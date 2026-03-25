Панич - Основы логики

Книга Алексея Панича и Сергея Головина «Основы логики. Пособие для верующих и неверующих» представляет собой уникальное междисциплинарное издание, которое реабилитирует логику как необходимый инструмент для честного интеллектуального поиска и продуктивного диалога. Авторы ставят задачу показать, что законы мышления универсальны и не зависят от мировоззренческих предпочтений, являясь общим фундаментом для науки, теологии и повседневного общения. Основная идея пособия заключается в том, что логическая грамотность — это не просто академическая дисциплина, а форма этической ответственности человека за свои слова и убеждения, позволяющая отличать истину от манипуляции.

Содержательная часть книги последовательно знакомит читателя с классическим аппаратом формальной логики: от понятий и суждений до сложных умозаключений и доказательств. Панич и Головин детально разбирают основные законы логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания), иллюстрируя их примерами как из светских дискуссий, так и из библейских текстов. Особое внимание уделяется анализу типичных логических ошибок и демагогических приемов, которые часто используются в мировоззренческих спорах. В книге глубоко исследуется природа аргументации, при этом авторы подчеркивают, что логика не «доказывает» Бога или Его отсутствие, но она делает саму дискуссию о Нем осмысленной и свободной от взаимных интеллектуальных подмен.

Текст написан в ясном, дидактически выверенном и вместе с тем живом стиле, что делает его доступным для широкого круга читателей без специальной подготовки. Алексей Панич и Сергей Головин мастерски соединяют философскую глубину с практической пользой, превращая учебник в руководство по «гигиене мышления». Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится к критическому восприятию информации и хочет научиться выстраивать безупречную аргументацию в любой сфере жизни. Это чтение помогает осознать, что уважение к законам логики — это первый шаг к взаимопониманию между людьми самых разных убеждений.

Панич Алексей - Головин Сергей - Основы логики - Пособие для верующих и неверующих

К.: Книгоноша, 2016. — 232 с.

ISBN 978-617-7248-44-5

Панич Алексей - Головин Сергей - Основы логики - Пособие для верующих и неверующих

Обращение к читателю Введение

1. Понятие вообще и понятие логики в частности

1.1.Предмет и задачи логики - 1.2.Что такое «понятие» - 1.3.Как устроено понятие - 1.4.Соотношение понятий - 1.5.Логические операции с понятиями - 1.6.Определение понятий - 1.7.Определение логики - 1.8.Деление объема понятия. Классификация

2. Суждение

2.1. Понятие суждения - 2.2. Классификация суждений - 2.3. Структура простого суждения - 2.4. Объединенная классификация простых суждений действительности по объему и качеству связки - 2.5. Соотношение объемов понятий в составе суждения - 2.6. Логический квадрат - 2.7. Сложные суждения

3. Умозаключение

3.1. Понятие умозаключения - 3.2. Классификация умозаключений - 3.3. Непосредственные умозаключения - 3.4. Опосредованные категорические умозаключения - 3.5. Опосредованные условные умозаключения - 3.6. Условно-категорические умозаключения

4. Рассуждение

4.1. Понятие рассуждения - 4.2. Логические законы - 4.3. Обоснование и доказательство. Виды доказательства - 4.4. Некоторые типичные ошибки в ходе доказательства - 4.5. Злонамеренное создание видимостилогического рассуждения

5. Заключение

5.1. Роль логики в христианском богословии - 5.2. Логика,атеизм и христианство - 5.3. Ограничения логики

Приложение А. Задания и задачи

1. Задания по теме «Понятие» - 2. Задания по теме «Суждение» - 3. Задания по теме «Умозаключение» - 4. Задания по теме «Рассуждение» - 5. Задачи на логическую сообразительность

Приложение Б. Ответы и объяснения к заданиям и задачам

1. Ответы и объяснения к заданиям по теме «Понятие» - 2. Ответы и объяснения к заданиям по теме «Суждение» - 3. Ответы и объяснения к заданиям по теме «Умозаключение» - 4. Подсказки и комментарии к заданиям по теме «Рассуждение» - 5. Ответы к задачам на логическую сообразительность

Приложение В. Краткий словарь терминов