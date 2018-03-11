Массив исторических сведений о Братце Иоанне Чурикове можно сравнить с мозаичной картиной, состоящей из множества мелких деталей местами беспорядочно перемешанных, местами утраченных, местами образующих законченный фрагмент. Общее количество деталей этой «мозаики», содержащих значимые сведения, составляет по оценке автора настоящего сборника более 20000 листов. С точки зрения исследователя, занимающегося реконструкцией истории жизни и деятельности Братца Иоанна Чурикова, такое обилие исторических свидетельств и документов сравнительно недавнего происхождения (80–120 лет) создаёт предпосылки для точного воссоздания происходивших событий.

Распыленность этих свидетельств и документов по разным местам хранения (это девять архивов Санкт–Петербурга, Москвы, Самары, Ярославля, библиотеки музеев и Духовных школ СПб и Самары, многочисленные семейные архивы и частные собрания) создаёт существенные трудности в поиске и сборе материалов. По мере увеличения количества собранных документов усложняются их хранение и учет, перевод в электронный вид, обработка информации и ее анализ. При сохранении сегодняшних темпов исследований, проводящихся с разной степенью интенсивности силами малого числа сотрудников, понадобится еще не менее пяти лет, чтобы аккумулировать материалы в объёме, позволяющем воссоздать целостную достоверную картину событий более чем восьмидесятилетней давности.

«Имя мое грешное помяните…»

сост. С. Ю. Паламодов

СПб. : Алетейя, 2011. 212 с.

ISBN 978-5-91419-448-9

«Имя мое грешное помяните…» - Содержание

Из отзывов рецензентов

Предисловие

I. Обзор и краткая характеристика исторических документов о жизни и деятельности Ивана Алексеевича Чурикова

1. Письма

2. Ответы на записки с вопросами и просьбами

3. Беседы

4. «Рабочая Библия»

5. Отчёты о проведенных беседах

6. Ведомственные документы

7. Документы следственных органов

8. Печатные издания

9. Фотографии

10. Административно–хозяйственные документы

11. Источники, не поступившие в научный оборот

12. Создаваемые источники

Заключение

Принятые сокращения

II. Документы

1. Отправка Братца Иоанна в Самару после ареста в Петербурге в 1899г.

2. Исцеление Веры Стражевой

3. Праздник в коммуне осенью 1926 года

4. «Варфоломеево воскресенье». Рассказ Варфоломея Алексеевича Плотникова

5. Рассказ Марии Семеновны Григорьевой

6. Исцеление Марии Алексеевны Карташевой

7. Рассказ Зинаиды Григорьевны Григорьевой

8. Исцеление от пьянства и чесотки Василия Колобова

9. Исцеление Веры Тихомировой

10. «Воскрешение Лазаря»

11. Приёмы Братцем Иоанном просителей по запискам

12. Записки с ответами Братца на просьбы посетителей

13. Записки, поданные просителями Братцу Иоанну в 1920–е годы.

14. Рассказ Алексея Семеновича Крылова

15. Рассказ Александра Григорьевича Лобанова

16. Рассказ Егора Васильевича Фролова

17. Рассказ Тимофея Васильевича Зайцева

18. Рассказ Евдокии Кузьминичны Ивановской

19. Исцеление Ивана Ивановича Иванова

20. Исцеление Татьяны Ивановой

21. Исцеление от «заразы»

22. Исцеление Забегаева Семена Константиновича

23. Рассказ об исцелении Анастасии Алексеевны Шустряковой (в замужестве Жаковой) 1905–1990 гг.

24. Исцеление Тихона Терентьева

25. Исцеление Нюши Орловой

26. Исцеление Шуры Смирновой

27. Исцеление хромой

28. Исцеление от слепоты

29. Рассказ Василисы Осиповны Лагуновой

30. Рассказ Степана Ивановича Ермолова

31. Рассказ внучки С.И.Ермолова – Екатерины Александровны Ермоловой

32. Из выступления на диспуте в типографии «Красной газеты» на тему «Правда о братце Чурикове» 15 и 18 июня 1928 года Ивана Кузьмича Фролова

33. Рассказ Анны Павловны и Александра Петровича Петровых

34. Рассказ Евлампия Кузьмича и Марии Васильевны Кузьминых

35. Исцеление женщины

36. Исцеление болезни уха

37. Рассказ Александра Александровича Смирнова

38. Рассказ Николая Александровича Жигачева

39. Из разговоров после беседы в Петровском парке

40. Рассказ Анастасии Алексеевны Тимониной

41. Исцеление Михаила Павловича Баскова

42. Исцеление Семена Андреевича Беляева

43. Исцеление Григория Клементьевича Дмитриева

44. Исцеление Ивана Степановича Нестерина

45. Исцеление Николая Николаевича Павлова

46. Рассказ Клавдии Васильевны Седовой (Кармишенской)

47. Рассказ бывшего пьяницы

«Имя мое грешное помяните…» - Предисловие

Предлагаем читателям первую часть сборника исторических документов, освещающих жизнь и деятельность Ивана Алексеевича Чурикова, известного в народе, как Братец Иоанн Самарский. В состав сборника вошли документы, отвечающие строгим критериям исторической достоверности. В первую часть сборника включены документы из архивов Санкт–Петербурга, а также стенограммы аудиозаписей рассказов людей, лично знавших Братца Иоанна.

Сборник планируется издавать частями примерно 1 раз в год по мере подготовки документов к печати. Всего планируется издать 5–6 тематических частей, посвящённых разным сторонам деятельности Братца Иоанна, в т.ч.: взаимоотношениям с духовенством, его религиозным и аскетическим воззрениям, методам трезвенной работы, репрессиям трезвенников периода 1920–50–х годов, истории возникновения и формирования культа Братца, как «второго пришествия Христа», истории общества Б.И.Ч. в послевоенный период.

Название сборника «Имя мое грешное помяните…» определено содержанием его первой части, посвященной преимущественно свидетельствам о молитвенной помощи Братца Иоанна, полученной теми, кто к нему обращался. Слова эти, произнесённые Братцем незадолго перед арестом передавались трезвенниками из уст в уста десятки лет. Письменная фиксация осуществлена в конце 1950–х годов Эммой Феликсовной Лядовой со слов Марии Васильевны Стефанской, одной из тех, кто лично слышал их от Братца в таком изложении: «Меня не будет, а у вас будут скорби, болезни, неустройства. Пишите записки, обращаясь ко Господу, и мое грешное имя вспомяните, ибо эта овечка отсюда вышла. И Господь по вере вашей будет посылать вам просимое».

оставителю сего сборника неоднократно приходилось их слышать в таком варианте: «Меня не будет, у вас будут скорби и болезни. Обращайтесь к Господу, пишите записочки. Бумаги не будет – углём на бересте пишите. Имя мое грешное помяните и я тут, как тут». Незначительная разница изложения в данном случае свидетельствует в пользу достоверности этих слов, относящихся к области устного предания общества трезвости, которое в 2009г. отметило 115 лет со дня основания Братцем Иоанном Чуриковым.

До недавнего времени личность Братца Иоанна Чурикова не вызывала особого интереса, т.к. деятельность его почитателей не носила сколько–нибудь заметного общественного значения. С 1989 года, когда трезвенники–«чуриковцы» впервые с конца 1920–х годов были зарегистрированы, как религиозная организация, по настоящее время произошли значительные изменения. Сейчас в Санкт–Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано и действует четыре общины трезвенников Братца Иоанна Чурикова, отражающие все возможные варианты почитания Братца. Некоторые из них имеют свои сайты в Интернете (www.trezvost.com, www.trezvograd.ru), издают книги и брошюры, ведут активную деятельность, которая периодически освещается в печатных и электронных СМИ – все они доносят до слушателей, читателей, зрителей образ Братца Иоанна в своей интерпретации всеми доступными способами.

Не вдаваясь сейчас в детали различий между общинами трезвенников, отметим, что настоящий и последующие выпуски сборника исторических документов будут полезены и интересены не только всем почитателям Братца, независимо от их исповедания, но и церковной общественности, священнослужителям, миссионерам, а также всем, интересующимся религиозной жизнью Петербурга первой трети ХХ века и историей трезвеннического движения.