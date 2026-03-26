Палама Григорий - Письма к Акиндину и Варлааму

Палама Григорий - Письма к Акиндину и Варлааму
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

Вашему вниманию представлен перевод ранних трудов сет. Григория Паламы с древнегреческого на русский язык - «Письма свт. Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому». Эти труды являются одним из важнейших источников изучения богословских взглядов сет. Григория на начальном этапе его полемики с Варлаамом Калабрийским.

Письма, помещённые в настоящее издание, были написаны в период с 1336 по 1341 гг. Некоторые из них представляют собой краткие богословские трактаты, раскрывающие значимые для реконструкции богословия сет. Григория темы как в ранний период его литературной деятельности, которая была направлена на разработку проблематики Filioque и возможности доказательности в богословии, так и сформированное ко времени обнародования Святогорского томоса учение о различии сущности и энергии. Что позволяет проследить формирование богословия сет. Григория Паламы на протяжении этого времени. Также в «Письмах» раскрывается тема богословия света и его созерцания, связанная с молитвенными практиками монахов-исихастов, что будет детально развито в 1-й части Триад.

Учитывая тот факт, что Варлаам был представителем Православной Церкви на переговорах с католическими легатами относительно возможной унии, его аргументация воспринималась как выражение православного учения, что побудило сет. Григория к открытой полемике с Варлаамом.

Письма святителя Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому

(Исихастская традиция, т. 1)

Киев: ИД «АДЕФ-Украина», 2021. — 164 с.

ISBN 978-617-7736-77-5

Письма святителя Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому - Содержание

Предисловие к изданию

  • Д.С. Бирюков - Формирование паламитской доктрины в письмах свт. Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому

  • Письма свт. Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому

  • Первое письмо Акиндину. Блаженнейшего архиепископа Фессалоникийского о том, что латинянам, утверждающим, что Дух [исходит] и от Сына, не избежать упреков в том, что они говорят о двух причинах одного Духа, и также о том, что богословские силлогизмы лучше называть аподиктическими, нежели диалектическими. Писано Акиндину, когда он еще числился среди благочестивых и друзей

  • Второе письмо Акиндину. Того же тому же Акиндину письмо о различии в догматах у Варлаама

  • Первое письмо Варлааму. Его же к философу Варлааму о том, что он назвал «двумя началами», или Против эллинского умозрения

  • Второе письмо Варлааму. Его же ответ тому же Варлааму, пишущему, что не бывает доказательства применительно к чему-либо божественному, содержащий опровержение, из коего следует, что в отношении кое-чего - бывает, и что это и есть в собственном смысле слова доказательство, тогда как аристотелево доказательство внутренне противоречиво, а то, что превыше него, - бесполезно

  • Третье письмо Акиндину, Redactio А. Письмо Паламы, которое он отправил из Фессалоники блаженной памяти Акиндину

  • Третье письмо Акиндину, Redactio В. Его же письмо Акиндину, посланное из Фессалоники прежде соборного осуждения Варлаама и Акиндина

Указатель

