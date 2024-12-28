Очень многие считают себя христианами. А как же иначе? Мы унаследовали христианскую веру от отцов и пользуемся этим богатым наследием. Но представьте себе, что вы проводите опрос среди соседей и задаёте десяти разным людям вопрос: «Что, по-вашему, означает — быть настоящим христианином?». Скорее всего, вы получите десять разных ответов!

Думаю, что большинству людей так же трудно ответить на этот вопрос, как в своё время и мне. Да, я с детства ходил в церковь. Да, я знал немало христианских гимнов и библейских историй. Но я не был христианином.

Я мог, если надо, встать и процитировать на память множество библейских стихов, мог и помолиться. Но это было пустое, бессознательное подражание религиозным обрядам. И только через несколько лет передо мной ясно встал вопрос: «Христианин ли я на самом деле?»

Бог хочет, чтобы каждый из нас знал свою цену в Его глазах, своё место в Его мире. Поэтому я не сомневаюсь: эта брошюра оказалась в ваших руках не случайно.

Задайте себе вопрос: «Настоящий ли я христианин?». Или: «Не нужно ли и мне стать христианином?». И теперь у вас есть возможность узнать ответ!

* * *

Я сидел у кровати своего умирающего деда, убеждая его обратиться к Богу. «Не беспокойтесь обо мне, — повторял он. — Всё в порядке». Он умер в тот же день, не сомневаясь, что был настоящим, хорошим христианином — в том смысле, в каком слово «христианин» обычно понимается у людей. Его понимание христианства было одним из множества созданных людьми мифов.

Может быть, вы с детства ходили в церковь — православную, католическую или протестантскую. Может быть, вас воспитали в традициях другой религии, а может, и совсем без Бога. И вы с лёгким сердцем думаете: «Со мной всё в порядке». Но прошу вас: в каких бы традициях вы ни воспитывались — не спешите с выводами, отрешитесь от мифов, навязанных воспитанием, и задумайтесь: что делает человека христианином?

Луис Палау – Настоящий христианин – Что это такое?

Русское издание осуществлено Славянским евангельским обществом с помощью организации Bible Literature International. – Wheaton, IL: Slavic Gospel Press, 1989. – 28 с.

Луис Палау – Настоящий христианин – Что это такое? – Содержание

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Что такое настоящий христианин?