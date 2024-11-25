Пантано - Магическая дверь

В римской мифологии Золотой ветвью называется ветвь с позолоченными листьями с дерева из священной рощи, наделившая троянского героя Энея возможностью безопасно путешествовать по подземному миру. Эта ветвь была посвящена Персефоне, царице подземного мира, и ассоциировалась с богиней Дианой. Легенда об Энее и Золотой ветви, обнаруженная в «Энеиде», является основополагающим мифом Западной эзотерической традиции, как говорит римский поэт Вергилий. Античные легенды рассказывают о землях на западе под названиєм Гесперия, лежащих под орбитой вечерней звезды Венеры. Венера, богиня любви, мать Энея и покровительница троянцев и их потомков, помогает своему сыну, когда боги намереваются навредить ему, сея между ними раздор. Согласно этим легендам, дух Анхиса, покойного отца Энея, является перед ним и говорит, что Эней должен посетить подземный мир и узнать, какое будущее уготовано его народу. Однако сначала Эней должен отыскать пророчицу, известную как Кумская сивилла, которая и приведет его в земли мертвых. Эней находит пророчицу, и она сообщает ему, что ему не удастся безопасно пройти через эти земли без Золотой ветви. Когда Эней входит в лес, дабы найти священную ветвь, два голубя указывают ему путь к дубу, на котором растет ветвь, ведущая к вратам, через которые можно сойти в подземный мир, обитель богов, героев и демонов Гесперии.

ЭНЕЙ - АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ПОСВЯЩЕНИЯ

Набожный Эней воплощает собой идеальный тип римлянина. Это ориентир и хрестоматийный образец наследия дарданского рода. Операции, составляющие часть его посвящения, относятся к орфическо-пифагорейской традиции и обеспечивают доказательство римской и собственно италийской (не связанной с греческой колонизацией Италии) легитимности пифагорейства.

Миф о Золотой ветви, который приводит Вергилий, очерчивает ключевые характеристики пути посвящения, присущие конкретному народу, который позже сформировал ядро римской традиции. Эта форма посвящения, если отбросить ее внешние одеяния и свести к сути, излагает путь, пройдя который, можно получить обратно свою идентичность и традицию. Те же темы проявляются в колесе времени и соответствуют циклам жизни, смерти и перерождения.

Эти легенды рассказывают о былом Золотом Веке, о выкорчеванном древе жизни, о долгих войнах, вторжениях и упадке цивилизации; говоря в общем об отчуждении от непрерывной традиции, которая, по словам Джордано Бруно, превратилась в «болезное древо, истекающее кровью» и «покинутый пень, тысячелетиями бесплодный». Кроме того, эти же легенды предсказывают будущий цикл пере- рождений и возрождение, которое приведет к новому Золотому веку и во главе которого будут стоять неустрашимые существа — Герои, которых древние мудрецы описывают как нечто среднее между людьми и божественным.

Говоря современным языком, какой смысл может Золотая ветвь даровать людям? Что мы можем узнать, предприняв путешествие, обещающее безопасный проход по подземному миру для тех, кто достоин такого предприятия? В каких отношениях современный человек находится с трансцендентным, духовным и божественным?

Пантано, Д. - Магическая дверь - Исследования по итальянской герметической традиции

Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2024. — 228 с.

Пантано, Д. - Магическая дверь – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОСВЯЩЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ВЕТВИ

ЭНЕЙ — АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ПОСВЯЩЕНИЯ

ОРФИЧЕСКОЕ НИСХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ МНЕМОЗИНУ

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО ЛАЦИЯ

МИФЫ И СИМВОЛЫ ДРЕВНЕГО РИМА

СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ ДЕВ-ВЕСТАЛОК

ВОЛЧИЦА И ОСНОВАНИЕ РИМА

РОМУЛ И РЕМ — ДУШИ-БЛИЗНЕЦЫ ИТАЛИИ

БАХОФЕН ОБ ОЛИМПИЙСКОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ДУХ

АТАВИСТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ИТАЛИЙСКОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ

ARS ITALIC А

ИСТОКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ NOSTOI (ОЛИМПИЙЦЕВ)

SCHOLAITALICA — ПИФАГОРЕЙСКАЯ ШКОЛА ИТАЛИИ

ПОДЗЕМНАЯ ПИФАГОРЕЙСКАЯ БАЗИЛИКА У ПОРТА-МАДЖОРЕ

ЦИЦЕРОН И ИСКУССТВО СНА

ПОЭТЫ-ПРОРОКИ

ВЕРГИЛИЙ

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

ОВИДИЙ

АПУЛЕЙ И ИСКУССТВО МЕТАМОРФОЗ

ПОСЛЕДНИЕ ОЛИМПИЙЦЫ — СИММАХ И МАКРОБИЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

ДАНТЕ И «ВЕРНЫЕ ЛЮБВИ»

МАРСИЛИО ФИЧИНО О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА

И ХРИСТИАНСКАЯ КАББАЛА

ПОМПОНИЙ ЛЕТ И РИМСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФРАНЧЕСКО КОЛОННА

И «ГИПНЭРОТОМАХИЯ ПОЛИФИЛА»

ЛОДОВИКО ЛАЦЦАРЕЛЛИ

И ДЖОВАННИ МЕРКУРИО ДА КОРРЕДЖО

ДЖОРДАНО БРУНО И «ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЕЙ»

ЧЕЗАРЕ ДЕЛЛА РИВЬЕРА

И «МАГИЧЕСКИЙ МИР ГЕРОЕВ»

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРАКТИКА ФИЛОСОФСКОГО ЭКСТАЗА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОСТРЕНЕССАНСНЫЕ ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

РИМСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

КАЛИОСТРО И ЕГИПЕТСКИЙ УСТАВ

ДЖАМБАТТИСТА ВИКО

И ДРЕВНЯЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ МУДРОСТЬ

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ШКОЛА —

ДОМЕНИКО БОКИНИ И ДЖУСТИНЬЯНО ЛЕБАНО

ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦ И МАГИЧЕСКОЕ БРАТСТВО «МИРИАМ»

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ОТРЫВОК ИЗ «ТАЙНОГО МИРА» ДЖУЛИАНО КРЕММЕРЦА

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

ЮЛИУС ЭВОЛА И ГРУППА «УР»

МАРКО ДАФФИ И УСТАВ АНДРОМЕДЫ

ДЖАММАРИЯ И «КОРПУС РАВНЫХ»

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

КОММЕНТАРИИ К «ЗОЛОТЫМ СТИХАМ» ПИФАГОРА

ОБ ОРФИЧЕСКОМ И ВАКХИЧЕСКОМ ПОСВЯЩЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: