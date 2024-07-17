Паломник Давуд - По Великому шелковому пути
Я полюбил народы Центральной Азии еще во время моего первого посещения Узбекистана в 1982 году. С тех пор прошло более четверти века, и в этом регионе многое изменилось внешне. Однако в сердцах своих люди остались такими же радушными и гостеприимными. Несмотря на экономические и прочие трудности, многие искренне стараются жить честно и правильно. Я очень уважаю искренность их сердец и желание этих людей знать то, что является истиной и достойно подражания.
В этой книге описаны некоторые из моих знакомств и бесед с людьми, проживающими в Центральной Азии. Я удостоился чести жить с ними рядом какое-то время, наслаждаясь теплотой их гостеприимства и богатством местной культуры. Я многому успел научиться у этих людей, особенно проникнуться уважением к их ценностям, таким, как гостеприимство, щедрость и доброта. Эта книга отражает мою признательность людям, которые сохранили ценности и культуру народов Центральной Азии.
Сидя за кухонным столом или путешествуя вместе со мной в автобусе, люди иногда задавали мне вопросы о том, что считали важным в жизни. Некоторые из них касались семьи, например, воспитания детей. (Несмотря на то, что у меня пятеро собственных детей, а теперь еще и две внучки, я все еще учусь этому искусству!) Другие вопросы относились к более глубоким проблемам, например, в чем смысл жизни или для чего мы существуем на земле. На эти темы можно было бы написать много книг, но так и не раскрыть их полностью. И все-таки я надеюсь, что беседы, которые выбраны для этой книги, позволят мне поделиться знанием и опытом, чтобы помочь моим друзьям в Центральной Азии и на Кавказе в их собственном паломничестве, которым является сама жизнь.
Уверен, что многие из моих друзей не были бы против упоминания их настоящих имен в книге, однако из уважения к их праву на личную жизнь я изменил некоторые подлинные имена на вымышленные, наиболее распространенные в Центрально- Азиатском регионе. В некоторых случаях я воздержался от упоминания каких-либо имен. В других случаях, чтобы соблюсти анонимность, я счел необходимым изменить отдельные детали обстоятельств, такие, как место проведения беседы, но смысл моих бесед, а также заключенный в них жизненный опыт отражают то, что происходило на самом деле с местными жителями этого региона. Я также позволил себе передать все это в одном непрерывном повествовании, словно дневник путешественника, а не описывать их в виде отдельных событий, произошедших во время разных поездок. В некоторых случаях я объединил два отдельных диалога в один или дополнил содержание некоторых бесед, чтобы полнее раскрыть их смысл. Я надеюсь, что эти небольшие редакционные добавления будут помощью, а не препятствием для читателя, который захочет сопровождать меня в паломничестве по Центральной Азии и Кавказу.
Паломник Давуд - По Великому шелковому пути
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. - 224 с.
Паломник Давуд - По Великому шелковому пути – Содержание
Введение
- Глава 1. Синьцзян: милостыня
- Глава 2. Синьцзян: пост
- Глава 3. Казахстан: когда Бог говорит
- Глава 4. Кыргызстан: гостеприимство
- Глава 5. Кыргызстан: обрезание
- Глава 6. Таджикистан: страх или любовь?
- Глава 7. Таджикистан: жизнь с утратой
- Глава 8. Узбекистан: воспитание детей
- Глава 9. Туркменистан: ковры
- Глава 10. Туркменистан: калым
- Глава 11. Каракалпакстан: почитание предков
- Глава 12. Калмыкия: поговорки
- Глава 13. Карачаево-Черкесия: воскрешение мертвых
- Глава 14. Кисловодск: спорт на Кавказе
- Глава 15. Дагестан: ангелы
- Глава 16. Азербайджан: пророк в белом
- Глава 17. Гора Всевышнего
Примечания
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