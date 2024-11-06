Исследования политической культуры вызывают значительный интерес как у представителей разных научных направлений ( социологии, политологии, юриспруденции, психологии и др.), так и широкого круга читателей, интересующихся политическими процессами.

Это связано со структурными характеристиками политической культуры, которые включают в себя и традиции, устоявшиеся правила принятия политических решений, и специфику, психологические основы поведения населения, отражающие влияние современных обстоятельств и приводящих к изменениям, обновлениям политической реальности.

Особый интерес проявляется в период кризисных явлений (экономических, политических, культурных), так как выявленные исследователями особенности политической культуры дают возможность анализировать, какими средствами можно выйти из кризиса, какими могут быть последствия и влияние на стабильность или перспективы значимых изменений.

Учебное пособие «Политическая культура» состоит из двух частей. Первая глава отражает содержание теоретических подходов к трактовке, характеристикам и элементам политической культуры. Подробно иллюстрируются факторы формирования политической культуры, анализируется функциональная роль в политических событиях, влияние на специфику политического процесса в стране и регионе. Вторая глава отражает общие и особенные характеристики и закономерности формирования политической культуры некоторых ключевых стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Анна Паначёва - Политическая культура - учебное пособие для вузов

- Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 237 с.

ISBN: 978-5-534-08329-3

Анна Паначёва - Политическая культура - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. Теория политической культуры 1.1. Политическая культура: основные трактовки и теоретические положения 1.2. типологии и модели политической культуры 1.3. Основные элементы политической культуры 1.4. Факторы формирования и функции политической культуры

Глава II. Национальные модели политических культур . 2.1. Политические культуры европейских стран (на примере Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании) 2.2. Политические культуры США и Канады 2.3. Политические культуры стран Латинской Америки 2.4. Политические культуры стран Азии (на примере Китая, Японии, Индии и Бореи) 2.5. Политические культуры стран Африки 2. 6. Политическая культура России



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