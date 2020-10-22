Пантуева - Русский язык и культура речи
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» призвано помочь студентам повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в различных ситуациях общения. Курс способствует лучшему пониманию структуры русского языка и его основных особенностей, позволяет получить общее представление об истории русского литературного языка, расширить научный и культурный кругозор.
Яна Руслановна Пантуева - Русский язык и культура речи : Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений
2-е изд., испр. и доп.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. — 192 с.
ISBN 978-5-89100-193-0
Яна Руслановна Пантуева - Русский язык и культура речи : Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений - Содержание
- Предисловие
- Цели и задачи
- Задачи курса
- Методические рекомендации
- Введение
Глава 1 • Основные понятия культуры речи
- Основные уровни и единицы языка
- Современный русский литературный язык
- Языковая норма как центральная категория культуры речи
- Свойства культурной речи
Глава 2 • Язык и стиль
- Стиль
- Стилистическая окраска
- Функциональные стили современного русского литературного языка
Глава 3 • Художественный (литературно-художественный) стиль
- Лингвистические особенности художественного стиля
- Поэзия и проза
- Языковые средства художественной выразительности
- Виды тропов
- Стилистический анализ художественного текста
Глава 4 • Научный стиль
- Лингвистические особенности научного стиля
- Цитирование
- Виды научных текстов
- Композиция первичного научного текста
- План, виды планов
Глава 5 • Официально-деловой стиль
- Лингвистические особенности официально-делового стиля
- Административно-речевой этикет
- Типичные ошибки в деловых бумагах
Глава 6 • Публицистический стиль
- Лингвистические особенности публицистического стиля
- Церковно-проповеднический подстиль
Глава 7 • Разговорный стиль
- Лингвистические особенности разговорного стиля
- Совершенствование разговорной речи
Глава 8 • Нелитературные разновидности русского языка
- Просторечие
- Социолект
- Диалект
Глава 9 • Лексика современного русского литературного языка
- Типы лексических значений слов в русском языке
- Полисемия
- Омонимия. Синонимия. Антонимия
- Паронимия
- Происхождение лексики современного русского языка
- Старославянизмы
- Понятие об активном и пассивном словарном запасе
Глава 10 • Актуальные проблемы языковой культуры общества
- Современное состояние русского литературного языка и основные тенденции его развития
- Язык и речь в духовной жизни человека и в жизни церкви
Заключение
Рекомендуемая литература
Приложение 1
Вопросы для самопроверки
Вопросы к зачету
Итоговый тест по курсу «Русский язык и культура речи» Ответы
Приложение 2 • Тексты для самостоятельной работы
Яна Руслановна Пантуева - Русский язык и культура речи : Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений - Глава 6. Публицистический стиль
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1. Гадомский = Гадомский А. К. Стилистический подход к изучению религиозного языка // Стил. 2008. № 7. С. 21-36.
2. Горшков = Горшков А. И. Русская стилистика. М. : Астрель, 2001. 367 с.
3. Крысин = Крысин Л. П. Об одной лакуне в системе функциональных стилей современного русского языка // Русский язык в школе. 1994. № 3. С. 69-79.
4. Прохватилова = Прохватилова О. А. Экстралингвистические параметры и языковые характеристики религиозного стиля // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 : Языкознание. Вып. 5. 2006. С. 19-26.
5. Седакова = Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения : Церковнославяно-русские паронимы. 2-е изд. М. : Греко-латинский кабинет Ю. а. Шичалина, 2008. 432 с.
Публицистический стиль речи обслуживает сферу общественной, политической и культурной жизни.
Для размышления
Какие средства массовой информации вы обычно используете?
От какого слова произошло название «публицистический»?
Что такое «публицистика»? Дайте определение, проверьте его по словарю или энциклопедии.
Понятия «публицистика» и «публицистический стиль» связаны, но совпадают не полностью. «Публицистика» — род литературы и журналистики, «публицистический стиль» — разновидность употребления литературного языка.
В публицистическом стиле выделяются «подстили»: газетно-публицистический, радио-тележурналистский, ораторский, церковно-проповеднический. Может выступать в письменной и устной формах.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
Наиболее важными функциями языка в публицистическом стиле являются информационная и воздействующая: целью автора сообщения является проинформировать как можно большее количество людей и сформировать их точку зрения на события, факты и т. п. В связи с этим важны также экспрессивная и эстетическая функции.
Приведите примеры экспрессивно окрашенных газетных заголовков.
Функция воздействия является для этого стиля основной и определяет отбор языковых средств.
Итак, в публицистическом стиле говорящий стремится передать информацию, причем в некоторых жанрах (например, статья новостной ленты, сообщение и т. п.) это необходимо сделать быстро — иначе новость перестанет быть новостью. Кроме того, надо воздействовать на аудиторию, ее мировоззрение, поведение, а часто и действия. Эти особенности определяют основные лингвистические черты публицистического стиля.
1. Экспрессивность.
Для того чтобы воздействовать на аудиторию, необходимо использовать выразительные средства языка, обращенные к эмоциональной сфере читателя или слушателя.
2. Стандартизированность средств выражения.
Публицистический стиль предполагает обращение к стандартным выражениям, которые позволяют в узнаваемой, легкой для восприятия форме быстро передать информацию. Так составляются, например, выпуски новостей. Нет необходимости каждый раз развернуто объяснять, что такое «в коридорах власти» или «встреча на высшем уровне».
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