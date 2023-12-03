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Палама Григорий - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод

Святитель Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology

НОВЫЙ ПЕРЕВОД

«Триады в защиту священно-безмолвствующих» — самый известный труд отца и учителя Церкви свт. Григория Паламы (1296-1359), направленный против учения Варлаама Калабрийского о Божественных энергиях. Полемика свт. Григория Паламы с Варлаамом привела к созыву серии Соборов, имевших вероучительную значимость наравне со Вселенскими Соборами. В «Триадах» свт. Григорий защищает аскетическую практику и действительность духовного опыта видения Нетварного света монахов-исихастов. И хотя ядром спора явился вопрос о тварности и нетварности Божественных энергий, в ходе спора Палама рассматривает более глубокие вопросы, связанные с православным вероучением о различии сущности и энергии в Боге, и обосновывает возможность причаствуемости человека Божественной энергии, под которой понимается Нетварный свет Божий. И в этом смысле богословие свт. Григория есть продолжение проблематики Четвертого Вселенского Собора в Халкидоне и Шестого Вселенского Собора.

В связи с этим нужно отметить, что, говоря о соединении с Нетварным светом, свт. Григорий употребляет как Халкидонское определение — «неслиянно-нераздельно», так и дохалкидонский термин «смешение», воспринятый христианской традицией у стоиков, который как образ соединения различных природ был отличен от термина «слияние» и употреблялся в смысловом контексте, синонимичном Халкидонскому определению, но впоследствии был скомпрометирован еретиками и оказался под запретом на Халкидонском и последующих Соборах. Употребление дохалкидонской терминологии обусловлено постоянным обращением свт. Григория к древним дохалкидонским св. Отцам и под их влиянием. Когда же свт. Григорий говорит «со своего голоса», он придерживается языка Халкидона, как более адекватно выражающего православный взгляд на образ соединения тварного и нетварного, тварной природы и благодати. В Триадах свт. Григорием рассматриваются также вопросы о сущности богословского знания как богопознания посредством божественной энергии в противовес научному (внешнему) философскому знанию, и связанный с этим вопрос «научности» богословия, опоры на рацио, актуальные и для сегодняшнего дня.

Перевод данного произведения на русский язык впервые был осуществлен В. В. Бибихиным в 1995 году, но несмотря на свое несомненное литературное достоинство, этот перевод имеет существенные недостатки и неточности. Вниманию читателя предлагается новый перевод этого выдающегося труда, выполненный известным переводчиком святоотеческих текстов Р. В. Яшунским, более текстологически выверенный и дополненный новыми примечаниями. и комментариями. В приложении приводится текст с главами паламитских Соборов из современного издания Синодика Православия Гуйяра, переведенного на русский язык специально для этого издания Д. С. Чепелем.

Святитель Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод

пер. и коммент. Р. В. Яшунского; сост. О. И. Ласточкин

Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 324 с.

ISBN 978-5-8064-2974-3

Святитель Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - новый перевод - Содержание

От составителя (О. И. Ласточкин)

Григорий Палама В ЗАЩИТУ СВЯЩЕННО-БЕЗМОЛВСТВУЮЩИХ

  • 1. 1. Первое из первой Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих блаженнейшего архиепископа Фессалоникийского Григория: почему и до какой степени полезны занятия науками

  • 1. 2. Его же второе из первой Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о том, что избравшим в безмолвии внимать себе небесполезно держать свой ум внутри тела

  • 1. 3. Его же третье из первой Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о свете, божественном просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе

  • 2. 1. Его же Первое из второй Триады Слово в защиту священно- безмолвствующих: пересказ и опровержение написанного философом Варлаамом против священно-безмолвствующих. Что такое истинно спасительное знание, ревностно искомое истинными монахами, или Против тех, кто называет получаемое от светских наук знание истинно спасительным

  • 2. 2. Его же Второе из второй Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о молитве

  • 2. 3. Его же Третье из второй Триады Слово в защиту священно-безмолвствующих: о священном свете

  • 3. 1. Его же Слово Первое против второго. Обличение нелепостей, проистекающих из второго сочинения философа Варлаама, или об обожении

  • 3. 2. Его же Слово Второе против второго. Перечень нелепостей, проистекающих из посылок философа Варлаама

  • 3. 3. Его же Слово Третье против второго. Перечень нелепостей, проистекающих из выводов философа Варлаама

Список произведений, цитируемых свт. Григорием Паламой в «Триадах в защиту священно-безмолвствующих»

Приложение 1. Главы паламитских Соборов из Синодика Православия

Приложение 2. Заметки по поводу перевода некоторых мест из Триад в защиту священно-безмолвствующих свт. Григория Паламы

NOTA BENE

1 При подготовке издания Д.Бирюковым была написана статья "УЧЕНИЕ ОБ УМЕ, ЕГО ДЕЙСТВИИ И БЕЗДЕЙСТВИИ В «ТРИАДАХ» ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. СВЯЗЬ ЭТОГО УЧЕНИЯ С ОНТОЛОГИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПАЛАМИЗМЕ, И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ИСТОЧНИКИ (ПЛАТОНИЧЕСКАЯ И ИУДЕЙСКАЯ ЛИНИИ)", которая по неизвестным причинам не попала в печатное издание книги.

Мы ее также решили дать для наших читателей - можно скачать ВСЕМ.

2 Разгромная реакция Дунаева на новый перевод опубликована в его ЖЖ.

Views 1 340
Rating 5.0 / 5
Added 03.12.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

B
brat Nicaeec 4 years ago

Интересно, напишет ли кто-нибудь сравнительную статью по переводам Бибихина и Яшунского? :)

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