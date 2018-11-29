Паксон - Жизнь в духе
Каждый христианин является наследником неисчислимых богатств в области духа, будучи чадом Небесного Царя и сонаследником с Христом. Однако лишь у немногих христиан заметно их духовное богатство. Жизнь большинства из них свидетельствует скорее о духовном оскудении. Многие христиане не сознают своей духовной скудости и пребывают в самодовольстве.
Однако другие уже тяготятся тем, что их жизнь идет неровно, путем постоянной борьбы с собой и беспокойного тяготения к чему-то, чего они не достигают. Они допускают ошибки и терпят поражения. И просится из их сердца крик: "Господи, неужели для меня как христианина не может быть лучшего состояния?!" Предлагаемые книги написаны для того, чтобы показать, что христианин имеет во Христе и как он может обладать этим богатством, пользоваться им и употреблять его.
Это ряд библейских докладов, первоначально произнесенных на конференциях в Китае перед пасторами, евангелистами, учителями и другими христианскими руководителями. Позже они были приспособлены к шестимесячному курсу, распределенному на воскресные дни. Наконец, они были изданы в виде книг по настоятельному желанию китайцев-христиан и друзей миссионеров, стремившихся сделать Благую Весть общедоступной.
Бог желает созидать духовную обитель для Своей хвалы и для службы Ему. Каждый дом состоит из фундамента, корпуса и внутренней отделки. Настоящий труд намеревается воспроизвести Божественный план созидаемой обители шаг за шагом. Каждая глава, уподобляясь отдельному этажу, в то же время теснейшим образом соединена с верхними и нижними этажами. Три тома предлагаемого труда разрабатывают основную мысль следующим образом:
Том 1. Иисус Христос — фундамент. Вечный. Воплощенный. Распятый. Воскресший. Вознесшийся на небо.Прославленный.
Том 2. Верующий в Христа и Христос в верующем корпус здания
Том 3. Дух Святой — внутреннее устройство Обитающий. Наполняющий. Очищающий. Действующий. Руководящий. Помазывающий
Автор желает, чтобы настоящим трудом широко пользовались, в особенности библейские кружки. Она выражает свою признательность авторам книг, из которых черпала побуждение к своему труду и уверенность в его целесообразности, и горячо благодарит своих многочис- ленных друзей, содействовавших делу издания книг молитвой твердой веры. Да возьмет же Господь эти книги в Свои руки и да употребит их на то, чтобы многие могли приобрести жизнь в Духе!
Руфь Паксон - Жизнь в духе
Издательство — «Библейская миссия СЕО » — 1993 г. / 576 с.
Руфь Паксон - Жизнь в духе - Оглавление
Часть I. Иисус Христос
- От автора
- Оглавление
1.Три различных состояния человека
- Жизнь естественного ("душевного") человека
- Положение естественного человека по отношению к Богу
- Отношение естественного человека к Богу
- Состояние естественного человека
- Жизнь духовного человека
- Отношение духовного человека к Богу
- Состояние духовного человека
- Жизнь плотского человека
- Отношение плотского человека к Богу
- Состояние плотского человека
2.Первый человек Бога— первый Адам
- Создан по образу Божиему
3.Жизнь природного человека.
- О том, как грех проникает в душу человеческую
- Состояние природного человека
- Через Адама грех вошел в человека
- Сатана — первоисточник греха среди мироздания Божия
- Сатана как обманщик и искуситель в раю
- Грех Адама и его последствия
- Последствия греха Адама для всего человечества
- Как повлиял грех Адама на общественное устройство людей?
- Как повлиял грех Адама на мир вещественный?
- Как отнесся Бог к греху Адама?
- Объявление Божиего приговора
4.Жизнь природного человека.
- Господство греха над человеком
- Какие разрушения причинил грех?
- Проявление греха в природном человеке
- Судьба природного человека
5.Вражда между Богом и сатаной
- Начало вражды
- Последствия этой вражды
- Конец вражды
6.Ложные и тщетные пути спасения
- Сущность спасения
- Ложные и тщетные попытки человека спастись только своими силами
7.Через пропасть перекинут мост
- Пропасть преодолена
- Значение креста в предопределении предвечного промысла Божия
- Откровение об искуплении
8.Второй Человек Божий — последний Адам
- Необходимость в Посреднике
- О том, как Предвечный Сын вочеловечился
9.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
- Вочеловечение
- Откровение — первое проявление воли Божией при воплощении Сына Божия
- Искупление — главное проявление воли Божией при воплощении Сына Божия
- Примирение — последнее проявление воли Божией при воплощении Сына Божия
10.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
- Распятие
- Смерть как цель воплощения
- Крест Христа — великое разделение
- Крест Христа имеет двоякое значение
- Крест Христа — поле брани и победы
- Крест Христа — место встречи грешника с Богом
- Крест Христа — Богом дарованное изменение в положении грешника
- Крест Христа — конец ветхой твари и начало новой
- Крест Христа — поле, где решается вопрос вечности
11.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
- Воскресение
- Воскресение — Божие удостоверение
- Воскресение — венец и окончание победы
- Воскресение — Божия печать
- Воскресение — верный залог
- Воскресение — новое начало
12.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
- Вознесение и возвеличение
- Возвращение Сына
- Сын восшел на престол Отца
- Дело живого Господа Иисуса Христа сегодня
13.Венец спасительного подвига Иисуса Христа
- Два чудесных дара
- Венец дела Божия
- Обетование Христа исполнилось
- Двоякое значение крещения Духом Святым
- Что достигается через крещение Святым Духом?
Часть II. Христос и верующий
1.Торжество благодати над грехом
- Призыв благодати. В Адаме или во Христе?
2.Христос — Спаситель наш.
- Переход по мосту спасения
- Выбор неизбежен: или грех, или Сын Божий
- Призыв благодати
- Верующий отвечает, переходя через мост спасения
- Начатки веры
- Роковое "не"
3.Христос — Начальник нашей жизни.
- Новое творение
- Воскресший Христос — Родоначальник нового человечества
- Возникновение новой жизни
- Дар духовного возрождения
- Дух Святой — начало новой жизни
- Крест как место духовного рождения
- Новая тварь
4.Христос — Господь наш.
- Новый Владыка в Новом Царстве
- Особенности каждого из царств
- Господство ветхого человека
- Ветхий человек развенчан и распят с Христом
- Новый человек воскрес с Христом
- Новое Царство — верующий с Христом
- Новый Владыка Христос в душе верующего
5.Христос — жизнь наша. Полное слияние с Ним
- Полное слияние с Христом
6.Христос — освящение наше.
- Избранный Им народ служит Ему
- Верующий свят по призванию
- Верующий свят по своему отношению к Богу
- Верующий свят по своему положению
- Освящение вызывает полную перемену в отношениях к людям
7.Христос - наш Вождь и Победитель.
- Борьба и победа
- Борьба в небесах
- Господь господствующих
- Победа над врагом
8.Жизнь в Духе
- Жизнь — в спасении по благодатному предопределению Божию
- Жизнь — в согласии с совершенным образом Божиим
- Жизнь — рожденная через святое присутствие Божие
- Жизнь — укрепленная по всемогуществу Божию
- Жизнь — исполняющая предвечное предназначение Божие
- Жизнь — согласно с Божиим планом спасения
- Жизнь — по образу и предопределению Божию
9.Плоть или Дух?
- Признаки плотского человека
10.Дилемма христианина: Я или Христос?
- В каждом верующем двоякая природа
- Обе природы ведут постоянную борьбу в душе всякого верующего
- Победа над ветхой природой
Часть III. Дух Святой в верующем
1.Одухотворение жизни
- Святой Дух — дар Христа верующим
- Одухотворенная жизнь
2.Предварительное условие одухотворения жизни.
- Очищение
- Средство очищения
- Способ очищения
- Степень очищения
3.Содействие верующего в исполнении его Святым Духом.
- Отдача
- Отдача — содействие верующего в исполнении его Святым Духом
- Отдача жизни — почему?
- Отдача жизни — в чем состоит?
- Отдача жизни — каким образом?
4.Содействие верующего в исполнении его Святым Духом.
- Вера
- Вера идет навстречу благодати
- Вера покоится на Божием основании
- Вера укореняется в Божиих фактах нашего спасения
- Вера полагается на верность Божию
- Вера принимает полноту Божию
5.Содейстие верующего в исполнении его Святым Духом.
- Послушание
- Шаг переходит в хождение
- Хождение в послушании воле Божией
- Хождение в согласии с путями Божиими
- Хождение в послушании Слову Божию
- Хождение в Духе Святом
6.Содействие верующего упрочению его духовности
- Изучение Библии
- Постоянная преизобильная жизнь
- Слово Божие есть средство возрождения
- Слово Божие есть средство откровения
- Слово Божие есть средство обновления
- Изучение Библии как средство для духовного роста личности
- Святой Дух — Небесный Наставник, Вождь и Истолкователь
7.Содействие верующего упрочению его духовности.
- Молитва
- Уединение — "комната" общения с Богом
- Готовность к совместной работе — "горница"
- Предварительные условия действенности молитвы
8.Дела духовного человека
- Божие дело в этом веке совершается сотрудничеством Бога с человеком
- Божие дело в этом веке совершается сверхъестественной силой
9.Отношения духовного человека
- Отношение духовного человека к Богу
- Отношение духовного человека к братьям
- Отношение духовного человека к миру
- Дух Святой осуществляет это троякое отношение духовного христианина
10.Надежда духовного человека
- Возвращение нашего Господа — благовествуется
- Возвращение нашего Господа — предвосхищалось
- Второе пришествие нашего Господа — приближается
- Возвращение нашего Господа — внутренний к нему подход
- Возвращение нашего Господа — близко
- Возвращение нашего Господа — призыв
Руфь Паксон - Жизнь в духе - Сатана как обманщик и искуситель в раю
Сатана, заклятый враг Божий, появился в раю в качестве четвертого действующего лица. Чего хочет он? Он явился туда с вполне определенным злостным намерением вовлечь Адама и Еву в тот самый грех, который он совершил, т.е. внушить им выйти из повиновения воле Божией, и, свергнув Его с престола, самим занять его. Сатана хотел увеличить число сторонников своих, приобрести новых подданных для царства мрака и смерти. Весьма поучительно проследить хитросплетения этого начальника темных сил, путем коих ему удалось пробудить в Адаме и Еве сомнения, непослушание и неверность. Пусть этот пример поможет читателю вовремя удержаться от пути к искушению и падению!
Постараемся ответить на три вопроса:
1.Какую цель преследовал сатана, искушая Адама и Еву?
2.К каким средствам прибег он, чтобы приблизиться к ним?
3.Как удалось ему довести до конца свой злой умысел?
Целью сатаны было, как мы сказали выше, самому подняться на престол господства и владычества Божия и заставить созданных Богом людей поклоняться не Создателю своему, а ему, сатане. Итак, он явился в рай с намерением отвлечь Адама и Еву от близости к Богу и привести их к непослушанию и падению, неизбежным следствием чего должно было быть изгнание их из Царства Божия и подпадение под власть сатаны. Для достижения этой цели ему не было надобности склонить их к совершению большого преступления; достаточно было одного простого неповиновения. Ему важно было лишь поколебать в сердцах людей доверие к Богу и зародить в них неверие и непослушание. Сатана приблизился к людям, прибегнув к тонкому и хитрому приему.
Не выступая открыто против Бога, он постарался вызвать в их сердцах сомнение и поколебать веру в Бога. Он утаил от них истинный свой план, не выступил открыто против владычества Божия над созданными Им тварями, но старался унизить Бога в их глазах тем, что внушил им недовольство своим положением и пробудил в них ложную, призрачную надежду. Этим путем он подготовил их к открытому восстанию против Бога. Приемы сатаны остались такими же и до наших дней. Он и сегодня преследует те же цели, что и тогда, 6000 лет тому назад. Семя недовольства и возмущения, посеянное тогда в саду Едемском, принесло плоды, которые непрерывно продолжают созревать во всех концах света: церкви разрушаются, Библии уничтожаются, пропаганда безбожия усиливается, Бога хотят свергнуть с престола Его.
А за этой разлагающей пропагандой стоит главный вдохновитель ее, отец духовного "большевизма", положивший начало мировой революции в саду Едемском. Для успешного проведения своего дела в жизнь он изобразил перед Евой состояние неизмеримо высшее, нежели то, в котором она пребывала под любвеобильным и милостивым господством Божиим, и соблазнил ее присвоить себе это новое состояние запретным путем восстания. Сатане нужно было овладеть духовными побуждениями первых людей и прервать связь между Духом Божиим и духом человеческим. Он достиг этого тем, что предложил людям в силе познания уподобиться Богу, самим стать богами. Своим человеческим духом они познали Бога, и это познание было высшим и лучшим даром Божиим.
Но сатана внушил им, что они могут познать и нечто иное, что Бог намеренно скрыл от них, что они как бы недополучили то, что им причиталось. Чтобы овладеть духом человека, к которому прямого доступа сатана не имел, он взялся за душу его; он постарался возбудить в ней желание вкусить от дерева познания добра и зла, дающего мудрость. Надлежало открыть людям глаза, чтобы они увидели, как прекрасно то дерево, и возжелали плодов его. Так был предпринят со стороны сатаны натиск на душу человека через чувство. Пробудив чувственное желание в сердце Евы, сатана проник и в самое сердце ее. Похвалив плоды дерева, сатана склонил Еву вкусить от запретного плода. Теперь человек попал во власть сатаны, который, приблизившись к нему извне, со стороны плоти, проник сперва в его душу, а затем овладел и духом.
Посмотрим, как изображено это в Слове Божием: Быт. 3, 1: ..и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" Этими словами сатана возбудил в человеке подозрение и сомнение в благости Божией. Подлинно ли Бог запретил вам есть плоды всех деревьев райских? Не для вас ли создан был рай? Не вы ли хозяева и работники в этом саду и, следовательно, имеете все права на все в нем произрастающее? Сатана остерегся прямо упрекнуть Бога в излишней суровости и неправоте, но вкрадчиво навел Еву на роковые размышления. Он знал, что в саду Едемском царила совершенная гармония, что Адам и Ева находились в полном согласии между собой и с Богом.
Сатана коснулся той единственной доступной ему точки, в которой он мог повредить отношениям человека к Богу; он сначала возбудил сомнение и этим разрушил внутренний мир в духовном существе Евы. Ответ ее уже указывает на то, что яд, влитый в ее душу сатаной, оказал свое действие; она признала благость Божию, выразившуюся в том, что Он дозволил ей и мужу пользоваться плодами райских деревьев, упомянув об одном только ограничении. Однако она передала слова Божии, выпустив слово от "всякого", и от себя прибавила запрещение даже прикасаться к плодам, запрещение, которого Бог не делал. Этим искажением слов Божиих она обнаружила, что отчасти уже поддалась внушениям змея.
Это реальный подвиг для клуба! У меня дома на полке стоит эта книжка и я понимаю, что стоиило её отсканировать. Я бы не взялся!
Спасибо большое!
Теперь можно бумажную кому-нибудь подарить.