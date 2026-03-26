Палама Григорий - Письма к Акиндину и Варлааму

Вашему вниманию представлен перевод ранних трудов сет. Григория Паламы с древнегреческого на русский язык - «Письма свт. Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому». Эти труды являются одним из важнейших источников изучения богословских взглядов сет. Григория на начальном этапе его полемики с Варлаамом Калабрийским.

Письма, помещённые в настоящее издание, были написаны в период с 1336 по 1341 гг. Некоторые из них представляют собой краткие богословские трактаты, раскрывающие значимые для реконструкции богословия сет. Григория темы как в ранний период его литературной деятельности, которая была направлена на разработку проблематики Filioque и возможности доказательности в богословии, так и сформированное ко времени обнародования Святогорского томоса учение о различии сущности и энергии. Что позволяет проследить формирование богословия сет. Григория Паламы на протяжении этого времени. Также в «Письмах» раскрывается тема богословия света и его созерцания, связанная с молитвенными практиками монахов-исихастов, что будет детально развито в 1-й части Триад.

Учитывая тот факт, что Варлаам был представителем Православной Церкви на переговорах с католическими легатами относительно возможной унии, его аргументация воспринималась как выражение православного учения, что побудило сет. Григория к открытой полемике с Варлаамом.

Письма святителя Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому

(Исихастская традиция, т. 1)

Киев: ИД «АДЕФ-Украина», 2021. — 164 с.

ISBN 978-617-7736-77-5

Письма святителя Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому - Содержание

Предисловие к изданию

Д.С. Бирюков - Формирование паламитской доктрины в письмах свт. Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому

Письма свт. Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому

Первое письмо Акиндину. Блаженнейшего архиепископа Фессалоникийского о том, что латинянам, утверждающим, что Дух [исходит] и от Сына, не избежать упреков в том, что они говорят о двух причинах одного Духа, и также о том, что богословские силлогизмы лучше называть аподиктическими, нежели диалектическими. Писано Акиндину, когда он еще числился среди благочестивых и друзей

Второе письмо Акиндину. Того же тому же Акиндину письмо о различии в догматах у Варлаама

Первое письмо Варлааму. Его же к философу Варлааму о том, что он назвал «двумя началами», или Против эллинского умозрения

Второе письмо Варлааму. Его же ответ тому же Варлааму, пишущему, что не бывает доказательства применительно к чему-либо божественному, содержащий опровержение, из коего следует, что в отношении кое-чего - бывает, и что это и есть в собственном смысле слова доказательство, тогда как аристотелево доказательство внутренне противоречиво, а то, что превыше него, - бесполезно

Третье письмо Акиндину, Redactio А. Письмо Паламы, которое он отправил из Фессалоники блаженной памяти Акиндину

Третье письмо Акиндину, Redactio В. Его же письмо Акиндину, посланное из Фессалоники прежде соборного осуждения Варлаама и Акиндина

Указатель