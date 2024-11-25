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Пантано - Магическая дверь

Пантано, Д. - Магическая дверь - Исследования по итальянской герметической традиции
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Archetypal Psychology, Gnosticism Secret Societies, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
В римской мифологии Золотой ветвью называется ветвь с позолоченными листьями с дерева из священной рощи, наделившая троянского героя Энея возможностью безопасно путешествовать по подземному миру. Эта ветвь была посвящена Персефоне, царице подземного мира, и ассоциировалась с богиней Дианой. Легенда об Энее и Золотой ветви, обнаруженная в «Энеиде», является основополагающим мифом Западной эзотерической традиции, как говорит римский поэт Вергилий. Античные легенды рассказывают о землях на западе под названиєм Гесперия, лежащих под орбитой вечерней звезды Венеры. Венера, богиня любви, мать Энея и покровительница троянцев и их потомков, помогает своему сыну, когда боги намереваются навредить ему, сея между ними раздор. Согласно этим легендам, дух Анхиса, покойного отца Энея, является перед ним и говорит, что Эней должен посетить подземный мир и узнать, какое будущее уготовано его народу. Однако сначала Эней должен отыскать пророчицу, известную как Кумская сивилла, которая и приведет его в земли мертвых. Эней находит пророчицу, и она сообщает ему, что ему не удастся безопасно пройти через эти земли без Золотой ветви. Когда Эней входит в лес, дабы найти священную ветвь, два голубя указывают ему путь к дубу, на котором растет ветвь, ведущая к вратам, через которые можно сойти в подземный мир, обитель богов, героев и демонов Гесперии.
ЭНЕЙ - АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ПОСВЯЩЕНИЯ
Набожный Эней воплощает собой идеальный тип римлянина. Это ориентир и хрестоматийный образец наследия дарданского рода. Операции, составляющие часть его посвящения, относятся к орфическо-пифагорейской традиции и обеспечивают доказательство римской и собственно италийской (не связанной с греческой колонизацией Италии) легитимности пифагорейства.
Миф о Золотой ветви, который приводит Вергилий, очерчивает ключевые характеристики пути посвящения, присущие конкретному народу, который позже сформировал ядро римской традиции. Эта форма посвящения, если отбросить ее внешние одеяния и свести к сути, излагает путь, пройдя который, можно получить обратно свою идентичность и традицию. Те же темы проявляются в колесе времени и соответствуют циклам жизни, смерти и перерождения.
Эти легенды рассказывают о былом Золотом Веке, о выкорчеванном древе жизни, о долгих войнах, вторжениях и упадке цивилизации; говоря в общем об отчуждении от непрерывной традиции, которая, по словам Джордано Бруно, превратилась в «болезное древо, истекающее кровью» и «покинутый пень, тысячелетиями бесплодный». Кроме того, эти же легенды предсказывают будущий цикл пере- рождений и возрождение, которое приведет к новому Золотому веку и во главе которого будут стоять неустрашимые существа — Герои, которых древние мудрецы описывают как нечто среднее между людьми и божественным.
Говоря современным языком, какой смысл может Золотая ветвь даровать людям? Что мы можем узнать, предприняв путешествие, обещающее безопасный проход по подземному миру для тех, кто достоин такого предприятия? В каких отношениях современный человек находится с трансцендентным, духовным и божественным?

Пантано, Д. - Магическая дверь - Исследования по итальянской герметической традиции

Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2024. — 228 с.

Пантано, Д. - Магическая дверь – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОСВЯЩЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ВЕТВИ
  • ЭНЕЙ — АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ПОСВЯЩЕНИЯ
  • ОРФИЧЕСКОЕ НИСХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ МНЕМОЗИНУ
  • ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО ЛАЦИЯ
  • МИФЫ И СИМВОЛЫ ДРЕВНЕГО РИМА
  • СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ ДЕВ-ВЕСТАЛОК
  • ВОЛЧИЦА И ОСНОВАНИЕ РИМА
  • РОМУЛ И РЕМ — ДУШИ-БЛИЗНЕЦЫ ИТАЛИИ
  • БАХОФЕН ОБ ОЛИМПИЙСКОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ
  • ГЕРОИЧЕСКИЙ ДУХ
  • АТАВИСТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
  • ИТАЛИЙСКОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ
  • ARS ITALIC А
  • ИСТОКИ
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ NOSTOI (ОЛИМПИЙЦЕВ)
  • SCHOLAITALICA — ПИФАГОРЕЙСКАЯ ШКОЛА ИТАЛИИ
  • ПОДЗЕМНАЯ ПИФАГОРЕЙСКАЯ БАЗИЛИКА У ПОРТА-МАДЖОРЕ
  • ЦИЦЕРОН И ИСКУССТВО СНА
  • ПОЭТЫ-ПРОРОКИ
  • ВЕРГИЛИЙ
  • МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
  • ОВИДИЙ
  • АПУЛЕЙ И ИСКУССТВО МЕТАМОРФОЗ
  • ПОСЛЕДНИЕ ОЛИМПИЙЦЫ — СИММАХ И МАКРОБИЙ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
  • ДАНТЕ И «ВЕРНЫЕ ЛЮБВИ»
  • МАРСИЛИО ФИЧИНО О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА
  • И ХРИСТИАНСКАЯ КАББАЛА
  • ПОМПОНИЙ ЛЕТ И РИМСКАЯ АКАДЕМИЯ
  • ФРАНЧЕСКО КОЛОННА
  • И «ГИПНЭРОТОМАХИЯ ПОЛИФИЛА»
  • ЛОДОВИКО ЛАЦЦАРЕЛЛИ
  • И ДЖОВАННИ МЕРКУРИО ДА КОРРЕДЖО
  • ДЖОРДАНО БРУНО И «ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЕЙ»
  • ЧЕЗАРЕ ДЕЛЛА РИВЬЕРА
  • И «МАГИЧЕСКИЙ МИР ГЕРОЕВ»
  • ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • ПРАКТИКА ФИЛОСОФСКОГО ЭКСТАЗА
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОСТРЕНЕССАНСНЫЕ ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
  • РИМСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ
  • КАЛИОСТРО И ЕГИПЕТСКИЙ УСТАВ
  • ДЖАМБАТТИСТА ВИКО
  • И ДРЕВНЯЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ МУДРОСТЬ
  • НЕАПОЛИТАНСКАЯ ШКОЛА —
  • ДОМЕНИКО БОКИНИ И ДЖУСТИНЬЯНО ЛЕБАНО
  • ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦ И МАГИЧЕСКОЕ БРАТСТВО «МИРИАМ»
  • ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • ОТРЫВОК ИЗ «ТАЙНОГО МИРА» ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦА
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
  • ЮЛИУС ЭВОЛА И ГРУППА «УР»
  • МАРКО ДАФФИ И УСТАВ АНДРОМЕДЫ
  • ДЖАММАРИЯ И «КОРПУС РАВНЫХ»
  • КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
  • КОММЕНТАРИИ К «ЗОЛОТЫМ СТИХАМ» ПИФАГОРА
  • ОБ ОРФИЧЕСКОМ И ВАКХИЧЕСКОМ ПОСВЯЩЕНИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • ВЛИЯНИЕ ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦА НА ГРУППУ «УР»
2024-06-05
Views 373
Rating 5.0 / 5
Added 25.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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