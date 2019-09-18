Текст «Трапезундской хроники» Михаила Панарета содержится в единственной рукописи Библиотеки Марчиана в Венеции (cod. Marcianus gr. 608 (coll. 306), f. 287 r — 312 r) и происходит из собрания венецианского патриция и коллекционера Джованни Баттиста Реканати (1687–1734), куда она попала из библиотеки прокуратора Джулио Джустиниана (была там в 1698 г.).

Текст Панарета не является автографом хрониста: вся рукопись написана тремя одновременно работавшими писцами XV в. Анализ водяных знаков позволил П. Шрайнеру точно датировать время создания рукописи 1440–1450 гг. На полях рукописи красными чернилами иногда обозначались правления императоров. С. Ламбросом они были включены в текст его издания хроники как аутентичные, в то время как О. Лампсидис счел их не принадлежащими хронисту и рассматривал только в комментарии, но не смог объяснить, почему в некоторых случаях такие обозначения сделаны, а в других — нет.

Переиздание хроники с русским переводом [1905 г.], выполненное А.С. Хахановым, не пригодно для использования из-за массы ошибок и опечаток, как в греческом, так и в русском текстах.

Михаил Панарет - О великих Комнинах - Трапезундская хроника

Издательство Алетейя, 2019. – 200 с.

Серия «Новая Византийская библиотека. Источники»

ISBN 978-5-907115-64-4.

Михаил Панарет - О великих Комнинах - Трапезундская хроника – Содержание

I. Введение (С.П. КАРПОВ)

II. Факсимильное издание

III. Греческий текст и перевод

Греческий текст хроники Михаила Панарета (А.М. КРЮКОВ)

Перевод (С.П. КАРПОВ, Р.М. ШУКУРОВ)

IV. Комментарии (С.П. КАРПОВ, Р.М. ШУКУРОВ)

V. Приложения (С.П. КАРПОВ)

1. Трапезундские императоры Великие Комнины

2. Православные Трапезундские митрополиты

3. Список чинов трапезундского двора

VI. Список сокращений

VII. Библиография

VIII. Указатели (Р.М. ШУКУРОВ, А.М. КРЮКОВ)

Index rerum notabilium

Указатель к введению, переводу и комментарию

Abstract

Михаил Панарет - О великих Комнинах - Трапезундская хроника - Введение

«Трапезундская хроника» Михаила Панарета — единственный дошедший до нас источник, последовательно излагающий историю Трапезундской империи от момента ее образования в апреле 1204 г. до конца XIV столетия. При этом хронист придерживается одной и строго определенной исторической концепции: всю историю этого государства он связывает с единственной правящей там династией — родом Великих Комнинов. Это отражено и в самом названии: «О трапезундских императорах Великих Комнинах, как и когда и сколько каждый из них правил».

Можно с полным основанием отнести это произведение к жанру династической хроники, довольно редкого в византийском мире. Это обстоятельство заслуживает особого внимания: хронист не выходит за обозначенные им хронологические пределы и не сообщает о многих событиях истории Понта до образования империи, в частности полностью игнорируя период полусамостоятельного правления Гавров в XI–XII вв., чей представитель, знаменитый полководец Феодор, погибший в борьбе с сельджуками, был причислен к лику святых. Только благодаря хронике Панарета мы знаем о многих событиях на средневековом Понте в XIII–XIV вв., малоизвестных по другим источникам или вовсе не отраженных в них. В этом отношении хроника уникальна. Но там, где сведения Панарета могут быть сопоставлены с другими материалами, о чем ниже, она постоянно демонстрирует высокую достоверность и выверенность информации, несмотря на подчас лапидарный стиль изложения.