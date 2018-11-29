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Паксон - Жизнь в духе

Руфь Паксон - Жизнь в духе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Каждый христианин является наследником неисчислимых богатств в области духа, будучи чадом Небесного Царя и сонаследником с Христом. Однако лишь у немногих христиан заметно их духовное богатство. Жизнь большинства из них свидетельствует скорее о духовном оскудении. Многие христиане не сознают своей духовной скудости и пребывают в самодовольстве.
Однако другие уже тяготятся тем, что их жизнь идет неровно, путем постоянной борьбы с собой и беспокойного тяготения к чему-то, чего они не достигают. Они допускают ошибки и терпят поражения. И просится из их сердца крик: "Господи, неужели для меня как христианина не может быть лучшего состояния?!" Предлагаемые книги написаны для того, чтобы показать, что христианин имеет во Христе и как он может обладать этим богатством, пользоваться им и употреблять его.
Это ряд библейских докладов, первоначально произнесенных на конференциях в Китае перед пасторами, евангелистами, учителями и другими христианскими руководителями. Позже они были приспособлены к шестимесячному курсу, распределенному на воскресные дни. Наконец, они были изданы в виде книг по настоятельному желанию китайцев-христиан и друзей миссионеров, стремившихся сделать Благую Весть общедоступной.
Бог желает созидать духовную обитель для Своей хвалы и для службы Ему. Каждый дом состоит из фундамента, корпуса и внутренней отделки. Настоящий труд намеревается воспроизвести Божественный план созидаемой обители шаг за шагом. Каждая глава, уподобляясь отдельному этажу, в то же время теснейшим образом соединена с верхними и нижними этажами. Три тома предлагаемого труда разрабатывают основную мысль следующим образом:
Том 1. Иисус Христос — фундамент. Вечный. Воплощенный. Распятый. Воскресший. Вознесшийся на небо.Прославленный.
Том 2. Верующий в Христа и Христос в верующем корпус здания
Том 3. Дух Святой — внутреннее устройство Обитающий. Наполняющий. Очищающий. Действующий. Руководящий. Помазывающий
Автор желает, чтобы настоящим трудом широко пользовались, в особенности библейские кружки. Она выражает свою признательность авторам книг, из которых черпала побуждение к своему труду и уверенность в его целесообразности, и горячо благодарит своих многочис- ленных друзей, содействовавших делу издания книг молитвой твердой веры. Да возьмет же Господь эти книги в Свои руки и да употребит их на то, чтобы многие могли приобрести жизнь в Духе!

Руфь Паксон - Жизнь в духе

Издательство — «Библейская миссия СЕО » — 1993 г. / 576 с.

Руфь Паксон - Жизнь в духе - Оглавление

Часть I. Иисус Христос
  • От автора
  • Оглавление
1.Три различных состояния человека
  • Жизнь естественного ("душевного") человека
  • Положение естественного человека по отношению к Богу
  • Отношение естественного человека к Богу
  • Состояние естественного человека
  • Жизнь духовного человека
  • Отношение духовного человека к Богу
  • Состояние духовного человека
  • Жизнь плотского человека
  • Отношение плотского человека к Богу
  • Состояние плотского человека
2.Первый человек Бога— первый Адам
  • Создан по образу Божиему
3.Жизнь природного человека.
  • О том, как грех проникает в душу человеческую
  • Состояние природного человека
  • Через Адама грех вошел в человека
  • Сатана — первоисточник греха среди мироздания Божия
  • Сатана как обманщик и искуситель в раю
  • Грех Адама и его последствия
  • Последствия греха Адама для всего человечества
  • Как повлиял грех Адама на общественное устройство людей?
  • Как повлиял грех Адама на мир вещественный?
  • Как отнесся Бог к греху Адама?
  • Объявление Божиего приговора
4.Жизнь природного человека.
  • Господство греха над человеком
  • Какие разрушения причинил грех?
  • Проявление греха в природном человеке
  • Судьба природного человека
5.Вражда между Богом и сатаной
  • Начало вражды
  • Последствия этой вражды
  • Конец вражды
6.Ложные и тщетные пути спасения
  • Сущность спасения
  • Ложные и тщетные попытки человека спастись только своими силами
7.Через пропасть перекинут мост
  • Пропасть преодолена
  • Значение креста в предопределении предвечного промысла Божия
  • Откровение об искуплении
8.Второй Человек Божий — последний Адам
  • Необходимость в Посреднике
  • О том, как Предвечный Сын вочеловечился
9.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
  • Вочеловечение
  • Откровение — первое проявление воли Божией при воплощении Сына Божия
  • Искупление — главное проявление воли Божией при воплощении Сына Божия
  • Примирение — последнее проявление воли Божией при воплощении Сына Божия
10.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
  • Распятие
  • Смерть как цель воплощения
  • Крест Христа — великое разделение
  • Крест Христа имеет двоякое значение
  • Крест Христа — поле брани и победы
  • Крест Христа — место встречи грешника с Богом
  • Крест Христа — Богом дарованное изменение в положении грешника
  • Крест Христа — конец ветхой твари и начало новой
  • Крест Христа — поле, где решается вопрос вечности
11.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
  • Воскресение
  • Воскресение — Божие удостоверение
  • Воскресение — венец и окончание победы
  • Воскресение — Божия печать
  • Воскресение — верный залог
  • Воскресение — новое начало
12.Спасение подобно мосту на четырех сводах.
  • Вознесение и возвеличение
  • Возвращение Сына
  • Сын восшел на престол Отца
  • Дело живого Господа Иисуса Христа сегодня
13.Венец спасительного подвига Иисуса Христа
  • Два чудесных дара
  • Венец дела Божия
  • Обетование Христа исполнилось
  • Двоякое значение крещения Духом Святым
  • Что достигается через крещение Святым Духом?
Часть II. Христос и верующий
1.Торжество благодати над грехом
  • Призыв благодати. В Адаме или во Христе?
2.Христос — Спаситель наш.
  • Переход по мосту спасения
  • Выбор неизбежен: или грех, или Сын Божий
  • Призыв благодати
  • Верующий отвечает, переходя через мост спасения
  • Начатки веры
  • Роковое "не"
3.Христос — Начальник нашей жизни.
  • Новое творение
  • Воскресший Христос — Родоначальник нового человечества
  • Возникновение новой жизни
  • Дар духовного возрождения
  • Дух Святой — начало новой жизни
  • Крест как место духовного рождения
  • Новая тварь
4.Христос — Господь наш.
  • Новый Владыка в Новом Царстве
  • Особенности каждого из царств
  • Господство ветхого человека
  • Ветхий человек развенчан и распят с Христом
  • Новый человек воскрес с Христом
  • Новое Царство — верующий с Христом
  • Новый Владыка Христос в душе верующего
5.Христос — жизнь наша. Полное слияние с Ним
  • Полное слияние с Христом
6.Христос — освящение наше.
  • Избранный Им народ служит Ему
  • Верующий свят по призванию
  • Верующий свят по своему отношению к Богу
  • Верующий свят по своему положению
  • Освящение вызывает полную перемену в отношениях к людям
7.Христос - наш Вождь и Победитель.
  • Борьба и победа
  • Борьба в небесах
  • Господь господствующих
  • Победа над врагом
8.Жизнь в Духе
  • Жизнь — в спасении по благодатному предопределению Божию
  • Жизнь — в согласии с совершенным образом Божиим
  • Жизнь — рожденная через святое присутствие Божие
  • Жизнь — укрепленная по всемогуществу Божию
  • Жизнь — исполняющая предвечное предназначение Божие
  • Жизнь — согласно с Божиим планом спасения
  • Жизнь — по образу и предопределению Божию
9.Плоть или Дух?
  • Признаки плотского человека
10.Дилемма христианина: Я или Христос?
  • В каждом верующем двоякая природа
  • Обе природы ведут постоянную борьбу в душе всякого верующего
  • Победа над ветхой природой
Часть III. Дух Святой в верующем
1.Одухотворение жизни
  • Святой Дух — дар Христа верующим
  • Одухотворенная жизнь
2.Предварительное условие одухотворения жизни.
  • Очищение
  • Средство очищения
  • Способ очищения
  • Степень очищения
3.Содействие верующего в исполнении его Святым Духом.
  • Отдача
  • Отдача — содействие верующего в исполнении его Святым Духом
  • Отдача жизни — почему?
  • Отдача жизни — в чем состоит?
  • Отдача жизни — каким образом?
4.Содействие верующего в исполнении его Святым Духом.
  • Вера
  • Вера идет навстречу благодати
  • Вера покоится на Божием основании
  • Вера укореняется в Божиих фактах нашего спасения
  • Вера полагается на верность Божию
  • Вера принимает полноту Божию
5.Содейстие верующего в исполнении его Святым Духом.
  • Послушание
  • Шаг переходит в хождение
  • Хождение в послушании воле Божией
  • Хождение в согласии с путями Божиими
  • Хождение в послушании Слову Божию
  • Хождение в Духе Святом
6.Содействие верующего упрочению его духовности
  • Изучение Библии
  • Постоянная преизобильная жизнь
  • Слово Божие есть средство возрождения
  • Слово Божие есть средство откровения
  • Слово Божие есть средство обновления
  • Изучение Библии как средство для духовного роста личности
  • Святой Дух — Небесный Наставник, Вождь и Истолкователь
7.Содействие верующего упрочению его духовности.
  • Молитва
  • Уединение — "комната" общения с Богом
  • Готовность к совместной работе — "горница"
  • Предварительные условия действенности молитвы
8.Дела духовного человека
  • Божие дело в этом веке совершается сотрудничеством Бога с человеком
  • Божие дело в этом веке совершается сверхъестественной силой
9.Отношения духовного человека
  • Отношение духовного человека к Богу
  • Отношение духовного человека к братьям
  • Отношение духовного человека к миру
  • Дух Святой осуществляет это троякое отношение духовного христианина
10.Надежда духовного человека
  • Возвращение нашего Господа — благовествуется
  • Возвращение нашего Господа — предвосхищалось
  • Второе пришествие нашего Господа — приближается
  • Возвращение нашего Господа — внутренний к нему подход
  • Возвращение нашего Господа — близко
  • Возвращение нашего Господа — призыв

Руфь Паксон - Жизнь в духе - Сатана как обманщик и искуситель в раю

Сатана, заклятый враг Божий, появился в раю в качестве четвертого действующего лица. Чего хочет он? Он явился туда с вполне определенным злостным намерением вовлечь Адама и Еву в тот самый грех, который он совершил, т.е. внушить им выйти из повиновения воле Божией, и, свергнув Его с престола, самим занять его. Сатана хотел увеличить число сторонников своих, приобрести новых подданных для царства мрака и смерти. Весьма поучительно проследить хитросплетения этого начальника темных сил, путем коих ему удалось пробудить в Адаме и Еве сомнения, непослушание и неверность. Пусть этот пример поможет читателю вовремя удержаться от пути к искушению и падению!
Постараемся ответить на три вопроса:
1.Какую цель преследовал сатана, искушая Адама и Еву?
2.К каким средствам прибег он, чтобы приблизиться к ним?
3.Как удалось ему довести до конца свой злой умысел?
Целью сатаны было, как мы сказали выше, самому подняться на престол господства и владычества Божия и заставить созданных Богом людей поклоняться не Создателю своему, а ему, сатане. Итак, он явился в рай с намерением отвлечь Адама и Еву от близости к Богу и привести их к непослушанию и падению, неизбежным следствием чего должно было быть изгнание их из Царства Божия и подпадение под власть сатаны. Для достижения этой цели ему не было надобности склонить их к совершению большого преступления; достаточно было одного простого неповиновения. Ему важно было лишь поколебать в сердцах людей доверие к Богу и зародить в них неверие и непослушание. Сатана приблизился к людям, прибегнув к тонкому и хитрому приему.
Не выступая открыто против Бога, он постарался вызвать в их сердцах сомнение и поколебать веру в Бога. Он утаил от них истинный свой план, не выступил открыто против владычества Божия над созданными Им тварями, но старался унизить Бога в их глазах тем, что внушил им недовольство своим положением и пробудил в них ложную, призрачную надежду. Этим путем он подготовил их к открытому восстанию против Бога. Приемы сатаны остались такими же и до наших дней. Он и сегодня преследует те же цели, что и тогда, 6000 лет тому назад. Семя недовольства и возмущения, посеянное тогда в саду Едемском, принесло плоды, которые непрерывно продолжают созревать во всех концах света: церкви разрушаются, Библии уничтожаются, пропаганда безбожия усиливается, Бога хотят свергнуть с престола Его.
А за этой разлагающей пропагандой стоит главный вдохновитель ее, отец духовного "большевизма", положивший начало мировой революции в саду Едемском. Для успешного проведения своего дела в жизнь он изобразил перед Евой состояние неизмеримо высшее, нежели то, в котором она пребывала под любвеобильным и милостивым господством Божиим, и соблазнил ее присвоить себе это новое состояние запретным путем восстания. Сатане нужно было овладеть духовными побуждениями первых людей и прервать связь между Духом Божиим и духом человеческим. Он достиг этого тем, что предложил людям в силе познания уподобиться Богу, самим стать богами. Своим человеческим духом они познали Бога, и это познание было высшим и лучшим даром Божиим.
Но сатана внушил им, что они могут познать и нечто иное, что Бог намеренно скрыл от них, что они как бы недополучили то, что им причиталось. Чтобы овладеть духом человека, к которому прямого доступа сатана не имел, он взялся за душу его; он постарался возбудить в ней желание вкусить от дерева познания добра и зла, дающего мудрость. Надлежало открыть людям глаза, чтобы они увидели, как прекрасно то дерево, и возжелали плодов его. Так был предпринят со стороны сатаны натиск на душу человека через чувство. Пробудив чувственное желание в сердце Евы, сатана проник и в самое сердце ее. Похвалив плоды дерева, сатана склонил Еву вкусить от запретного плода. Теперь человек попал во власть сатаны, который, приблизившись к нему извне, со стороны плоти, проник сперва в его душу, а затем овладел и духом.
Посмотрим, как изображено это в Слове Божием: Быт. 3, 1: ..и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" Этими словами сатана возбудил в человеке подозрение и сомнение в благости Божией. Подлинно ли Бог запретил вам есть плоды всех деревьев райских? Не для вас ли создан был рай? Не вы ли хозяева и работники в этом саду и, следовательно, имеете все права на все в нем произрастающее? Сатана остерегся прямо упрекнуть Бога в излишней суровости и неправоте, но вкрадчиво навел Еву на роковые размышления. Он знал, что в саду Едемском царила совершенная гармония, что Адам и Ева находились в полном согласии между собой и с Богом.
Сатана коснулся той единственной доступной ему точки, в которой он мог повредить отношениям человека к Богу; он сначала возбудил сомнение и этим разрушил внутренний мир в духовном существе Евы. Ответ ее уже указывает на то, что яд, влитый в ее душу сатаной, оказал свое действие; она признала благость Божию, выразившуюся в том, что Он дозволил ей и мужу пользоваться плодами райских деревьев, упомянув об одном только ограничении. Однако она передала слова Божии, выпустив слово от "всякого", и от себя прибавила запрещение даже прикасаться к плодам, запрещение, которого Бог не делал. Этим искажением слов Божиих она обнаружила, что отчасти уже поддалась внушениям змея.
Views 1 165
Rating 5.0 / 5
Added 29.11.2018
Author palatinus
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
E
ecbantonkom 7 years ago

Это реальный подвиг для клуба! У меня дома на полке стоит эта книжка и я понимаю, что стоиило её отсканировать. Я бы не взялся!

Спасибо большое!

Теперь можно бумажную кому-нибудь подарить.

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