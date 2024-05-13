Папюс - Предсказательное таро

Современные исследователи, занимающиеся оккультизмом, делают вид, будто они относятся с некоторого рода презрением к искусству гадания и предвещания.

А между тем изучение темпераментов открывает путь к весьма драгоценным медицинским открытиям, и хиромантия доставляет замечательные разъяснения относительно физиологии большого симпатического нерва, в зависимости от которого находятся знаки и черты, изображенные на коже. Но все же нет более плодотворного источника изысканий, как изучение книги Таро.

«Тара, Тора, Рота, Афор» – это собрание пластин и чисел представляет собою несомненно один из самых чистых шедевров древнего Посвящения (initiation), изучение его соблазняло многих исследователей.

Лет двадцать тому назад нам посчастливилось разыскать и восстановить главный ключ состава Таро в том виде, как он был намечен Гильомом Постелем и Элифасом Леви, не указавшими его действительного состава. Этот состав или это устройство было определено нами так, что оно явилось, с одной стороны, вполне соответствующим рисунку Постеля, а с другой – применимо к Младшим Арканам. И вот именно поэтому надлежит отметить следующее: большинство оккультных писателей нашего времени, занимавшихся изучением Таро, проявляют ярко выражающуюся любовь к изучению Старших Арканов и настолько же резко выражающееся презрение к изысканиям, относящимся к Младшим Арканам, из которых произошли наши игральные карты.

Существует даже множество ложных систем разъяснения Таро, основанных только на 22 Старших Арканах, при полном непринятии в соображение 56 Младших Арканов.

Это является прямо-таки детски наивным. Таро представляет собою изумительно чудесное целое, и система, применяемая ко всему туловищу, должна быть равномерно применяема к голове, и обратно.

Энкос (Папюс) Ж. - Предсказательное таро

«Неоглори», 2004. – 162 с.

Энкос (Папюс) Ж. - Предсказательное таро – Содержание

К читателю

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Введение

Глава I. Состав Таро

Глава II. 78 пластин Таро со всеми их принадлежностями

Глава III. Раскладывание и разъяснение (прочтение пластин Таро)

Глава IV. Встречи Арканов

Глава V. Встреча арканов и чисел. Астрологическая таблица

Глава VI. Подробное изучение предсказаний 78 карт, согласно указаниям Эттейлы и д’Одусе

Глава VII. Общий вывод. – Исследования и исторические документы. – Эттейлла. – Элифас Леви. – Кристиан. – Папюс. – Философское Таро

Приложение

Краткая история карт Таро

Список рекомендуемой литературы