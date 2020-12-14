Помню, как однажды я нашел в Интернете заметку о том, что древние греки имели обычай включать в программу Олимпийских игр состязание бегунов с зажженными факелами в руках. Для того чтобы победить, атлет должен был не только прибежать к финишу первым, но при этом не погасить свой факел. Концепция процветания, с которой мы познакомимся в этой книге, имеет много общего с данной иллюстрацией: важно не только дотянуть до конца месяца, но и достичь поставленных перед собой целей, не нарушая при этом установленного в жизни равновесия между временем, способностями и ценностями (материальными — такими, как вещи и деньги, и нематериальными — такими, как любовь и уважение наших детей).

Посвятив четырнадцать лет встречам, установлению отношений и консультированию богатых и бедных жителей Северной и Латинской Америки, я заметил, что многие из них ведут себя так, словно путь к финансовому процветанию представляет собой стометровую беговую дорожку без барьеров. Эти люди стремятся достичь своих финансовых целей в максимально короткие сроки, рискуя своим временем, способностями и ценностями ради получения тех или иных экономических выгод, которые, однако, не приносят им внутреннего удовлетворения.

Андрес Панасюк - Как дотянуть до конца месяца ?

Пер. с англ. И. Лысюк.

К.: Светлая звезда, 2008. 220 с.

ISBN 978-966120-0־426־

Андрес Панасюк - Как дотянуть до конца месяца ? - Оглавление

Часть первая ПРИНЦИПЫ ПРОЦВЕТАНИЯ

Разное отношение

Семь принципов процветания

Принцип отказа

Принцип счастья

Принцип терпения

Принцип бережливости

Принцип честности

Принцип любви и сострадания

Принцип самодисциплины

Часть вторая СЕМЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА

Семь составляющих финансового успеха

1. Составьте план расходов

2. Наметьте цели и финансовые границы

3. Живите по принципам процветания

4. Учитесь делиться

5. Выплачивайте взятые кредиты

6. Приготовьтесь к наступлению своего "золотого века"

7. Составьте план распределения своего наследства

Часть третья НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Практические советы, касающиеся того, как растянуть свою зарплату

Транспорт

Дом

Питание

Сбережения

Долги

Отдых и развлечения

Одежда

Здоровье

Страховка

Прочие расходы

Послесловие автора

Об авторе

Примечания

Андрес Панасюк - Как дотянуть до конца месяца ? - Послесловие автора

Завершая эту книгу, посвященную вопросу процветания, я хотел бы поделиться с вами своими собственными убеждениями, касающимися Источника этих принципов и ценноетей, которыми я делился с вами в течение совместно проведенного нйми времени. Я верю в Создателя, Бога и Отца каждого из нас, Который и является Источником этих принципов процветания. Именно Он создал и установил эти принципы, давая нам теперь возможность сделать их частью своей жизни через Святого Духа. Я также считаю, что Бог поставил перед нами конкретные жизненные цели. У Него есть план для каждого из нас, и чем более эффективно мы будем исполнять этот план, тем большее удовлетворение будем испытывать от прожитой жизни.

Я убежден, что невозможно избавиться от недостатков, просто изменив свое поведение. Чтобы стать другим, каждому из нас необходимо обратить свой взор к небу и воззвать о помощи... Пьер Тэйлхард из Шардена любил говорить: "Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт. Мы духовные существа, имеющие человеческий опыт". Работая над этой книгой, я хотел помочь вам не только в вашем человеческом опыте, но также и в духовном. Искренне надеюсь, что вы научились лучше распоряжаться своими финансами не только из недели в неделю, но и из года в год. Также я надеюсь, что указал вам тот путь в жизни, который не только приведет вас к цели, но поможет достигнуть финишной черты, как я уже говорил в начале книги, с горящим факелом.