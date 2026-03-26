Палама Григорий - Антирретики против Акиндина

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology

«Антирретики», то есть «Слова возразительные», в которых опровергается учение Григория Акиндина, — одно из самых интересных полемических сочинений святителя Григория Паламы и самое объемное его произведение. В нем мы находим продолжение полемики, с которой читатель настоящей серии имел возможность познакомиться в томе, посвященном избранным трактатам св. Григория.

«Антирретики против Акиндина» представляют собой 7 трактатов (их написание датирует сейчас 1342-1345 гг.). В 1-м из них свт. Григорий, опровергая обвинения, выдвинутые в его адрес Акиндином, стремится доказать родство акиндиновой системы с уже осужденными древними ересями, а также с греческой языческой философией, в результате чего акиндинизм предстает как своего рода «всеересь», объединяющая в себе едва ли не все известные заблуждения, подчас противоположные. Во 2-м «Возразительном слове» главным предметом рассмотрения становится проблема тварности и нетварности благодати. Анализ утверждений Акиндина о тварной благодати приводит Паламу к выводу об арианском характере догматического учения его бывшего ученика. 3-й Антирретик особенно насыщен цитатами и аллюзиями из святых отцов, главным образом — из преп. Максима Исповедника, преп. Иоанна Дамаскина, в чуть меньшей степени — Великих Каппадокийцев.

Григорий Палама - Антирретики против Акиндина

Издательство Текст, 2010 год - 368 с.

ISBN 978-5-03298-07-5

Григорий Палама - Антирретики против Акиндина - Содержание

Предисловие (О. А. Родионов)

  • Первое из слов возражения к Акиндину, содержащее в себе перечень ересей, впасть в которые подвергся опасности он, а также и те, кто заодно с ним говорит, что сущность и энергия применительно к Богу — одно и то же и совершенно не различаются друг от друга

  • Второе слово возражения к Акиндину, приверженцу ереси варлаамова злославия, писавшему в ее защиту после бегства и соборного осуждения первого

  • Третье слово возражения на написанное Акиндином против Божией божественной благодати и еюбожественно облагодатствованных

  • На написанное Акиндином против света божественной благодати и ею облагодатствованных божественно слово возражения четвертое

  • Еще на написанное Акиндином против света благодати и духовных даров — слово возражения пятое

  • Еще на написанное Акиндином против божественного света и общих божественных деятельностей Отца, Сына и Святого Духа слово возражения шестое

  • На написанное Акиндином против света благодати и тех, кто им в различные времена был просвещен, слово возражения седьмое

Added 26.03.2026
Rate this publication:
Related Books

All Books