Панасюк - Как дотянуть до конца месяца
Помню, как однажды я нашел в Интернете заметку о том, что древние греки имели обычай включать в программу Олимпийских игр состязание бегунов с зажженными факелами в руках. Для того чтобы победить, атлет должен был не только прибежать к финишу первым, но при этом не погасить свой факел. Концепция процветания, с которой мы познакомимся в этой книге, имеет много общего с данной иллюстрацией: важно не только дотянуть до конца месяца, но и достичь поставленных перед собой целей, не нарушая при этом установленного в жизни равновесия между временем, способностями и ценностями (материальными — такими, как вещи и деньги, и нематериальными — такими, как любовь и уважение наших детей).
Посвятив четырнадцать лет встречам, установлению отношений и консультированию богатых и бедных жителей Северной и Латинской Америки, я заметил, что многие из них ведут себя так, словно путь к финансовому процветанию представляет собой стометровую беговую дорожку без барьеров. Эти люди стремятся достичь своих финансовых целей в максимально короткие сроки, рискуя своим временем, способностями и ценностями ради получения тех или иных экономических выгод, которые, однако, не приносят им внутреннего удовлетворения.
Андрес Панасюк - Как дотянуть до конца месяца ?
Пер. с англ. И. Лысюк.
К.: Светлая звезда, 2008. 220 с.
ISBN 978-966120-0־426־
Андрес Панасюк - Как дотянуть до конца месяца ? - Оглавление
Часть первая ПРИНЦИПЫ ПРОЦВЕТАНИЯ
- Разное отношение
- Семь принципов процветания
- Принцип отказа
- Принцип счастья
- Принцип терпения
- Принцип бережливости
- Принцип честности
- Принцип любви и сострадания
- Принцип самодисциплины
Часть вторая СЕМЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА
- Семь составляющих финансового успеха
- 1. Составьте план расходов
- 2. Наметьте цели и финансовые границы
- 3. Живите по принципам процветания
- 4. Учитесь делиться
- 5. Выплачивайте взятые кредиты
- 6. Приготовьтесь к наступлению своего "золотого века"
- 7. Составьте план распределения своего наследства
Часть третья НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
- Практические советы, касающиеся того, как растянуть свою зарплату
- Транспорт
- Дом
- Питание
- Сбережения
- Долги
- Отдых и развлечения
- Одежда
- Здоровье
- Страховка
- Прочие расходы
Послесловие автора
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Примечания
Андрес Панасюк - Как дотянуть до конца месяца ? - Послесловие автора
Завершая эту книгу, посвященную вопросу процветания, я хотел бы поделиться с вами своими собственными убеждениями, касающимися Источника этих принципов и ценноетей, которыми я делился с вами в течение совместно проведенного нйми времени. Я верю в Создателя, Бога и Отца каждого из нас, Который и является Источником этих принципов процветания. Именно Он создал и установил эти принципы, давая нам теперь возможность сделать их частью своей жизни через Святого Духа. Я также считаю, что Бог поставил перед нами конкретные жизненные цели. У Него есть план для каждого из нас, и чем более эффективно мы будем исполнять этот план, тем большее удовлетворение будем испытывать от прожитой жизни.
Я убежден, что невозможно избавиться от недостатков, просто изменив свое поведение. Чтобы стать другим, каждому из нас необходимо обратить свой взор к небу и воззвать о помощи... Пьер Тэйлхард из Шардена любил говорить: "Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт. Мы духовные существа, имеющие человеческий опыт". Работая над этой книгой, я хотел помочь вам не только в вашем человеческом опыте, но также и в духовном. Искренне надеюсь, что вы научились лучше распоряжаться своими финансами не только из недели в неделю, но и из года в год. Также я надеюсь, что указал вам тот путь в жизни, который не только приведет вас к цели, но поможет достигнуть финишной черты, как я уже говорил в начале книги, с горящим факелом.
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