушание. Сатана приблизился к людям, прибегнув к тонкому и хитрому приему.

Не выступая открыто против Бога, он постарался вызвать в их сердцах сомнение и поколебать веру в Бога. Он утаил от них истинный свой план, не выступил открыто против владычества Божия над созданными Им тварями, но старался унизить Бога в их глазах тем, что внушил им недовольство своим положением и пробудил в них ложную, призрачную надежду. Этим путем он подготовил их к открытому восстанию против Бога. Приемы сатаны остались такими же и до наших дней. Он и сегодня преследует те же цели, что и тогда, 6000 лет тому назад. Семя недовольства и возмущения, посеянное тогда в саду Едемском, принесло плоды, которые непрерывно продолжают созревать во всех концах света: церкви разрушаются, Библии уничтожаются, пропаганда безбожия усиливается, Бога хотят свергнуть с престола Его.

А за этой разлагающей пропагандой стоит главный вдохновитель ее, отец духовного "большевизма", положивший начало мировой революции в саду Едемском. Для успешного проведения своего дела в жизнь он изобразил перед Евой состояние неизмеримо высшее, нежели то, в котором она пребывала под любвеобильным и милостивым господством Божиим, и соблазнил ее присвоить себе это новое состояние запретным путем восстания. Сатане нужно было овладеть духовными побуждениями первых людей и прервать связь между Духом Божиим и духом человеческим. Он достиг этого тем, что предложил людям в силе познания уподобиться Богу, самим стать богами. Своим человеческим духом они познали Бога, и это познание было высшим и лучшим даром Божиим.

Но сатана внушил им, что они могут познать и нечто иное, что Бог намеренно скрыл от них, что они как бы недополучили то, что им причиталось. Чтобы овладеть духом человека, к которому прямого доступа сатана не имел, он взялся за душу его; он постарался возбудить в ней желание вкусить от дерева познания добра и зла, дающего мудрость. Надлежало открыть людям глаза, чтобы они увидели, как прекрасно то дерево, и возжелали плодов его. Так был предпринят со стороны сатаны натиск на душу человека через чувство. Пробудив чувственное желание в сердце Евы, сатана проник и в самое сердце ее. Похвалив плоды дерева, сатана склонил Еву вкусить от запретного плода. Теперь человек попал во власть сатаны, который, приблизившись к нему извне, со стороны плоти, проник сперва в его душу, а затем овладел и духом.

Посмотрим, как изображено это в Слове Божием: Быт. 3, 1: ..и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" Этими словами сатана возбудил в человеке подозрение и сомнение в благости Божией. Подлинно ли Бог запретил вам есть плоды всех деревьев райских? Не для вас ли создан был рай? Не вы ли хозяева и работники в этом саду и, следовательно, имеете все права на все в нем произрастающее? Сатана остерегся прямо упрекнуть Бога в излишней суровости и неправоте, но вкрадчиво навел Еву на роковые размышления. Он знал, что в саду Едемском царила совершенная гармония, что Адам и Ева находились в полном согласии между собой и с Богом.

Сатана коснулся той единственной доступной ему точки, в которой он мог повредить отношениям человека к Богу; он сначала возбудил сомнение и этим разрушил внутренний мир в духовном существе Евы. Ответ ее уже указывает на то, что яд, влитый в ее душу сатаной, оказал свое действие; она признала благость Божию, выразившуюся в том, что Он дозволил ей и мужу пользоваться плодами райских деревьев, упомянув об одном только ограничении. Однако она передала слова Божии, выпустив слово от "всякого", и от себя прибавила запрещение даже прикасаться к плодам, запрещение, которого Бог не делал. Этим искажением слов Божиих она обнаружила, что отчасти уже поддалась внушениям змея.