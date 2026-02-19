Паранько - Tolle, lege

Пропонований підручник є результатом авторового досвіду як вивчення, так і викладання латинської мови. Узвичаєний в Україні спосіб планування курсів латини для студентів гуманітарних спеціальностей, а отже, й уклад наявних підручників та посібників зумовлено баченням процесу засвоєння цієї давньої мови як такого, що досить різко розмежований на два етапи. Перший етап - це “гірке коріння науки”, тобто вивчення граматичної будови мови та накопичення деякого словникового запасу з доданого до граматичних тем ілюстративного матеріалу. Другий етап мав би бути “солодким плодом”, бо саме на ньому мовні заняття мали б полягати у читанні та інтерпретації “справжніх” текстів: літературної класики, історичних джерел, філософських трактатів - залежно від спеціальності студентів.

На жаль, реальність свідчить, що більш чи менш повною мірою таку розкіш можуть дозволити собі лише філологи-класики, які мають на вивчення латини кілька років. Натомість для тих студентів, котрі мали б послуговуватися латинською мовою як інструментом наукового пошуку та загальнокультурного саморозвитку, першим етапом переважно все й закінчується, бо на другий етап - власне, найважливіший, адже він передбачає практичне тренування мовних навиків - у межах “нормативних” курсів просто не залишається часу. Хоч би як ґрунтовно було завчено морфологічні парадигми та синтаксичні конструкції, без практичного застосування вони дуже швидко забуваються. Те саме стосується й лексичного запасу, котрий, до того ж, зазвичай подається у несистемний, принагідний спосіб, адже призначення текстових матеріалів - насамперед ілюструвати виклад граматичних явищ.

Метою пропонованого підручника є по змозі пом’якшити окреслені проблеми у викладанні та вивченні латинської мови.

Львів: Видавництво Українського католицького університету 2019. - 232 с.

ISBN 978-617-7608-25-6

Паранько Ростислав - Tolle, lege. Практичний вступ до християнської латини – Зміст

