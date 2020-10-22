Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» призвано помочь студентам повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в различных ситуациях общения. Курс способствует лучшему пониманию структуры русского языка и его основных особенностей, позволяет получить общее представление об истории русского литературного языка, расширить научный и культурный кругозор.

Яна Руслановна Пантуева - Русский язык и культура речи : Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений

2-е изд., испр. и доп.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. — 192 с.

ISBN 978-5-89100-193-0

Яна Руслановна Пантуева - Русский язык и культура речи : Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений - Содержание

Предисловие

Цели и задачи

Задачи курса

Методические рекомендации

Введение

Глава 1 • Основные понятия культуры речи

Основные уровни и единицы языка

Современный русский литературный язык

Языковая норма как центральная категория культуры речи

Свойства культурной речи

Глава 2 • Язык и стиль

Стиль

Стилистическая окраска

Функциональные стили современного русского литературного языка

Глава 3 • Художественный (литературно-художественный) стиль

Лингвистические особенности художественного стиля

Поэзия и проза

Языковые средства художественной выразительности

Виды тропов

Стилистический анализ художественного текста

Глава 4 • Научный стиль

Лингвистические особенности научного стиля

Цитирование

Виды научных текстов

Композиция первичного научного текста

План, виды планов

Глава 5 • Официально-деловой стиль

Лингвистические особенности официально-делового стиля

Административно-речевой этикет

Типичные ошибки в деловых бумагах

Глава 6 • Публицистический стиль

Лингвистические особенности публицистического стиля

Церковно-проповеднический подстиль

Глава 7 • Разговорный стиль

Лингвистические особенности разговорного стиля

Совершенствование разговорной речи

Глава 8 • Нелитературные разновидности русского языка

Просторечие

Социолект

Диалект

Глава 9 • Лексика современного русского литературного языка

Типы лексических значений слов в русском языке

Полисемия

Омонимия. Синонимия. Антонимия

Паронимия

Происхождение лексики современного русского языка

Старославянизмы

Понятие об активном и пассивном словарном запасе

Глава 10 • Актуальные проблемы языковой культуры общества

Современное состояние русского литературного языка и основные тенденции его развития

Язык и речь в духовной жизни человека и в жизни церкви

Заключение

Рекомендуемая литература

Приложение 1

Вопросы для самопроверки

Вопросы к зачету

Итоговый тест по курсу «Русский язык и культура речи» Ответы

Приложение 2 • Тексты для самостоятельной работы

Яна Руслановна Пантуева - Русский язык и культура речи : Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений - Глава 6. Публицистический стиль

Литература

1. Гадомский = Гадомский А. К. Стилистический подход к изучению религиозного языка // Стил. 2008. № 7. С. 21-36.

2. Горшков = Горшков А. И. Русская стилистика. М. : Астрель, 2001. 367 с.

3. Крысин = Крысин Л. П. Об одной лакуне в системе функциональных стилей современного русского языка // Русский язык в школе. 1994. № 3. С. 69-79.

4. Прохватилова = Прохватилова О. А. Экстралингвистические параметры и языковые характеристики религиозного стиля // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 : Языкознание. Вып. 5. 2006. С. 19-26.

5. Седакова = Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения : Церковнославяно-русские паронимы. 2-е изд. М. : Греко-латинский кабинет Ю. а. Шичалина, 2008. 432 с.

Публицистический стиль речи обслуживает сферу общественной, политической и культурной жизни.

Для размышления

Какие средства массовой информации вы обычно используете?

От какого слова произошло название «публицистический»?

Что такое «публицистика»? Дайте определение, проверьте его по словарю или энциклопедии.

Понятия «публицистика» и «публицистический стиль» связаны, но совпадают не полностью. «Публицистика» — род литературы и журналистики, «публицистический стиль» — разновидность употребления литературного языка.

В публицистическом стиле выделяются «подстили»: газетно-публицистический, радио-тележурналистский, ораторский, церковно-проповеднический. Может выступать в письменной и устной формах.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Наиболее важными функциями языка в публицистическом стиле являются информационная и воздействующая: целью автора сообщения является проинформировать как можно большее количество людей и сформировать их точку зрения на события, факты и т. п. В связи с этим важны также экспрессивная и эстетическая функции.

Приведите примеры экспрессивно окрашенных газетных заголовков.

Функция воздействия является для этого стиля основной и определяет отбор языковых средств.

Итак, в публицистическом стиле говорящий стремится передать информацию, причем в некоторых жанрах (например, статья новостной ленты, сообщение и т. п.) это необходимо сделать быстро — иначе новость перестанет быть новостью. Кроме того, надо воздействовать на аудиторию, ее мировоззрение, поведение, а часто и действия. Эти особенности определяют основные лингвистические черты публицистического стиля.

1. Экспрессивность.

Для того чтобы воздействовать на аудиторию, необходимо использовать выразительные средства языка, обращенные к эмоциональной сфере читателя или слушателя.

2. Стандартизированность средств выражения.

Публицистический стиль предполагает обращение к стандартным выражениям, которые позволяют в узнаваемой, легкой для восприятия форме быстро передать информацию. Так составляются, например, выпуски новостей. Нет необходимости каждый раз развернуто объяснять, что такое «в коридорах власти» или «встреча на высшем уровне».