Палама Григорий - Гомилии

В основу настоящего тома легло переработанное и исправленное нами монреальское издание гомилий святителя Григория Паламы, выпущенное Братством преподобного Иова Почаевского в 1965-1984 годах. Большую часть его (43 беседы из 63) составляют переведенные на русский язык архимандритом Амвросием (Погодиным; † 2004) гомилии святителя, взятые из 151-го тома Патрологии Ж.-П. Миня [2]. Им же переведены 18 бесед и одно Слово из издания С.К. Икономоса [5]. «Исповедание веры», изданное в 1968 году на английском языке [4], мы публикуем также по изданию. Две гомилии святителя, переведенные с греческого Новгородским епископом Арсением (Иващенко), публикуются здесь по изданию [3].

Нами добавлены 4 писания святителя Григория Паламы из русского Добротолюбия в переводе святителя Феофана Затворника [6].

В заголовках гомилий первая цифра отражает порядковый номер беседы в данном издании, а цифра в круглых скобках указывает на порядковый номер гомилии в греческих изданиях Миня и Икономоса, с которых был выполнен перевод.

В основном тексте гомилий пояснения и вставки, заключенные в круглые скобки, принадлежат переводчику — архимандриту Амвросию. Несколько исключений, имевшихся в греческих источниках, особо оговорены в примечаниях. Вставки в квадратных скобках сделаны редактором настоящего издания.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский - Гомилии

Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017.- 703 с.

ISBN 978-5-98599-182-6

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский - Гомилии - Содержание

От издателей