Паранько - Tolle, lege

Пропонований підручник є результатом авторового досвіду як вивчення, так і викладання латинської мови. Узвичаєний в Україні спосіб планування курсів латини для студентів гуманітарних спеціальностей, а отже, й уклад наявних підручників та посібників зумовлено баченням процесу засвоєння цієї давньої мови як такого, що досить різко розмежований на два етапи. Перший етап - це “гірке коріння науки”, тобто вивчення граматичної будови мови та накопичення деякого словникового запасу з доданого до граматичних тем ілюстративного матеріалу. Другий етап мав би бути “солодким плодом”, бо саме на ньому мовні заняття мали б полягати у читанні та інтерпретації “справжніх” текстів: літературної класики, історичних джерел, філософських трактатів - залежно від спеціальності студентів.
На жаль, реальність свідчить, що більш чи менш повною мірою таку розкіш можуть дозволити собі лише філологи-класики, які мають на вивчення латини кілька років. Натомість для тих студентів, котрі мали б послуговуватися латинською мовою як інструментом наукового пошуку та загальнокультурного саморозвитку, першим етапом переважно все й закінчується, бо на другий етап - власне, найважливіший, адже він передбачає практичне тренування мовних навиків - у межах “нормативних” курсів просто не залишається часу. Хоч би як ґрунтовно було завчено морфологічні парадигми та синтаксичні конструкції, без практичного застосування вони дуже швидко забуваються. Те саме стосується й лексичного запасу, котрий, до того ж, зазвичай подається у несистемний, принагідний спосіб, адже призначення текстових матеріалів - насамперед ілюструвати виклад граматичних явищ.
Метою пропонованого підручника є по змозі пом’якшити окреслені проблеми у викладанні та вивченні латинської мови.
Паранько Ростислав - Tolle, lege. Практичний вступ до християнської латини
Львів: Видавництво Українського католицького університету 2019. - 232 с.
ISBN 978-617-7608-25-6
Паранько Ростислав - Tolle, lege. Практичний вступ до християнської латини – Зміст
Передмова
Розділ 0 - Абетка. Читання і вимова літер та їх поєднань - Наголос
Розділ І - Іменники І та II відміни - Називний відмінок - Родовий відмінок - Кличний відмінок - Прикметники та прикметникові займенники І—II відміни - Дієслово sum
Розділ II - Знахідний відмінок - Правильні дієслова. 3-тя особа однини і множини теперішнього часу дійсного способу активного стану - Словникові форми дієслова - Послідовність перекладу латинського речення
Розділ III - Правильні дієслова. 1-ша і 2-га особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу активного стану - Дієвідміни латинського дієслова. Основа теперішнього часу дієслова. Дієвідмінювання в теперішньому часі дійсного способу активного стану
Розділ IV - Інфінітив теперішнього часу активного стану - Зворот знахідного відмінка з інфінітивом
Розділ V - Давальний відмінок - Ідіоми
Розділ VI – Повторення - Керування дієслів
Розділ VII - Аблятивний відмінок - Відмінювання іменників І та II відміни і прикметників І—II відміни
Розділ VIII - 3-тя особа однини та множини теперішнього часу дійсного способу пасивного стану - Пасивні речення. Аблятив діючої особи - Зворот називного відмінка з інфінітивом
Розділ IX - 1-ша і 2-га особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу пасивного стану - Дієвідмінювання в теперішньому часі дійсного способу пасивного стану - Інфінітив теперішнього часу пасивного стану
Розділ X - Дієприкметник перфекта пасивного стану - Перфект дійсного способу пасивного стану
Розділ XI - Зворот незалежного аблятива
Розділ XII - Перфект дійсного способу активного стану
Розділ XIII - Відносний займенник qui, quae, quod. Питальний займенник quis, quid - Дієслова, складені з sum
Розділ XIV - Відносний займенник qui, quae, quod. Питальний займенник quis, quid (продовження) - Особові займенники. Зворотний займенник
Розділ XV - Особові займенники. Зворотний займенник (продовження) - Вказівні займенники - Наказовий спосіб дієслова
Розділ XVI - Іменники III відміни - Приголосна група іменників III відміни - Відмінювання числівника unus, -а, -шп та аналогічних прикметникових займенників
Розділ XVII - Приголосна група іменників III відміни (продовження) - Мішана група іменників III відміни
Розділ XVIII - Голосна група іменників III відміни - Прикметники III відміни
Розділ XIX - Прикметники III відміни (продовження) - Субстантивація прикметників
Розділ XX - Дієприкметник теперішнього часу активного стану
Розділ XXI - Зворот незалежного аблятива із дієприкметником теперішнього часу активного стану - Займенник nemo
Розділ XXII - Відкладні дієслова - Теперішній час дійсного способу відкладних дієслів - Наказовий спосіб відкладних дієслів - Інфінітив перфекта - Вживання прийменника cum з особовими та зворотним займенниками
Розділ XXIII - Перфект дійсного способу відкладних дієслів - Дієприкметник перфекта відкладних дієслів - Дієприкметник теперішнього часу відкладних дієслів
Розділ XXIV - Імперфект дійсного способу
Розділ XXV - Перший майбутній час
Розділ XXVI – Повторення - Іменники, що вживаються лише в множині
Розділ XXVII - Дієслова volo, nolo - Заперечний наказовий спосіб - Напіввідкладні дієслова
Розділ XXVIII - Іменники IV відміни
Розділ XXIX - Іменники V відміни - Числівник tres, tria
Розділ XXX - Теперішній час кон’юнктива - Теперішній час кон’юнктива у головних реченнях
Розділ XXXI - Теперішній час кон’юнктива у підрядних реченнях - Теперішній час кон’юнктива дієслів, складених із sum
Розділ XXXII – Повторення - Іменники, утворені від дієслів та прикметників
Розділ XXXIII - Імперфект кон’юнктива - Прислівники, утворені від прикметників І-П відміни
Розділ XXXIV - Плюсквамперфект дійсного способу - Другий майбутній час - Перфект кон’юнктива - Плюсквамперфект кон’юнктива
Розділ XXXV - Ступені порівняння прикметників
Розділ XXXVI - Дієслово ео і складені з ним - Числівник duo, duae, duo
Розділ XXXVII - Дієприкметник майбутнього часу активного стану - Дієприкметник майбутнього часу пасивного стану – Герундій - Наказовий спосіб майбутнього часу
Розділ XXXVIII - Повторення
Розділ XXXIX - Повторення
Розділ XL - Повторення
Додаток 1. Перелік слів, обов’язкових для вивчення (у порядку подачі)
Додаток II. Перелік слів, обов’язкових для вивчення (у порядку абетки)
