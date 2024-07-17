Паломник Давуд - По Великому шелковому пути

Я полюбил народы Центральной Азии еще во время моего первого посещения Узбекистана в 1982 году. С тех пор прошло более четверти века, и в этом регионе многое изменилось внешне. Однако в сердцах своих люди остались такими же радушными и гостеприимными. Несмотря на экономические и прочие трудности, многие искренне стараются жить честно и правильно. Я очень уважаю искренность их сердец и желание этих людей знать то, что является истиной и достойно подражания.

В этой книге описаны некоторые из моих знакомств и бесед с людьми, проживающими в Центральной Азии. Я удостоился чести жить с ними рядом какое-то время, наслаждаясь теплотой их гостеприимства и богатством местной культуры. Я многому успел научиться у этих людей, особенно проникнуться уважением к их ценностям, таким, как гостеприимство, щедрость и доброта. Эта книга отражает мою признательность людям, которые сохранили ценности и культуру народов Центральной Азии.

Сидя за кухонным столом или путешествуя вместе со мной в автобусе, люди иногда задавали мне вопросы о том, что считали важным в жизни. Некоторые из них касались семьи, например, воспитания детей. (Несмотря на то, что у меня пятеро собственных детей, а теперь еще и две внучки, я все еще учусь этому искусству!) Другие вопросы относились к более глубоким проблемам, например, в чем смысл жизни или для чего мы существуем на земле. На эти темы можно было бы написать много книг, но так и не раскрыть их полностью. И все-таки я надеюсь, что беседы, которые выбраны для этой книги, позволят мне поделиться знанием и опытом, чтобы помочь моим друзьям в Центральной Азии и на Кавказе в их собственном паломничестве, которым является сама жизнь.

Уверен, что многие из моих друзей не были бы против упоминания их настоящих имен в книге, однако из уважения к их праву на личную жизнь я изменил некоторые подлинные имена на вымышленные, наиболее распространенные в Центрально- Азиатском регионе. В некоторых случаях я воздержался от упоминания каких-либо имен. В других случаях, чтобы соблюсти анонимность, я счел необходимым изменить отдельные детали обстоятельств, такие, как место проведения беседы, но смысл моих бесед, а также заключенный в них жизненный опыт отражают то, что происходило на самом деле с местными жителями этого региона. Я также позволил себе передать все это в одном непрерывном повествовании, словно дневник путешественника, а не описывать их в виде отдельных событий, произошедших во время разных поездок. В некоторых случаях я объединил два отдельных диалога в один или дополнил содержание некоторых бесед, чтобы полнее раскрыть их смысл. Я надеюсь, что эти небольшие редакционные добавления будут помощью, а не препятствием для читателя, который захочет сопровождать меня в паломничестве по Центральной Азии и Кавказу.

Паломник Давуд - По Великому шелковому пути

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. - 224 с.

Паломник Давуд - По Великому шелковому пути – Содержание

Введение

Глава 1. Синьцзян: милостыня

Глава 2. Синьцзян: пост

Глава 3. Казахстан: когда Бог говорит

Глава 4. Кыргызстан: гостеприимство

Глава 5. Кыргызстан: обрезание

Глава 6. Таджикистан: страх или любовь?

Глава 7. Таджикистан: жизнь с утратой

Глава 8. Узбекистан: воспитание детей

Глава 9. Туркменистан: ковры

Глава 10. Туркменистан: калым

Глава 11. Каракалпакстан: почитание предков

Глава 12. Калмыкия: поговорки

Глава 13. Карачаево-Черкесия: воскрешение мертвых

Глава 14. Кисловодск: спорт на Кавказе

Глава 15. Дагестан: ангелы

Глава 16. Азербайджан: пророк в белом

Глава 17. Гора Всевышнего

Примечания