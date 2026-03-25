Палама Григорий - Триады в защиту священно-безмолвствующих - Слово о сущем

Новое служение св. Григория началось с его книги (I Триада) против ученого монаха Варлаама (1290—1348), православного — по крайней мере он сам так себя сначала называл — грека из г. Семинары в Калабрии; эта область в Южной Италии с глубокой древности имеет греческие поселения.

Часто думают, что спор начался только тогда, когда Палама решил защитить исихастов от Варлаама, который назвал их молитвенные состояния фантазиями. Но противостояние наметилось намного раньше.

Св. Григорий обязательно должен был услышать о Варлааме еще в 1330, когда этот сорокалетний блестящий ученый, знаток Евклида, Аристотеля, Платона и Птолемея, плодовитый и острый писатель появился в Константинополе, сразу став знаменитостью и приближенным Андроника III, которому был нужен ученый дипломат для церковных и военных переговоров с папой.

Варлаам даже стал игуменом монастыря Спасителя в Константинополе и получил титул дидаскала богословия. Но он жестоко поссорился с константинопольскими учеными и литераторами, признанный корифей которых Никифор Григора ни за что не хотел уступать первенство пришельцу. Произошли публичные прения, на которых победил Григора; по крайней мере так представил дело он сам в своем диалоге «Флорентий», где Варлаам изображен в виде хвастуна, единственный интерес которого — опорочить других философов.

Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих

Перевод, послесловие и комментарии В. В. Бибихина.

2-е изд., стер. — СПб.: Наука, 2007. — 429 с.

Серия «Слово о сущем» Том 51

ISBN 978-5-02-026292-8

Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих

Вопрос первый Всеблаженного архиепископа Фессалоникского Григория Слово в защиту священно-безмолвствующих

1-я часть ТРИАДЫ I

Для чего и до каких пор полезно заниматься словесными рассуждениями и науками

Ответ первый

Вопрос второй

2-я часть ТРИАДЫ I

О том, что, стремясь в исихии внимать самому себе, не бесполезно держать ум внутри тела

Ответ второй

Вопрос третий

3-я часть ТРИАДЫ I

О свете, Божием просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе

Ответ третий

1-я часть ТРИАДЫ II

Разбор и опровержение сочинений философа Варлаама против священно-безмолвствующих. В чем истинно спасительное знание, к которому должны стремиться истинные монахи, или против думающих, что подлинно спасительно знание внешних наук

2-я часть ТРИАДЫ II

О молитве

3-я часть ТРИАДЫ II

О священном свете

1-я часть ТРИАДЫ III

Обличение нелепостей, вытекающих из второго сочинения философа, или Об обожении

2-я часть ТРИАДЫ III

Перечень нелепостей, вытекающих из посылок философа Варлаама

3-я часть ТРИАДЫ III

Перечень нелепостей, вытекающих из умозаключений того же философа

Приложение

Краткие сведения о житии и мысли св. Григория Паламы (В. В. Бибихин)