Палама Григорий - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод

НОВЫЙ ПЕРЕВОД

«Триады в защиту священно-безмолвствующих» — самый известный труд отца и учителя Церкви свт. Григория Паламы (1296-1359), направленный против учения Варлаама Калабрийского о Божественных энергиях. Полемика свт. Григория Паламы с Варлаамом привела к созыву серии Соборов, имевших вероучительную значимость наравне со Вселенскими Соборами. В «Триадах» свт. Григорий защищает аскетическую практику и действительность духовного опыта видения Нетварного света монахов-исихастов. И хотя ядром спора явился вопрос о тварности и нетварности Божественных энергий, в ходе спора Палама рассматривает более глубокие вопросы, связанные с православным вероучением о различии сущности и энергии в Боге, и обосновывает возможность причаствуемости человека Божественной энергии, под которой понимается Нетварный свет Божий. И в этом смысле богословие свт. Григория есть продолжение проблематики Четвертого Вселенского Собора в Халкидоне и Шестого Вселенского Собора.

В связи с этим нужно отметить, что, говоря о соединении с Нетварным светом, свт. Григорий употребляет как Халкидонское определение — «неслиянно-нераздельно», так и дохалкидонский термин «смешение», воспринятый христианской традицией у стоиков, который как образ соединения различных природ был отличен от термина «слияние» и употреблялся в смысловом контексте, синонимичном Халкидонскому определению, но впоследствии был скомпрометирован еретиками и оказался под запретом на Халкидонском и последующих Соборах. Употребление дохалкидонской терминологии обусловлено постоянным обращением свт. Григория к древним дохалкидонским св. Отцам и под их влиянием. Когда же свт. Григорий говорит «со своего голоса», он придерживается языка Халкидона, как более адекватно выражающего православный взгляд на образ соединения тварного и нетварного, тварной природы и благодати. В Триадах свт. Григорием рассматриваются также вопросы о сущности богословского знания как богопознания посредством божественной энергии в противовес научному (внешнему) философскому знанию, и связанный с этим вопрос «научности» богословия, опоры на рацио, актуальные и для сегодняшнего дня.

Перевод данного произведения на русский язык впервые был осуществлен В. В. Бибихиным в 1995 году, но несмотря на свое несомненное литературное достоинство, этот перевод имеет существенные недостатки и неточности. Вниманию читателя предлагается новый перевод этого выдающегося труда, выполненный известным переводчиком святоотеческих текстов Р. В. Яшунским, более текстологически выверенный и дополненный новыми примечаниями. и комментариями. В приложении приводится текст с главами паламитских Соборов из современного издания Синодика Православия Гуйяра, переведенного на русский язык специально для этого издания Д. С. Чепелем.

Святитель Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод

пер. и коммент. Р. В. Яшунского; сост. О. И. Ласточкин

Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 324 с.

ISBN 978-5-8064-2974-3

Святитель Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод - Содержание

От составителя (О. И. Ласточкин)

Григорий Палама В ЗАЩИТУ СВЯЩЕННО-БЕЗМОЛВСТВУЮЩИХ

1. 1. Первое из первой Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих блаженнейшего архиепископа Фессалоникийского Григория: почему и до какой степени полезны занятия науками

1. 2. Его же второе из первой Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о том, что избравшим в безмолвии внимать себе небесполезно держать свой ум внутри тела

1. 3. Его же третье из первой Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о свете, божественном просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе

2. 1. Его же Первое из второй Триады Слово в защиту священно- безмолвствующих: пересказ и опровержение написанного философом Варлаамом против священно-безмолвствующих. Что такое истинно спасительное знание, ревностно искомое истинными монахами, или Против тех, кто называет получаемое от светских наук знание истинно спасительным

2. 2. Его же Второе из второй Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о молитве

2. 3. Его же Третье из второй Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о священном свете

3. 1. Его же Слово Первое против второго. Обличение нелепостей, проистекающих из второго сочинения философа Варлаама, или об обожении

3. 2. Его же Слово Второе против второго. Перечень нелепостей, проистекающих из посылок философа Варлаама

3. 3. Его же Слово Третье против второго. Перечень нелепостей, проистекающих из выводов философа Варлаама

Список произведений, цитируемых свт. Григорием Паламой в «Триадах в защиту священно-безмолвствующих»

Приложение 1. Главы паламитских Соборов из Синодика Православия

Приложение 2. Заметки по поводу перевода некоторых мест из Триад в защиту священно-безмолвствующих свт. Григория Паламы

NOTA BENE

1 При подготовке издания Д.Бирюковым была написана статья "УЧЕНИЕ ОБ УМЕ, ЕГО ДЕЙСТВИИ И БЕЗДЕЙСТВИИ В «ТРИАДАХ» ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. СВЯЗЬ ЭТОГО УЧЕНИЯ С ОНТОЛОГИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПАЛАМИЗМЕ, И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ИСТОЧНИКИ (ПЛАТОНИЧЕСКАЯ И ИУДЕЙСКАЯ ЛИНИИ)", которая по неизвестным причинам не попала в печатное издание книги.

Мы ее также решили дать для наших читателей - можно скачать ВСЕМ.

2 Разгромная реакция Дунаева на новый перевод опубликована в его ЖЖ.