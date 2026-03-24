В этой монографии Станислав Панин проводит детальный анализ эзотеризма как специфической формы знания и типа мышления. Автор опирается на методологию «западного эзотеризма» (в духе Ваутера Ханеграаффа),предлагая четкие дефиниции и классификации того, что принято называть оккультными науками.
Книга исследует эзотеризм как «отвергнутое знание», которое формировалось в оппозиции к официальной религии и классической науке, но при этом оказывало колоссальное влияние на развитие европейской культуры.Панин разбирает ключевые философские основания эзотерических учений:
Станислав Панин - Философия эзотеризма: Эзотеризм как предмет исторической и философской рефлексии
Серия «Studia religiosa»
Москва: Новое литературное обозрение, 2019 г. 208 с.
ISBN 978-5-4448-0967-9
Станислав Панин - Философия эзотеризма: Эзотеризм как предмет исторической и философской рефлексии – Содержание
Введение
Глава 1. Эзотеризм и его место в западной культуре
1. 1. Пролегомены к определению эзотеризма
1. 2. Эзотеризм и другие формы мировоззрения
1. 3. Мировоззрение и наука
Глава 2. Аналитическое исследование сфер эзотеризма, религии и науки
2. 1. Три сферы западной культуры
2. 2. Анализ сферы научного и ее связи с эзотерическим
2. 3. Анализ сферы религиозного и ее связи с эзотерическим
2. 4. Эзотеризм как центральная сфера культуры
Глава 3. Историческое исследование основных сфер западной культуры
3. 1. Миф и его трансформация в средневековой культуре
3. 2. Эпоха Просвещения и рождение идеологии сциентизма
Глава 4. Осмысление эзотерических учений в философии XIX-XX веков
4. 1. Немецкая философия XIX века
4. 2. Американская философия XIX—начала XX века
4. 3. Европейская философия первой половины XX века
Заключение
Библиография
Указатель имен
